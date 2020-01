I migliori auricolari 2020: i migliori auricolari, cuffie e cuffie in-ear per tutti i budget

Con i migliori auricolari e cuffie intrauricolari della selezione TechRadar, ascoltare musica e telefonare sarà tutta un'altra cosa.

Le cuffie intrauricolari o in-ear che dir si voglia, sono senza dubbio uno dei modi migliori per ascoltare la musica, che si scelgano di tipo wired, wireless o true wireless .

Da sempre perseguitati da una scarsa reputazione per la qualità audio inferiore alla media, gli auricolari di alta qualità disponibili oggi, possono gareggiare alla pari persino con le migliori cuffie di tipo tradizionale .

Gli auricolari true wireless hanno iniziato a diffondersi recentemente, con i Sony WF-1000XM3 e i Cambridge Audio Melomania 1 che entrano a pieno titolo nella nostra raccolta dei migliori auricolari.

Se avete soldi da spendere, potreste voler dare un'occhiata ad alcuni degli altri modelli in-ear di fascia alta , come gli ultimi modelli di Audeze che costano cifre molto elevate, ma promettono una qualità irraggiungibile dalla concorrenza.

Ovviamente, ci sono molti brand noti che producono alcune delle migliori cuffie in-ear. Inoltre sappiamo che Apple potrebbe presentare i suoi AirPods 2 wireless di seconda generazione nel 2020: questo significa che presto potrebbe esserci ancora più scelta di quanta ne abbiamo oggi.

Se alcuni di questi nomi non vi sembrano familiari, non c’è di che preoccuparsi: abbiamo informazioni riguardanti tutti i produttori e i loro relativi prodotti.

Cosa c'è da sapere

Come scegliere le cuffie che fanno al caso vostro

Le migliori cuffie in-ear devono essere estremamente comode da indossare per lunghi periodi di tempo e adattarsi saldamente all'orecchio per un isolamento acustico ottimale.

Se state cercando un paio di cuffie per praticare attività sportive, la vostra scelta dovrebbe ricadere su auricolari che possano garantire un grado di impermeabilità IPX4 o superiore; saranno così in grado di sopportare il contatto con il sudore e la pioggia, eventi tutt’altro che rari se li usate per gli allenamenti.

In questo elenco sono presenti sia auricolari cablati che wireless, ma i modelli più recenti possono anche essere true wireless . Il nostro modello preferito , Sony WF-1000XM3, fa un ulteriore passo avanti, combinando capacità true-wireless con una tecnologia di cancellazione del rumore di alta qualità.

Se optate per auricolari wireless o true wireless, assicuratevi che la durata della batteria sia all'altezza delle vostre necessità, altrimenti potreste ritrovarvi a corto di carica mentre li state utilizzando.

Infine devono suonare bene. Se siete audiofili attenti, cercate i modelli che supportano i codec audio ad alta risoluzione come LDAC e aptX HD Bluetooth per avere una connettività ottimale.

Anche se non è presente alcun auricolare “da cesto del discount” nella nostra lista, le proposte che presentiamo qui sono di qualità, con una durata della batteria più che valida e soprattutto, in gran parte dei casi, offrono un suono fantastico. Quando proveremo ulteriori modelli, aggiorneremo l’elenco, quindi di tanto in tanto rileggete l’articolo per trovare i modelli aggiornati.

FAQs

Domande frequenti sui migliori auricolari e cuffie: risposte rapide.

Quali sono gli auricolari della migliore marca? Dipende totalmente da quello che si sta cercando.tutti gli auricolari e le cuffie auricolari presenti nelle nostre liste provengono da marchi di cui ci fidiamo quindi potete stare tranquilli, è difficile sbagliare con le nostre proposte.

Quali sono i migliori auricolari economici? Almeno la metà dei prodotti presenti in questo elenco costa meno di 80€, il che li rende ideali per chi ha bisogno di un nuovo set di cuffie ma non vuole affrontare una spesa fuori dal comune. Consigliamo di dare un'occhiata ai modelli RHA MA390 Wireless e alle cuffie intrauricolari 1More Triple Drive. Se sono ancora troppo costosi per il vostro budget, vi conviene consultare la nostra guida alle migliori cuffie economiche del 2020 .

Sono meglio gli auricolari o le cuffie? Sta a voi prendere questa decisione. Alcune persone adorano la sensazione e l'esperienza sonora immersiva delle cuffie tradizionali, altri preferiscono la libertà e le dimensioni compatte delle cuffie e degli auricolari in-ear. Si tratta di una esperienza troppo soggettiva per dare un giudizio assoluto, in questo senso.

Come si può evitare che gli auricolari cadano? Sebbene la maggior parte degli auricolari e cuffie auricolari di fascia alta siano progettate per rimanere in posizione, le orecchie possiedono forme diverse. Ciò significa che rimane sempre una minima possibilità che cadano, soprattutto se si corre o si praticano altri sport. Se praticate attività fisica molto spesso, vi consigliamo di optare per un modello creato appositamente per l’utilizzo sportivo. Questa tipologia di auricolari è solitamente caratterizzata da un supporto migliore e un design diverso, che consente una maggiore stabilità facendoli rimanere saldamente fissati all'orecchio.

Dovrei comprare degli auricolari wireless? Gli auricolari wireless e true wireless sono un'ottima opzione per coloro che vogliono ascoltare la musica in movimento senza dover subire la seccatura dei cavi aggrovigliati. Tuttavia, alcuni puristi dell'audio pensano che la qualità del suono offerta dalle connessioni Bluetooth non sia paragonabile a quella dei modelli cablati tradizionali.

Le nostre scelte migliori

Quali sono le migliori cuffie in-ear?

(Image credit: 1More)

1. Cuffie intrauricolari More Triple Driver

La ricerca di cuffie dal suono eccezionale a prezzo onesto, finisce qui

Design acustico: chiuso | Peso: N / A | Lunghezza cavo: N / A | Risposta in frequenza: 20 - 40.000Hz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 99 dB a 1KHz | Impedenza: 32 ohm | Durata della batteria: N / A | Portata wireless: N / A | NFC: N / A

Ottima qualità del suono

Costruzione e design eccellenti

Valore ineguagliato

Il telecomando in plastica è economico

Dopo aver trascorso alcune settimane con entrambe le cuffie in-ear 1MORE Triple Driver e le cuffie in-ear 1MORE Quad Driver, siamo rimasti stupefatti dal rapporto qualità prezzo che offrono nelle rispettive fasce di prezzo.

Per €80, è difficile pensare ad un suono migliore di quello delle Triple Driver 1MORE. Ma se si desidera un pizzico di qualità in più e materiali ancora migliori, i Quad 1MORE Driver sono a disposizione, al doppio del prezzo.

C'è davvero poco che possiamo criticare dei Triple Driver. Il loro cavo di gomma è fastidioso e il telecomando sembra economico, ma questi sono, in fondo, solo dettagli. Per il loro prezzo, è impossibile fare meglio.

Leggi la recensione completa: Cuffie intrauricolari 1More Triple Driver

(Image credit: Sony)

2. Auricolari true wireless Sony WF-1000XM3

Le Cuffie senza fili con cancellazione del rumore che hanno trasformato i sogni in realtà

Design acustico: chiuso | Peso: 70 g | Risposta in frequenza: 20-20.000Hz | Driver: 6mm | Tipo di driver: Tipo di cupola | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria (a bordo): 6 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 18 ore | Portata wireless: 10 metri | NFC: Sì

Efficiente cancellazione del rumore

Aspetto poco appariscente

Piacere nell’ascolto

Nessun controllo del volume sugli auricolari

Non adatto per lo sport

Considerando che è ancora raro ottenere una cancellazione del rumore perfetta negli auricolari cablati, sorprende il fatto che Sony sia riuscita a realizzare un modello che non è solo wireless, ma true wireless. Ed è davvero impressionante.

Le Sony WF-1000X riescono a garantire un livello di cancellazione del rumore molto buono per un paio di auricolari: non offriranno lo stesso isolamento delle cuffie tradizionali, ma se si sta cercando un formato pratico ed elegante, varrà la pena tenerle in seria considerazione.

Nonostante alcuni difetti minori, riteniamo che Sony sia davvero andata a segno con le WF-1000XM3: non solo sono le migliori cuffie True Wireless in commercio, ma combinano una valida tecnologia di cancellazione del rumore ad una potenza particolarmente elevata. Se non si desidera l'inconveniente di spostarsi con cuffie di dimensioni standard, sono un'alternativa davvero attraente.

La durata della batteria è al di sopra della media e anche la custodia di ricarica è piuttosto snella. Dei controlli del volume simili a quelli delle PowerBeats Pro sarebbero stati meglio, ma il nostro giudizio sul prodotto rimane comunque ottimo.

Leggi la recensione completa: Sony WF-1000XM3

(Image credit: RHA)

3. RHA MA390 Wireless

Una delle migliori cuffie ad archetto a questo prezzo

Design acustico: chiuso | Peso: 24 grammi | Lunghezza cavo: N / A | Risposta in frequenza: 16 - 22.000Hz | Driver: Micro Dynamic | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 100 dB | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 8 ore | Portata wireless: N / A | NFC: N / A

Eccellente qualità costruttiva

Suono dinamico

Ottimo valore

Non ideale per lo sport

Sebbene gli auricolari true wireless siano senza dubbio il futuro dell'audio portatile, presentano comunque compromessi nella durata della batteria e nell'affidabilità. Inoltre, sono facili da perdere se non si sta attenti. Gli auricolari o le cuffie auricolari ad archetto sono un'ottima alternativa agli auricolari true wireless in quanto offrono una maggiore durata della batteria per un ascolto continuo e prestazioni wireless più elevate.

In ogni caso, se si è interessati a prenderne un paio, è difficile trovare di meglio rispetto alle RHA MA390 Wireless, che si pongono facilmente tra le migliori cuffie ad archetto sul mercato. Dopo averle utilizzate per diverse settimane, siamo rimasti colpiti dal pacchetto che RHA ha ideato: le cuffie sono costruite molto bene, hanno un’acustica molto piacevole, un volume notevole e sono comunque relativamente convenienti.

Le loro principali rivali, ossia le OnePlus Bullets Wireless (che trovate di seguito), sono anch’esse eccellenti, tuttavia le RHA MA390 offrono un suono più dinamico e una migliore qualità costruttiva.

Leggi la recensione completa: RHA MA390 Wireless

(Image credit: Cambridge Audio)

4. Cambridge Audio Melomania 1

Suono strabiliante senza fili

Design acustico: chiuso | Peso: 9,2 g | Risposta in frequenza: 20-20.000Hz | Driver: 5,8 mm | Tipo di driver: Tipo di cupola | Sensibilità: 96 dB | Impedenza: N / A | Durata della batteria (interna): 9 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 36 ore | Portata wireless: N / A | NFC: Sì

Eccellente qualità audio

Buon rapporto qualità-prezzo

Design confortevole

I pulsanti di controllo possono essere fastidiosi da usare

Nessuna tecnologia di cancellazione del rumore

Cambridge Audio è un marchio noto per le sue apparecchiature audio di fascia alta, ma fino ad ora non si era ancora avventurato nel mondo degli auricolari true wireless. Arrivano sul mercato le Cambridge Audio Melomania 1s: con un'eccezionale durata delle batterie (totale) di 45 ore, combinano la pluripremiata qualità ingegneristica del marchio e la comodità di ascolto degli auricolari senza fili.

Per un paio di auricolari true wireless, la qualità del suono offerta da Cambridge Audio Melomania 1s è sensazionale. In realtà questi gioiellini possono fare concorrenza ad alcune delle migliori cuffie tradizionali, cosa incredibile per delle cuffiette di queste dimensioni.

Potranno non avere la tecnologia di cancellazione del rumore offerta dagli auricolari wireless Sony WF-1000XM3, ma costano circa €100 e hanno una durata della batteria superiore.

Leggi la recensione completa: Cambridge Audio Melomania 1

(Image credit: RHA)

5. RHA T20i

Suonano così bene che vi faranno tornare la voglia dei cavi

Design acustico: chiuso | Peso: 41 g | Lunghezza cavo: 1,35 m | Risposta in frequenza: 16-40.000Hz | Driver: Dual Coil Dynamic Driver | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 90 dB / mW | Impedenza: 16 ohm | Durata della batteria: N / A | Portata wireless: N / A

Eccellente qualità costruttiva

Suono personalizzabile

Estremamente confortevoli

Nessun telecomando per Android

Alcuni rumori del cavo

Il suono è soggettivo, sì, ma ci sono elementi che rendono il suono di una cuffia buono su cui possiamo essere tutti d'accordo: i bassi dovrebbero essere controllati e d'impatto, gli alti dettagliati ma non aspri e i medi piacevolmente caldi.

La maggior parte dei produttori di cuffie cercano di raggiungere questo risultato, ma cosa succede se si desiderano un po' più di bassi o si vuole aumentare l'energia degli alti? Per la maggior parte delle cuffie, l'unica opzione è quella di regolare l'equalizzazione, nei limiti delle possibilità del software e con risultati non sempre perfetti. Ma RHA ha un'idea diversa.

RHA T20i è un paio di cuffie in-ear dal suono eccellente con un interessante extra costituito da dei filtri personalizzabili. Questi filtri si inseriscono negli alloggiamenti delle cuffie e vi consentono di scegliere tra bassi, acuti e reference (standard). Ogni filtro ha un impatto udibile e può essere facilmente sostituito in movimento.

Il prodotto presenta una buona qualità costruttiva, suono di livello e filtri personalizzabili che rendono le RHA T20i un must per gli audiofili in movimento. In effetti, suonano così bene che ci hanno convinto a rinunciare alle nostre cuffie wireless.

Leggi la recensione completa: RHA T20i

(Image credit: Optoma)

6. Optoma NuForce BE Sport4

Auricolari wireless praticamente impeccabili

Design acustico: chiuso | Peso: 15,5 g | Lunghezza cavo: 58 ± 2 cm | Risposta in frequenza: 20Hz - 20.000kHz | Driver: 6mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 92dB ± 3dB | Impedenza: 32 ohm | Durata della batteria: 10 ore | Portata wireless: N / A | NFC: N / A

Audio impressionante

Auricolari personalizzati

Design pratico

Non adatto all'ascolto con un solo orecchio

Gli auricolari wireless NuForce BE Sport4 sono oggetti rari: infatti sono adatti praticamente a tutte le situazioni. Sebbene siano specificamente progettati per l'uso in palestra e in pista, BE Sport4 sono in grado di isolare l'audio perfettamente anche negli ambienti affollati della città e sono di qualità sufficiente per l'ascolto domestico.

Gli auricolari BE Sport4 promettono una durata della batteria di 10 ore, che abbiamo trovato abbastanza coerente con la realtà, all’utilizzo pratico. Da completamente scariche, è inoltre possibile arrivare a due ore di utilizzo con una ricarica di soli 15 minuti - ideale per chi ha bisogno di una ricarica rapida mentre indossa le scarpe da ginnastica e prepara la borsa per la palestra.

Consideratelo un avvertimento, colleghi produttori audio: la qualità costruttiva e la bontà audio non devono necessariamente essere sacrificate per mantenere gli auricolari a prezzi accessibili.

Leggi la recensione completa: Optoma NuForce BE Sport4

(Image credit: OnePlus)

7. OnePlus Bullets Wireless 2

Incredibili auricolari wireless per il prezzo

Design acustico: chiuso | Peso: 13 g | Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz | Driver: 6 mm | Tipo di driver: N / A | Sensibilità: 96 dB +/-3 dB at 1 kHz | Impedance: 16 Ohms | Durata della batteria: 8 ore | Portata wireless: N/A | NFC: No.

Interruttore on / off magnetico

Suono vivace

Connessione wireless stabile

Terribile contenitore da trasporto

Telecomando cablato scomodo

OnePlus è una società nota soprattutto per i suoi telefoni "flagship killer" come OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro , ma produce anche cuffie, il miglior esempio delle quali sono le eccellenti Bullets Wireless 2, che sono un'ottima aggiunta tra i modelli con archetto da collo.

In termini di qualità audio, vantano una presentazione sonora vivace ed un soundstage accurato, anche se i bassisti potrebbero voler puntare su modelli che sappiano garantire dei bassi più consistenti.

Sono anche comode da indossare, ma è un peccato che non offrano nessun grado di protezione contro l'acqua ed il telecomando in linea sia così scomodo, perché altrimenti sarebbero anche adatte per fare sport.

Infine, potranno anche essere più costose rispetto al modello che vanno a sostituire, ma la durata della batteria più lunga e la qualità del suono migliorata, ben compensano il costo extra; vale la pena aggiornarle se si ha il modello originale e vi serve un nuovo paio di auricolari wireless.

Leggi la recensione completa: OnePlus Bullets Wireless 2

(Image credit: Jabra)

8. Jabra Elite 65t True Wireless

Una delle migliori cuffie true wireless, al momento

Design acustico: chiuso | Peso: 6,5 g cuffia destra 5,8 g cuffia sinistra, custodia di ricarica 67 g | Lunghezza cavo: N / A | Risposta in frequenza: 20-20.000Hz | Driver: N / A | Tipo di driver: N / A | Sensibilità: 103dB | Impedenza: 16 ohm | Durata della batteria: 15 ore | Portata wireless: 10 metri | NFC: N / A

Design maturo e discreto

Piacevoli da utilizzare

Ottima durata della batteria

Qualità audio bilanciata

Resistenza all'acqua limitata

Se si desidera un paio di auricolari true wireless di alta qualità, che non siano gli Apple AirPods, allora Jabra Elite 65t dovrebbe essere in cima alla lista delle potenziali scelte.

Dopo aver trascorso più di un mese con loro, siamo rimasti impressionati dal pacchetto completo che Jabra è riuscito a realizzare: gli auricolari offrono un design sottile e maturo oltre a garantire una connessione wireless affidabile, aspetto non sempre scontato quando si parla di auricolari true wireless. Inoltre, suonano alla grande rispetto alla concorrenza.

Anche se le Jabra Elite 65t sono indubbiamente tra le cuffie senza fili con il punteggio più alto che abbiamo recensito in assoluto, ce ne sono altre sul mercato che vale la pena considerare: se necessitate di un paio di auricolari per fare sport senza pensieri, c'è il Jabra Elite Sport che fornisce una più alta resistenza all’acqua e funzioni aggiuntive per lo sport. Per gli audiofili a cui non dispiace alzare un po’ l’asticella del budget, la cancellazione attiva del rumore Sony WF-1000X potrebbe rappresentare una scelta eccellente.

Gli amanti dei bassi vorranno invece provare le SOL Republic Amps Air .

Se si ha a disposizione il budget per uno di questi modelli, consigliamo comunque di scegliere le Jabra Elite 65t.

Leggi la recensione completa: Jabra Elite 65t

(Image credit: Sennheiser)

9. Auricolari wireless Sennheiser CX Sport

Compagne di sport dall’audio fantastico

Peso: 15 g | Durata della batteria: 6 ore | Cardiofrequenzimetro ?: No | Controlli on-ear ?: No (telecomando in linea)

Fantastica qualità audio

Design adatto agli sportivi

Non è l'opzione più economica

Frequenze medie migliorabili

Se l'aspetto più importante degli auricolari per voi è la qualità audio, questi auricolari wireless di Sennheiser potrebbero essere una scelta azzeccata.

Con una presentazione vivace e ricca di bassi ed una vestibilità comoda, gli auricolari wireless Sennheiser CX Sport saranno capaci di migliorare le vostre prestazioni di corsa attraverso la sola qualità del suono.

Non sono dotati di un cardiofrequenzimetro, ma la presenza di pinne auricolari e le combinazioni di colori fluo sportivi li rende ideali per gli allenamenti.

Con una durata della batteria di sei ore, sono perfetti per una sessione di corsa media o anche per gli spostamenti quotidiani, ma i maratoneti probabilmente cercheranno un altro modello.

Leggi la recensione completa: Sennheiser CX Sport Wireless

(Image credit: 1More)

10 Cuffie auricolari 1More Quad Driver

Più costoso delle Triple Driver, ma anche più potente

Design acustico: chiuso | Peso: 18,5 g | Lunghezza cavo: 1,25 m | Risposta in frequenza: 20 - 40.000Hz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: 99 dB a 1KHz | Impedenza: 32 ohm | Durata della batteria: N / A | Portata wireless: N / A | NFC: N / A

Bellissimo suono, ben bilanciato

Qualità di costruzione lussuosa

Controlli remoti disponibili

Il modello inferiore “Triple Driver” offre un migliore rapporto qualità/prezzo

Sono costose, ma le cuffie intrauricolari 1MORE Quad Driver valgono ogni centesimo del loro prezzo. 1More ha fatto centro con questo paio di auricolari in-ear con un suono bilanciato, un’ottima qualità costruttiva e la compatibilità con gli smartphone ad un prezzo onesto. Queste cuffie intrauricolari renderanno gli audiofili davvero felici.

L'unica riserva che abbiamo è che i Quad Driver soffrono la concorrenza del fratello Triple Driver, più economico, che si può acquistare alla metà del prezzo (e si colloca infatti al primo posto nella nostra lista).

In termini di valore, gli auricolari 1MORE Triple Driver sono i vincitori, ma per coloro che desiderano un design leggermente migliore e un suono più dettagliato, il modello 1MORE Quad Driver vale indubbiamente la spesa extra.

Leggi la recensione completa: Cuffie in-ear 1More Quad Driver