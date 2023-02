The Marvels rinviato per la quarta volta, ma c'è una buona notizia!

La data di uscita di The Marvels è stata rimandata, ma il nuovo film del Marvel Cinematic Universe (MCU) arriverà comunque nel 2023.

I Marvel Studios hanno svelato che il film arriverà nelle sale il 10 novembre, piuttosto che come previsto in origine, ovvero il 28 luglio. Questa è la quarta volta che la data di uscita viene posticipata, quindi speriamo sia l'ultima.

Per smorzare un po' i toni, la Marvel ha pubblicato il primo poster di The Marvels. L'immagine di copertina mostra il trio di supereroine - Captain Marvel, Photon e Ms Marvel - protagonista del film della Fase 5.

Mentre Photon e Captain Marvel volano in alto, però, Ms Marvel le guarda da terra con un'espressione stizzita. Non preoccuparti, Kamala, presto anche tu potrai volare in alto...

Higher. Further. Faster. Together. Check out the brand-new teaser poster for Marvel Studios' The Marvels, coming to theaters November 10.

Marvel non ha fornito alcuna motivazione per il rinvio. Tuttavia, dato che si mormora che gli studios abbiano ripensato il loro programma di uscite - si dice che quest'anno la Marvel pubblicherà solo due show Disney Plus, invece dei quattro che aveva in programma - non sorprende che The Marvels sia stato posticipato.

Abbiamo contattato la Disney per sapere perché ha spostato la data di lancio di The Marvels e aggiorneremo questo articolo in caso di risposta.

Finora, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è l'unica produzione MCU uscita nel 2023. La Marvel ha ancora in programma di far uscire Guardiani della Galassia 3 il 3 maggio, mentre si ritiene che la seconda stagione di Loki e Secret Invasion siano le uniche serie TV in arrivo quest'anno.

Non si sa molto della trama di The Marvels. L'unica cosa che sappiamo è che sarà interpretato da Carol Danvers/Captain Marvel, Monica Rambeau/Fotone e Kamala Khan/Ms Marvel. Spetterà alle tre eroine - con l'aiuto del Nick Fury di Samuel L. Jackson - impedire al cattivo "senza nome" interpretato da Zawe Ashton di portare a termine il suo piano malvagio.

