The Marvels: data di uscita, cast, trama e altro ancora

The Marvels sarà la prima squadra di supereroi tutta al femminile in un film Marvel.

The Marvels entrerà nella storia dei Marvel Studios quando arriverà nelle sale. Il quasi-sequel di Captain Marvel segna il primo film di una squadra di supereroi tutta al femminile nel Marvel Cinematic Universe (MCU), con la Carol Danvers di Brie Larson affiancata dalla Ms Marvel di Iman Vellani e dalla Monica Rambeau di Teyonah Parris.

Quindi, cosa possiamo aspettarci da questo rivoluzionario film della Fase 5 della Marvel? Di seguito, abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere su The Marvels. Tra queste, la data di uscita del film Marvel, il cast, le potenziali trame, l'impatto che avrà sul MCU e molto altro ancora.

Seguono spoiler completi sui film Captain Marvel, Avengers: Endgame e Shang-Chi. Inoltre, ci occupiamo dei principali spoiler degli show Disney Plus WandaVision e Ms Marvel, oltre a potenziali spoiler per i Marvel. Tornate indietro se non li avete visti tutti.

The Marvels data di uscita

Il Captain Marvel di Brie Larson riprende il volo a luglio. (Image credit: Marvel Studios)

The Marvels uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 28 luglio 2023.

Inizialmente il film era previsto per il luglio 2022. Tuttavia, il lancio è stato posticipato tre volte: prima a novembre 2022, poi a febbraio 2023 e infine a luglio 2023.

L'ultimo di questi ritardi era dovuto al fatto che il film era più indietro nel processo di sviluppo rispetto ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con Samuel L. Jackson che ha rivelato di aver girato alcune riprese per The Marvels nel giugno 2022. Di conseguenza, i due film si sono scambiati le date di uscita (secondo Variety).

The Marvels trailer: è già uscito?

Ms Marvel debutta nel MCU in The Marvels. (Image credit: Marvel Studios)

Seguono importanti spoiler su Ms Marvel e potenziali spoiler su The Marvels.

La Marvel non ha ancora rilasciato un trailer per The Marvels. Chi ha avuto la fortuna di partecipare al D23 Expo 2022, però, ha potuto dare una prima occhiata al prossimo film.

Secondo Variety (Si apre in una nuova scheda), il film riprenderà le vicende immediatamente successive al finale e alla scena post-credits di Ms Marvel. Come ricorderete, Ms Marvel - alias Kamala Khan - si è inaspettatamente scambiata con Carol Danvers/Captain Marvel quando il braccialetto della prima è stato attivato da un individuo sconosciuto.

Il filmato mostrato ha confermato questo sorprendente sviluppo. In esso si vede anche Monica Rambeau che si scambia il posto con Ms Marvel, dando vita a un'infinità di scene comiche, di viaggi nel tempo e di confusione. Sembra quindi che il trio si scambierà di posto per tutta la serie The Marvels, finché non scopriranno come smettere di teletrasportarsi l'uno nei luoghi dell'altra.

Potrebbe passare un po' di tempo prima che il resto di noi possa vedere Le meraviglie in azione. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, così come Guardiani della Galassia 3, arriveranno nelle sale prima di questo. Nel frattempo, anche le serie televisive del MCU Secret Invasion e Loki stagione 2 debutteranno su Disney Plus prima di allora. Non abbiamo ancora visto i trailer ufficiali di Guardiani 3 e Secret Invasion, mentre il teaser della seconda stagione di Loki deve ancora uscire. Quindi non aspettatevi di vedere filmati di The Marvels disponibili al pubblico prima di aprile.

The Marvels: Cast

Monica Rambeau avrà il suo alias da supereroe in The Marvels. (Image credit: Marvel Studios)

Ecco il cast confermato di The Marvels fino ad ora:

Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel

nel ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms Marvel

nel ruolo di Kamala Khan/Ms Marvel Teyonah Parris : Monica Rambeau

: Monica Rambeau Samuel L. Jackson : Nick Fury

: Nick Fury Zenobia Shroff : Muneeba Khan

: Muneeba Khan Mohan Kapur : Yusuf Khan

: Yusuf Khan Saagar Shaikh : Aamir Khan

: Aamir Khan Zawe Ashton : TBA

: TBA Park Seo-joon: TBA

Larson e Parris riprendono i loro ruoli dalle precedenti uscite nel MCU. Il Captain Marvel della Larson è stato visto per l'ultima volta in Avengers: Endgame (anche se ha fatto dei brevi camei nelle scene post-credits di Shang-Chi e Ms Marvel), mentre la Rambeau di Parris ha avuto un ruolo importante in WandaVision, una delle migliori serie Disney+ . Vellani, Shroff, Kapur e Shaikh tornano tutti nei panni dei rispettivi personaggi della serie televisiva di Ms Marvel.

Anche Jackson, che è apparso regolarmente nel MCU nel ruolo dell'ex direttore dello SHIELD Nick Fury, sarà presente. Il personaggio sarà finalmente protagonista di un progetto autonomo, Secret Invasion, nel corso di quest'anno, ma Fury apparirà anche in alcuni film Marvel del 2023. Jackson ha precedentemente confermato che Fury apparirà in Quantumania e The Marvels, anche se non è chiaro come queste tre produzioni saranno collegate (se mai lo saranno).

Seguono potenziali spoiler sul cast dei personaggi di The Marvels.

Non aspettatevi un cameo di Yon Rogg in questo film. (Image credit: Marvel Studios)

Secondo l'importante leaker del MCU CanWeGetSomeToast (Si apre in una nuova scheda), Monica Rambeau avrà il suo nome da supereroe - Photon, lo stesso dei fumetti - in The Marvels. Kamala Khan le darà questo nome dopo che Monica avrà descritto i suoi poteri ai suoi compagni. Nel frattempo, secondo la rivista Chippu, che già in passato ha rivelato in anticipo i dettagli del MCU, Photon avrà anche il suo costume, che sarà quello dei fumetti.

Zawe Ashton (Fresh Meat, Velvet Buzzsaw) pare sia stato scritturato per il ruolo del cattivo principale del film. L'insider Marvel DanielRPK (via Lugar Nenhum (Si apre in una nuova scheda)) ha affermato che Ashton interpreterà un generale Kree chiamato Dar-Benn. Nei fumetti, Dar-Benn è un generale Kree che diventa co-imperatore dell'Impero Kree. Non è chiaro se il Dar-Benn di Ashton ricoprirà una posizione simile in The Marvels, ma il genere del personaggio è stato chiaramente modificato per la versione del MCU.

Park Seo-joon (Parasite) dovrebbe interpretare il sovrano di un pianeta dove tutti cantano (secondo CanWeGetSomeToast (Si apre in una nuova scheda)). Non è stato rivelato alcun nome, ma avrà un ruolo piuttosto importante nella trama del film (maggiori informazioni più avanti).

Nel frattempo, Abraham Popoola (Andor) avrebbe interpretato un personaggio chiamato Dag (tramite la sua pagina degli agenti Independent Talent (Si apre in una nuova scheda)) e Ffion Jolly (Mission: Impossible Fallout) è stata scritturata per un ruolo non rivelato (tramite la sua pagina di casting Spotlight (Si apre in una nuova scheda)). La Marvel non ha ancora aggiunto questa coppia alla lista ufficiale del cast, quindi ci asterremo dal fare lo stesso finché non avremo conferma.

Infine, potremmo vedere i camei del Talos di Ben Mendelsohn e dello Yon Rogg di Jude Law? Il primo è una possibilità, soprattutto se gli eventi di Secret Invasion saranno collegati a The Marvels. Saremmo però sorpresi se lo Yon Rogg di Law comparisse, dopo la pesante batosta subita da Captain Marvel nel film solista del 2019.

The Marvels: Trama

The Marvels riprende subito dopo il finale della prima stagione di Ms Marvel. (Image credit: Marvel Studios)

Seguono potenziali spoiler sulla storia.

Non è stata rilasciata una sinossi ufficiale della trama, ma abbiamo alcune vaghe idee su dove andrà a parare il film, basandoci sui filmati del D23 2022 e sulle informazioni degli addetti ai lavori del MCU.

Come abbiamo già detto, The Marvels sarà incentrato sui tre supereroi del film e sul motivo per cui continuano a scambiarsi di posto ogni volta che usano i loro poteri.

Il film di Captain Marvel del 2019 ha rivelato che Carol Danvers ha acquisito le sue abilità in seguito all'esposizione al Tesseract, alias la Gemma dello Spazio, attraverso un dispositivo a motore a velocità superluminale progettato da un ingegnera Kree. Nel frattempo, il DNA di Monica Rambeau è stato inavvertitamente riscritto daella Gemma della Mentee - tramite l'incantesimo creato da Wanda Maximoff in WandaVision - che le ha conferito i superpoteri. Infine, le abilità di Kamala Khan derivano dal braccialetto della nonna. Inoltre, possiede il gene X, che la rende uno dei primi mutanti del MCU.

Dato che i poteri del trio derivano da oggetti che hanno contribuito a creare e plasmare l'universo, sembra che le loro abilità siano collegate e che la fonte dei loro poteri sia il motivo per cui continuano a scambiarsi di posto. È interessante notare che i leaker del MCU The Watcher (Si apre in una nuova scheda) e CanWeGetSomeToast (Si apre in una nuova scheda) suggeriscono che saranno in grado di combinare i loro poteri una volta capito come stabilizzarsi.

Il braccialetto di Ms Marvel potrebbe avere un ruolo chiave nel processo. (Image credit: Marvel Studios)

Cosa c'entra tutto questo con i pianeti ispirati ai musical e con i Kree?

Cominciamo dal pianeta su cui governa il personaggio di Park Seo-joon. Secondo DanielRPK (account Twitter di The Marvels Updates (Si apre in una nuova scheda)), CanWeGetSomeToast (Si apre in una nuova scheda) e CineStealth (Si apre in una nuova scheda), alcune parti di The Marvels saranno a tema musicale. Ciò significa che dovrete aspettarvi molti canti, balli e momenti potenzialmente umoristici.

Il motivo della loro presenza in questo mondo? Captain Marvel è apparentemente sposata con il personaggio di Park Seo-joon, anche se per motivi diplomatici. Forse ha accettato di sposarlo per evitare una sorta di disastro durante i suoi viaggi nell'universo. CineStealth ha affermato che The Marvels non avrà un tono "eccessivamente comico" e troverà un equilibrio migliore tra commedia e dramma rispetto al malcapitato Thor: Love and Thunder. Speriamo che abbiano ragione.

Per quanto riguarda i Kree, Captain Marvel ha una storia complicata con loro. Per anni, Carol Denvers ha pensato di essere un membro dell'impero Kree - è stata portata sul loro mondo natale dopo l'incidente con il Tesseract sulla Terra - e di far parte delle loro forze armate. Questo fino a quando non è stata catturata dal gruppo di Skrull di Talos, che le ha fatto tornare la memoria e l'ha aiutata a riscoprire la sua vera identità.

Monica Rambeau non sarà molto contenta di vedere Carol Danvers. (Image credit: Marvel Studios)

Ora, Capitan Marvel è un nemico dei Kree, il che mette la Dar-Benn di Zawe Ashton in diretta opposizione con lei, così come chiunque lavori con Capitan Marvel. Non è chiaro perché Dar-Benn dia la caccia a lei o agli altri, ma forse ha a che fare con il braccialetto di Ms Marvel, che sembra essere una tecnologia aliena. Lo sappiamo perché i Clandestini - i cattivi della serie televisiva di Ms Marvel - volevano usare l'oggetto per espandere la dimensione Noor e conquistare la Terra. Il braccialetto è stato trovato dalla nonna di Kamala nell'India degli anni '40, all'interno di una caverna dall'aspetto Kree.

Se il braccialetto di Ms Marvel è di fattura Kree, questo spiegherebbe perché Dar-Benn lo sta cercando, soprattutto se quest'ultimo possiede un braccialetto simile. Ancora una volta, grazie alla serie Disney Plus di Ms Marvel, sappiamo che esistono due braccialetti, ma la posizione del secondo non è ancora stata rivelata. Scommettiamo che Dar-Benn lo possiede, il che significa che ha bisogno solo di quello di Kamala per completare il set e portare a termine qualche nefasto piano Kree.

Per quanto riguarda le altre sottotrame che The Marvels deve affrontare, una delle più urgenti è il rincontro tra Carol e Monica.

Monica non vede Carol da quando se n'è andata negli anni Novanta - ricordiamo che questo è il periodo in cui è ambientato il film solista di Captain Marvel. Maria Rambeau, che era la migliore amica di Carol, è morta di cancro e Carol non è tornata né per il suo funerale né per controllare Monica. Aspettatevi che Monica sia estremamente gelida nei confronti di Carol finché non si chiariranno.

Altrove, gli eventi narrati in Secret Invasion potrebbero avere un impatto su ciò che accade in The Marvels. Al momento Secret Invasion dovrebbe uscire prima di The Marvels (dovrebbe arrivare nel primo trimestre del 2023), quindi il ruolo di Fury in The Marvels potrebbe essere predeterminato da ciò che accade in Secret Invasion. Potrebbe essere in programma una riunione con Capitan Marvel, attesa da tempo? Se così fosse, si tratterebbe di un incontro piuttosto emozionante.

The Marvels: cosa significa per il futuro dell'MCU?

Ms Marvel potrebbe avere una seconda stagione su Disney Plus. (Image credit: Marvel Studios)

Molto dipende da come si svolgerà la trama di The Marvels, ma abbiamo qualche idea su ciò che potrebbe venire dopo The Marvels.

La prima è la seconda stagione di Ms Marvel. In rete si sono diffuse numerose speculazioni sul fatto che una stagione sequel sia in fase di sviluppo. Se vedremo ancora Vellani come alias della supereroina Khan prima dell'arrivo di Avengers 5 e 6, è probabile che ciò avvenga sul piccolo schermo piuttosto che su quello grande.

Parlando di Avengers 5 e 6, ovvero la dinastia Kang e Secret Wars, The Marvels potrebbe giocare un ruolo importante nell'impostare gli eventi di questi film, soprattutto il primo.

I fan della Marvel sanno già che Kang è il prossimo grande supercriminale del MCU. Il genio che viaggia nel tempo (per saperne di più su di lui leggete il nostro articolo su Kang il Conquistatore) sarà l'antagonista principale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. I trailer del film hanno già mostrato che acquisirà alcune importanti tecnologie aliene.

Alcuni fan sembrano pensare che gli anelli giganti e circolari che si vedono in alcuni momenti dei trailer di Quantumania siano la versione di Kang dei dieci anelli che abbiamo visto in precedenza a Shang-Chi. Se Kang sta collezionando ogni sorta di armamento basato sulla tecnologia aliena mentre pianifica il suo percorso per dominare il multiverso Marvel, è sicuro che verrà a cercare anche il braccialetto di Ms Marvel. In questo caso, Capitan Marvel e Photon (oltre a Ms Marvel) dovranno ostacolarlo.

A seconda di come si svolgeranno le vicende di The Marvels e della Dinastia Kang, ci aspettiamo di vedere anche Carol, Monica e Kamala in Secret Wars. Saremmo sorpresi se qualcuna di loro comparisse in altri progetti annunciati della Fase 5, quindi la prossima volta che le vedremo (al di fuori del ruolo di protagoniste o di cameo nella seconda stagione di Ms Marvel) sarà probabilmente in Avengers 5 e 6.