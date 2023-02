The Mandalorian S03: data di uscita, trailer, cast, storia e personaggi

La terza stagione di The Mandalorian torna su Disney Plus a marzo

The Mandalorian S03: tutte le info - Esce il 1° marzo

- Riprende dalla fine di The Book of Boba Fett

- Conosciamo già una breve sinossi della trama

- Il trailer ufficiale annuncia nuove minacce e il ritorno a Mandalore

- Ritornano dei membri chiave del cast

- Nessuna conferma per la quarta stagione

- Potrebbe avere un impatto sugli altri show televisivi di Star Wars

Spoiler Alert Seguono spoiler per le stagioni 1 / 2 di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Buone notizie, fan di Star Wars! Manca solo un mese all'uscita della terza stagione di The Mandalorian.

Dopo una lunga attesa tra una stagione e l'altra (colmata da The Book of Boba Fett), finalmente potremo seguire le nuove avventure di Din Djarin e Grogu. In vista del ritorno del duo, abbiamo riassuto tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagione di The Mandalorian.

Conosciamo già la data di uscita, il cast, alcuni dettagli della storia, i trailer e sappiamo persino in che modo la serie si collocherà rispetto ad altri show a marchio Star Wars.

The Mandalorian S03: data di uscita

Din Djarin e il suo esercito mandaloriano nella terza stagione. (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

La terza stagione di The Mandalorian uscirà il 1° marzo. Inizialmente, il lancio dello show era previsto per il mese di febbraio.

Non è chiaro se la première sarà costituita da un singolo episodio o se, come accaduto con Andor e Obi-Wan Kenobi, potremo vedere da subito più di una puntata.

Aggiorneremo questa sezione quando ne sapremo di più.

The Mandalorian stagione 3: trailer

Il trailer ufficiale della terza stagione di The Mandalorian è stato pubblicato a gennaio. I più attenti tra voi avranno notato molti riferimenti, Easter egg e potenziali dettagli sulla storia.

Alcuni di questi sono palesi, ma ci sono molte cose che rimangono avvolte nel mistero. Da fan, ci auguriamo che la terza stagione sia all'altezza delle prime due e che mostri un altro divertente capitolo delle avventure di Din Djarin e Grogu.

Vi siete persi il primo teaser della terza stagione di The Mandalorian?

Lo trovate qui sotto:

Se vi interessa, online trovate anche una nuova featurette intitolata Phenomenon che sintetizza l'impatto della serie sul pubblico:

The Mandalorian S03: cast

Grogu nella terza stagione di The Mandalorian. (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Il cast confermato della terza stagione di The Mandalorian:

Pedro Pascal - Din Djarin/Il Mandaloriano

- Din Djarin/Il Mandaloriano Grogu - Gorgu

- Gorgu Giancarlo Esposito - Moff Gideon

- Moff Gideon Katee Sackhoff - Bo-Katan Kryze

- Bo-Katan Kryze Carl Weathers - Greef Karga

- Greef Karga Emily Swallow - il Fabbro

- il Fabbro Omid Abtahi - Doc Pershing

- Doc Pershing Amy Sedaris - Peli Motto

- Peli Motto Paul Sun-Hyung Lee - Carson Teva

- Carson Teva Christopher Lloyd - non definito

- non definito Tim Meadows - non definito

Pascal, Esposito, Sackhoff, Swallow, Abtahi e Weathers riprendono i rispettivi ruoli delle stagioni precedenti. Tuttavia, Sackhoff non sarà affiancato dal suo collega mandaloriano Koska Reeves: Mercedes Varnado (meglio conosciuta come la star della WWE Sasha Banks) ha dichiarato a The Bleacher Report: "Non farò parte della prossima stagione".

Nel frattempo, Paul Sun-Hyung Lee torna a vestire i panni del pilota della Nuova Repubblica, Carson Teva, come confermato dal trailer ufficiale della terza stagione. Dopo essere apparso nei franchise di Ritorno al futuro e Star Trek, Christopher Lloyd farà il suo debutto in Star Wars in un ruolo ancora da confermare (secondo The Hollywood Reporter).

Secondo i rumors anche il veterano del Saturday Night Live Tim Meadows avrebbe una parte nella terza stagione di The Mandalorian.

L'unico personaggio chiave che non tornerà è Gina Carano, che ha interpretato l'ex Shock Trooper Ribelle Cara Dune nelle stagioni 1 e 2. Dopo un post dai contenuti offensivi pubblicato sui social media, all'inizio del 2021 la Carano è stata allontanata da tutti i progetti futuri della Lucasfilm. "Gina Carano non è attualmente impiegata dalla Lucasfilm e non è previsto che lo sia in futuro", ha dichiarato la società in un comunicato.

Carano ha poi risposto al suo licenziamento, affermando di essere stata "maltrattata" dalla Disney e dalla Lucasfilm, accuse che entrambe le società hanno strenuamente smentito (fonte: BBC). Per quanto riguarda i registi, la Lucasfilm e la Disney hanno confermato la formazione per la terza stagione di The Mandalorian:

Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard saranno i registi della prossima uscita di Mando e Grogu.

The Mandalorian season 3 storia

Din Djarin farà squadra con altri Mandaloriani nella terza stagione. (Image credit: Lucasfilm/Disney)

Seguono spoiler sulla seconda stagione di The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Ecco una breve sinossi della storia, per gentile concessione di Lucasfilm: "I viaggi del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars continuano. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia da un futuro oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre continuerà il suo viaggio con Grogu".

Non c'è molto su cui basarsi, ma possiamo fare molte ipotesi guardando i trailer e analizzando il finale della seconda stagione di The Mandalorian.

Innanzitutto, eravamo tutti ansiosi di scoprire se Din Djarin e Grogu si fossero mai riuniti. Questo dopo che Baby Yoda è andato ad allenarsi come Jedi con l'unico e solo Luke Skywalker.

La seconda domanda ha trovato risposta prima di quanto pensassimo, con gli episodi 5 e 6 di The Book of Boba Fett che si sono rivelati una sorta di stagione 2.5 di The Mandalorian.

#TheMandalorian and #Grogu's journey continues.The new season of The Mandalorian starts streaming March 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/39wrsYgyN5February 1, 2023 See more

Nel corso di questi episodi, Mando ha fatto visita a Grogu (o meglio, a Luke), portando in dono una camicia di cotta beskar realizzata dal Fabbro per il piccolo Yoda. Consapevole che Grogu avrebbe potuto voltare le spalle al suo addestramento se avesse rivisto Din, Luke impedisce al padawan di vedere il padre adottivo.

Nonostante gli sforzi di Luke, Grogu decide di non continuare l'addestramento per ottenere la Forza. Quando Luke gli presenta la scelta tra il dono di Mando e la vecchia spada laser di Yoda - una decisione crudele da chiedere a un bambino - Grogu opta per la prima.

Rendendosi conto che Grogu desidera riunirsi a Din più di ogni altra cosa, Luke lo rimanda su Tatooine con il suo famoso X-wing Rosso 5, dove i due si riuniscono nell'episodio 7 di The Book of Boba Fett.

I due lasciano Tatooine a bordo del caccia stellare di Naboo che Mando aveva ristrutturato con Peli Motto, un sostituto del Razor Crest distrutto dal residuo imperiale di Moff Gideon nell'episodio 6 della seconda stagione di The Mandalorian.



La terza stagione di The Mandalorian ci mostrerà un Grogu finalmente in grado di controllare (almeno in parte) la Forza. "Questo bambino ha poteri magici, ha 50 anni e può vedere il futuro", ha detto Giancarlo Esposito a un giovane fan al GalaxyCon (via SlashFilm). "E vogliamo che tutti sappiano, alla fine di questa serie, che [Grogu] potrebbe salvare il nostro universo".

Vedremo dei flashback dell'Ordine 66 nella terza stagione? (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Oltre a levitare, a strozzare i nemici senza sfiorarli e ad avere un aspetto super carino, Baby Yoda può anche vedere il futuro, un'abilità che abbiamo già visto nelle visioni disturbate di Anakin e Luke Skywalker.

Secondo il trailer ufficiale della terza stagione, Grogu sarà anche in grado di usare i suoi poteri per vedere il passato. In base a questo teaser, vedremo sicuramente dei flashback del periodo trascorso da Grogu al tempio Jedi e potenzialmente vedremo come è sopravvissuto all'Ordine 66, alias l'attacco genocida dell'Impero contro i Jedi.

Le sue capacità di chiaroveggenza sono anche il motivo per cui gli ufficiali imperiali sono così ansiosi di mettere le mani su Grogu. Tuttavia, Esposito ha detto che la ricerca di Grogu da parte di Gideon è "per un motivo molto diverso da quello che molti pensano".

Potrebbe avere a che fare con una sottotrama? La seconda stagione di The Mandalorian ha rivelato che le forze residue dell'Impero - leggi: il Dottor Pershing - stavano cercando di usare il sangue di Grogu per creare nuovi dominatori della Forza (hanno fallito, per la cronaca). Sembra che lo show volesse svelare le origini del Leader Supremo Snoke, alias il cattivo fantoccio della trilogia sequel, e l'eventuale ritorno dell'Imperatore Palpatine, che ci avrebbe fatto sospirare in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.



E che dire di Gideon stesso, che è stato incarcerato alla fine della seconda stagione? Esposito ha dichiarato a TVLine: "Avrete un po' di Moff Gideon. Voglio dire, vorrei darvi più Moff Gideon - devo essere onesto con voi! Ma vedrete, ne avrete a sufficienza. A tutti piace vedere la fenice risorgere dalle ceneri. Oppure, vedere un cattivo nefasto risorgere dalle ceneri. E credetemi, lo farà".

La nave del Moff Gideon è solo una piccola parte delle forze residue imperiali che si scontreranno con la Nuova Repubblica. Ad esempio, sappiamo che il leader imperiale Grand'Ammiraglio Thrawn è vivo ed è braccato da Ahsoka Tano, l'ex apprendista di Anakin Skywalker. Ci aspettiamo che la caccia di Ahsoka a Thrawn costituisca la base del suo show live-action, ma è possibile che la questione venga ripresa anche nella terza stagione di The Mandalorian.

Il Grand'Ammiraglio Thrawn potrebbe fare la sua comparsa? (Image credit: StarWars.com)

C'è anche la già citata storia dei Mandaloriani e della Darksaber, anch'essa notevolmente anticipata dagli eventi di The Book of Boba Fett.

Alla fine della seconda stagione, Mando ottiene la Darksaber - la lama mandaloriana molto ambita da Bo-Katan Kryze nel suo viaggio per reclamare il trono di Mandalore - da Moff Gideon. Tuttavia, non riesce a consegnarla a Bo-Katan.

Le cose si complicano in The Book of Boba Fett quando Mando rintraccia i suoi vecchi compagni dei Figli della Guardia, una tribù mandaloriana, sullo spettacolare Glavis Ringworld. Anche se il Fabbro accetta di creare la nuova canottiera beskar di Grogu, Mando dove affrontare Paz Vizsla (un altro membro dei Figli della Guardia) intenzionato a sottrargli la Darksaber. Mando ha vince il combattimento, ma capisce di avere ancora molto da imparare su come brandirla.



Sfortunatamente, dovrà farlo senza la guida del Fabbro che, dopo avergli fornito alcune utili spiegazioni sulla Grande Purga in cui l'Impero ha distrutto Mandalore, lo ha anche espulso dall'ordine.

Il crimine di Mando? Essersi tolto l'elmo davanti a Grogu. Secondo il credo mandaloriano, l'unico modo in cui Din può redimersi è visitare le acque vive sotto le miniere di Mandalore, impresa che potrebbe rivelarsi problematica visto che le miniere sono state distrutte. In base al trailer ufficiale, sappiamo che sta tornando a Mandalore, quindi forse Mando ha in mente un altro modo per essere perdonato.



Inoltre, nel primo teaser della terza stagione, Mando afferma che i Figli della Guardia hanno "spezzato il nostro popolo", prima di chiedere con decisione: "Dove eravate allora?". In altre parole, sembra che il futuro del popolo di Mandalore sarà un punto importante della trama.

Potremmo assistere allo scoppio di una guerra civile mandaloriana? In base alle varie fazioni mandaloriane sparse per il cosmo, forse. Sembra che Din stia cercando di reclutare alcuni gruppi dalla sua parte e di convincerli a tornare al loro mondo natale. Non è chiaro, però, se ci sarà una battaglia tra le forze di Din e i Gufi della Notte di Bo-Katan.

"Come avete visto nel trailer, ci sono molti più Mandaloriani e con così tanti Mandaloriani in una stanza, le cose sono destinate ad andare male", ha detto l'attore di Bo-Katan Katee Sakhhoff a Yahoo Entertainment: "Penso che questa stagione sia diversa ... credo che questa stagione abbia un ritmo un po' più veloce".

The Mandalorian S03: spin-off

In che modo la terza stagione di The Mandalorian influenzerà le altre serie televisive di Star Wars? (Image credit: Lucasfilm/Disney)

Lo spin-off di Ahsoka è attualmente in fase di post-produzione in vista di un'uscita nel 2023, con il veterano di Clone Wars/Rebels (ed esperto di Star Wars) Dave Filoni al timone.

Entrambi gli show si svolgeranno in contemporanea con The Mandalorian, ovvero circa cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi. Secondo Variety, anche il nuovo Skeleton Crew, interpretato da Jude Law, è ambientato nell'era della Nuova Repubblica, quindi potrebbe esserci una sovrapposizione anche in questo caso.

L'aspetto più interessante è che c'è un piano per far convergere questo sotto-universo in una storia più ampia. "Questi show interconnessi, insieme alle storie future, entusiasmeranno il nuovo pubblico e abbracceranno i nostri fan più appassionati, per culminare in un evento narrativo culminante", ha spiegato Kathleen Kennedy di Lucasfilm durante lo streaming dell'Investor Day di Disney alla fine del 2020.

Alcuni membri del cast hanno un'idea della direzione che prenderà la serie. In un'intervista rilasciata a IndieWire nel 2022, Pascal ha affermato di essere a conoscenza di "quale sia il piano" per la terza stagione di The Mandalorian (e oltre). Tuttavia, non ha potuto approfondire l'argomento a causa degli spoiler e degli accordi NDA previsti dal suo contratto.

Ci aspettiamo di vedere una miniserie o un episodio cinematografico che unisca queste storie, anche se siamo convinti che non uscirà a breve. In ogni caso, non vediamo l'ora che arrivi la terza stagione di The Mandalorian.

Scoprite come guardare i film di Star Wars in ordine cronologico, di uscita o nell'ordine consigliato.