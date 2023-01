Marvel's Secret Invasion su Disney Plus: data di uscita, cast, trama e personaggi

Punti chiave - Arriva su Disney Plus all'inizio del 2023

- Dovrebbe arrivare a maggio

- Trama basata sulla serie di fumetti Marvel Secret Invasion

- Primo evento crossover nella storia del MCU

- Teaser/trailer presentato al D23 Expo 2022

- Samuel L Jackson torna nei panni di Nick Fury

- Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir nel cast di supporto

- La storia avrà un impatto sugli altri progetti della Fase 5



La data di uscita di Secret Invasion potrebbe non essere poi così "segreta", dato che ci sono già diversi rumor che la collocano nel primo semestre del 2023.

Ma non è tutto, circolano già diverse voci riguardanti i collegamenti della serie con la Fase 5 del MCU. Di seguito trovate tutte le informazioni che siamo riusciti a reperire sulla prossima serie TV Marvel, comprese le notizie sul cast, i dettagli sulla storia, l'impatto che avrà sugli altri film del MCU e sulle serie Disney Plus e molto altro ancora.

Seguono spoiler completi per i film e le serie TV Marvel usciti in precedenza. Inoltre, nell'articolo sono presenti potenziali spoiler sui personaggi e sulla trama di Secret Invasion.

Secret Invasion, data di uscita

(Image credit: Marvel Studios)

Secret Invasion non ha ancora una data di uscita ufficiale. La Marvel ha confermato che arriverà nel primo trimestre del 2023, anche se il noto esperto di MCU CanWeGetSomeToast (Si apre in una nuova scheda) suggerisce che uscirà a maggio, ovvero nel secondo trimestre.

Un altro leaker che risponde al nome di CineStealth (Si apre in una nuova scheda) sostiene che il film uscirà in due parti insieme a The Marvels, altro film Marvel previsto per luglio.

Tuttavia, il fan account Marvel su Twitter ( MCU Status (Si apre in una nuova scheda)) ha ipotizzato che "uno dei migliori show di Disney Plus2 (potenzialmente, dovremmo dire) dovrebbe uscire l'8 marzo.

Si tratta di un mercoledì, data in cui solitamente vengono lanciati gli show televisivi Marvel. Per ora, quindi, non abbiamo certezze sulla data di uscita di Secret Invasion, anche se maggio ci sembra una data piuttosto attendibile e un lancio a marzo non ci sorprenderebbe affatto.

Trailer di Secret Invasion

Il primo trailer di Secret Invasion è arrivato nel settembre 2022. Da quanto si vede nel filmato, la serie ha tutta l'aria di essere uno spy thriller in stile Captain America: The Winter Soldier, con i vari personaggi - Nick Fury in particolare - che non sanno più di chi fidarsi.

Anche Secret Invasion si preannuncia ricco di azione. Nel trailer non manca niente: esplosioni, sparatorie e Skrull mascherati da umano (non a caso Talos dice a Fury: "Stai molto attento").

Infine, abbiamo visto qualche secondo "extra" nel filmato Disney Plus 2023 "Feels like Home", ma non c'è nulla che possiamo dedurre dalle poche immagini mostrate. Speriamo che a breve la Marvel rilasci un nuovo trailer (insieme a una data di lancio!).



Cast

(Image credit: Marvel Studios)

Il cast di Secret Invasion è confermato, ma ci sono ancora dei punti interrogativi su alcuni personaggi.

Samuel L. Jackson - Nick Fury

- Nick Fury Ben Mendolsohn - Talos

- Talos Cobie Smulders - Maria Hill

- Maria Hill Martin Freeman - Everett K. Ross

- Everett K. Ross Don Cheadle - James 'Rhodey' Rhodes/War Machine

- James 'Rhodey' Rhodes/War Machine Dermot Mulroney - Presidente Ritson

- Presidente Ritson Olivia Colman - Sonya Falsworth

- Sonya Falsworth Kingsley Ben-Adir - Gravik

- Gravik Emilia Clarke - da definire

- da definire Killian Scott -da definire

-da definire Christopher McDonald - da definire

- da definire Carmen Ejogo - da definire

- da definire Irina Kara - da definire

Samuel L. Jackson riprenderà il ruolo dell'ex direttore dello SHIELD Nick Fury, un personaggio che interpreta dal film Iron Man del 2008 e che abbiamo visto su molti altri film della Marvel. L'ultima volta è comparso in Spider-Man: Far From Home, mentre si godeva una vacanza a bordo di un'astronave skrull.

Nel novembre 2021, la Marvel ha pubblicato un'immagine di Fury senza la sua iconica benda sull'occhio e con una barba grigia. Il nuovo stile fa parte del suo look sotto copertura - almeno inizialmente - mentre indaga sull'invasione skrull.

(Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Jackson è affiancato da Ben Mendolsohn nei panni di Talos e da Maria Hill che interpreta Cobie Smulders. Talos è stato visto anche in Far From Home, dove si traveste Fury per aiutare Spider-Man a fermare Mysterio.



Al contrario Maria Hill non si vedeva da Avengers: Endgame. Beh, tecnicamente non è così: la Smulders ha ripreso il ruolo dell'ex vicedirettore dello SHIELD anche in Far From Home. Ma, come Talos che si mascherava da Fury, era impersonata da Soren, la moglie di Talos. Parlando con TVLine, Smulders ha dichiarato che la serie le ha permesso di "dare il massimo spessore" al personaggio di Hill, quindi sembra che scopriremo di più sul suo passato e sul suo equilibrio tra lavoro e vita privata.



Don Cheadle e Martin Freeman tornano rispettivamente nei panni di James Rhodes e Everett K. Ross, e abbiamo diversi indizi su chi interpreterà il Presidente degli Stati Uniti del MCU. Secondo un'immagine scattata dall'utente di Instagram the_insta_phils (Si apre in una nuova scheda)(grazie a ComicBook.com (Si apre in una nuova scheda) per la segnalazione), Dermot Mulroney (Hanna, The Purge) interpreterà il Presidente Ritson.

Il primo trailer sembra inoltre mostrare il Presidente Ritson nel convoglio colpito da un'esplosione. In un comunicato stampa ufficiale, la Marvel ha confermato che la pluripremiata attrice Olivia Colman interpreterà l'agente speciale Sonya Falsworth.

Non è chiaro se la Falsworth della Colman svolgerà un lavoro simile in questo film.

Il comandante skrull di Kingsley Ben-Adir è stato identificato come Gravik, un nuovo personaggio skrull creato per la serie. Il leaker CanWeGetSomeToast (Si apre in una nuova scheda) suggerisce che Gravik abbia scalato i ranghi dell'impero fino a diventare un leader importante nella gerarchia skrull e sarà l'antagonista principale nella serie.



Seguono possibili spoiler sulle identità degli altri personaggi di Secret Invasion.

(Image credit: Marvel Studios)

I ruoli degli altri membri del cast non sono stati resi noti, ma ci sono molte voci su chi interpreteranno.

Emilia Clarke (Game of Thrones) interpreta una spia dotata di superpoteri (fonte Charles Murphy (Si apre in una nuova scheda)). Molti fan credono che interpreterà Abigail Brand, il comandante di SWORD, un'organizzazione antiterrorismo che nei fumetti si occupa specificamente di minacce extraterrestri.

Tuttavia, un importante leaker del MCU che risponde al nome di MyTimetoShineHello (Si apre in una nuova scheda) sostiene che la Clarke interpreterà uno Skrull chiamato Veranke, la regina dell'impero Skrull. Per DanielRPK (Si apre in una nuova scheda) e per l'insider Lizzie Hill (Si apre in una nuova scheda), Emilia Clarke interpreta in realtà uno skrull di nome G'iah (alias la figlia di Talos, secondo quanto riportato da CanWeGetSomeToast (Si apre in una nuova scheda)), che ha impersonato Pepper Potts in vari fumetti Marvel. In Secret Invasion, secondo quanto riferito, G'iah si presenterà come avversaria di Fury e compagnia, ma cambierà schieramento quando si renderà conto di ciò che la sua razza sta realmente facendo sulla Terra.

Christopher McDonald (Hacks, Happy Gilmore) dovrebbe interpretare un conduttore in stile Fox News, come Tucker Carlson (fonte: Secret Invasion News (Si apre in una nuova scheda)). Killian Scott (Ripper Street, Love/Hate) dovrebbe interpetare uno skrull chiamato Fiz (fonte: The Direct (Si apre in una nuova scheda)), mentre Carmen Ejogo (Animali Fantastici, Your Honor) è stato scritturato per un ruolo non ancora noto.

Anche l'attrice russa Irina Kara (Psycho) è stata avvistata sul set (grazie a Reddit (Si apre in una nuova scheda) per la segnalazione) ma nessuno sa quale sia il suo ruolo. DanielRPK (fonte: CBM Scene (Si apre in una nuova scheda)) ha dichiarato che Charlayne Woodward (Unbreakable) interpreterà una persona di nome Priscilla, moglie di Fury e agente dello S.W.O.R.D..

Emilia Clarke in #SecretInvasion pic.twitter.com/ZWGMvKFxojSeptember 10, 2022 See more

Infine, tra i personaggi si ipotizza il coinvolgimenti di Daisy Johnson/Quake, interpretata da Chloe Bennet nella serie della ABC Agents of SHIELD - una serie televisiva che non ha legami con il MCU. Dato il ruolo di primo piano di Johnson nella serie a fumetti Secret Invasion, alcuni fan si sono chiesti se il Johnson di Bennet comparirà anche nella nuova serie.

La Bennet ha precedentemente negato il suo coinvolgimento su Instagram (secondo il fan account di Daily Bennet (Si apre in una nuova scheda) su Twitter). Tuttavia, CineStealth (Si apre in una nuova scheda) e Tom Smith (Si apre in una nuova scheda) hanno dichiarato che Bennet sarà presente nel ruolo di Johnson, mentre DanielRPK (Si apre in una nuova scheda) suggerisce che la ragazza avrà una nuova storia, anche se la Marvel ha intenzione di includere parti del suo arco narrativo di Agents of SHIELD.

Un altro leaker chiamato The Watcher (Si apre in una nuova scheda) ha suggerito che la storia delle origini di Quake rimarrà volutamente vaga, in modo che la Marvel abbia un certo margine di manovra per quanto riguarda la canonicità di Agents of SHIELD nel MCU. Il creatore della serie, Maurissa Tancharoen (Si apre in una nuova scheda) ha smentito queste voci, mentre un altro leaker chiamato One Above All (Si apre in una nuova scheda) dice che non dobbiamo aspettarci camei di altri membri del cast di Agents of SHIELD.

Da quando tutte queste voci (e smentite) sono state pubblicate online, sembra che la Bennet abbia confermato che riprenderà il ruolo di Quake. A fine novembre, su Instagram, la Bennet ha posato accanto a delle margherite, facendo sperare in un suo prossimo debutto nel MCU.

Trama

(Image credit: Marvel Studios)

Ecco una piccola sinossi tratta dal sito Disney Plus Originals (Si apre in una nuova scheda): "Secret Invasion è una serie annunciata di recente e in arrivo su Disney Plus. La serie crossover a fumetti mostra una fazione di skrull mutaforma che si è infiltrata sulla Terra rimanendo in incognito per anni".

La pagina ufficiale su Disney Plu (Si apre in una nuova scheda) conferma che si tratterà di una serie d'azione e avventura, ricca di spionaggio e supereroi; inoltre sappiamo che sarà la prima serie crossover del MCU. Molto probabilmente, Secret Invasion farà da ponte tra la fase 4 e la fase 5 del MCU.

Nel gennaio 2021, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato a ComicBook.com (Si apre in una nuova scheda) che la serie Secret Invasion è di portata minore rispetto ai fumetti, aggiungendo: "C'erano più personaggi nella serie a fumetti che in Endgame, quindi no [non sarà di portata maggiore]".

Visti i principali protagonisti della serie, ci aspettiamo che Secret Invasion sia una continuazione della storia di Captain Marvel - uscito a marzo 2019 - e Spider-Man: Far From Home, l'ultimo film della Fase 3 della Marvel arrivato a luglio 2019. Entrambi i film hanno coinvolto gli Skrull in varia misura, quindi non sorprende che questi film fungano da punti di partenza per la serie.

Parlando con Collider (Si apre in una nuova scheda) a gennaio 2021,Feige ha detto che la "paranoia politica" della serie era qualcosa che la Marvel voleva esplorare da tempo, aggiungendo:

"Volevamo fare una serie che ci permettesse di fare qualcosa di diverso da quanto visto finora". In un'intervista separata a Digital Spy, anche Martin Freeman ha fatto un'anticipazione: "È piuttosto oscura in senso figurato e letterale. È un po' torbida, piuttosto labirintica in termini di narrazione e di quantità di persone che si incrociano tra loro".



Seguono potenziali spoiler sulla trama di Secret Invasion.

(Image credit: Marvel Studios)

Un punto interessante della trama potrebbe riguardare il Blip, ovvero il momento in cui Thanos ha fatto sparire metà dell'universo in Avengers: Infinity War. CineStealth sostiene che non si svolge in questo periodo, ma che l'invasione skrull avviene nei cinque anni tra Infinity War e Endgame. Se cosi fosse, il primo episodio potrebbe fungere da apripista alla narrazione principale.

Data la capacità degli Skrull di mutare forma, potremmo vedere altri personaggi del MCU all'interno di Secret Invasion. La serie a fumetti ha rivelato che alcuni dei più potenti eroi della Terra erano, in realtà, skrull che si erano mascherati da supereroi per anni. Sembra che questo filone narrativo possa essere ripreso nella serie. Secondo l'importante leaker Marvel MyTimeToShineHello, ci saranno "alcuni supereroi" che compariranno nella serie.

Durante un'ospitata al The John Campea Show, Robert Burnett (Si apre in una nuova scheda) ha affermato che Rhodey avrà un ruolo chiave e che Secret Invasion potrebbe essere la migliore serie televisiva del MCU vista finora. Inoltre, The Cosmic Circus (Si apre in una nuova scheda) ha suggerito che il Dipartimento per il Controllo dei Danni (DoDC), già visto in Spider-Man: No Way Home, Ms Marvel, e She-Hulk: Attorney at Law comparirà anche in Secret Invasion e potrebbe essere alla base della trama del film di Armor Wars con protagonista Rhodey.

Nel frattempo, potremmo saperne di più sulla vita di Fury lontano dal mondo dei supereroi. Parlando con Entertainment Weekly (Si apre in una nuova scheda), Jackson ha dichiarato che: "Ci sono cose che nemmeno io sapevo di Nick Fury e che ho appena scoperto".

Secret Invasion: che impatto avrà sul MCU?

Monica Rambeau may team up with Nick Fury in The Marvels. (Image credit: Marvel Studios)

Come accennato, Secret Invasion dovrebbe riprendere il filone narrativo di Captain Marvel e Far From Home. Probabilmente ci saranno anche diversi elementi legati a WandaVision, nel quale si vede Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris) avvicinata da uno skrull che le chiede di incontrare un "amico di sua madre", presumibilmente Nick Fury.

Questo punto della trama rimane irrisolto alla fine della serie, quindi è possibile che Rambeau faccia un cameo in Secret Invasion. Sappiamo già che Rambeau avrà un ruolo importante in The Marvels, accanto a Capitan Marvel e a Ms. Marvel, ma sarebbe divertente vederla comparire anche in Secret Invasion.

Secret Invasion dovrebbe avere un impatto anche su altri progetti futuri del MCU. Ad esempio, Don Cheadle ha confermato alla rivista Total Film (fonte: SlashFilm (Si apre in una nuova scheda)) che Secret Invasion "darà il via a ciò che accade" in Armor Wars, la prima avventura in solitaria di Rhodey nel MCU.

Nel frattempo, durante la presentazione tenuta dalla Marvel all'Investor Day 2020 (via Mashable (Si apre in una nuova scheda)), Feige ha rivelato che Secret Invasion sarà direttamente collegato ai prossimi film del MCU. Uno di questi potrebbe essere The Marvels, ma anche altri, tra cui Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbero essere interessati.

Infine, il Fury di Jackson potrebbe passare il mantello di capo dei supereroi a un altro personaggio Marvel. Intervistato nell'ambito del libro Marvel Falcon and the Winter Soldier: The Art of the Series (fonte The Direct (Si apre in una nuova scheda)), Il produttore Nate Moore ha dichiarato: "La Contessa Valentina Allegra de Fontaine è un personaggio che ha una ricca storia di pubblicazioni... e in una certa misura, capire chi può vestire quei panni, che nella nostra mente (in un certo senso) significa prendere le redini di Nick Fury, è stato difficile".

Fury sta per ritirarsi definitivamente dal mondo dei supereroi? Valentina sarà a capo del gruppo di antieroi noto come Thunderbolts nel film che uscirà nel luglio del 2024, quindi forse non è ancora giunto il momento per Fury. In ogni caso, lo scopriremo guardando Secret Invasion.

Se volete saperne di più sul MCU vi consigliamo di leggere la nostra guida su come guardare i film Marvel in ordine cronologico e di uscita.