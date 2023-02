Recensione Ant-Man and the Wasp: Quantumania (no spoiler)

Divertente ma imperfetto, Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il terzo film in solitaria (duo?) di questo eroe, ed è una solida introduzione a Kang e al conflitto che si prospetta nei futuri film Marvel. Tuttavia, la costruzione delle fondamenta delle prossime due fasi del MCU va a scapito della trama: si perde quel tocco più personale che ha reso i precedenti film di Ant-Man così divertenti.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Arriva nelle sale il 15 febbraio

- Terzo film della serie di Ant-Man

- Primo progetto della Fase 5 della Marvel

- Scritto da Jeff Loveness

- Diretto da Peyton Reed

- Tra gli altri, Paul Rudd, Evangeline Lilly e Jonathan Majors.

Ant-Man e il suo sequel - Ant-Man and the Wasp - sono stati entrambi dei film a basso impatto, nel grande "ecosistema" del Marvel Cinematic Universe. Restano film importanti per chi vuole vedere i film Marvel in ordine, ma non sono precisamente imprescindibili per capire che cosa succede.

Per i fan che guardano tutti i film Marvel in ordine sparso, in effetti, questi film sono una specie di "pulisci palato", in un banchetto ricco di sapori diversi. Per i neofiti del Marvel Cinematic Universe (MCU), i film di Ant-Man funzionano bene anche da soli.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è l'opposto di tutto questo. Il primo film della Fase 5 della Marvel si basa sul fatto che gli spettatori abbiano visto almeno gli altri due film di Ant-Man. Allo stesso modo, ha il compito di impostare il conflitto tra i supereroi del MCU e il prossimo grande cattivo di molti film, alias Kang il Conquistatore, qui interpretato con eccezionale pathos da Jonathan Majors (Lovecraft Country).

Come atto di apertura di una storia più grande, Quantumania è adeguatamente interessante. Si tratta di un'ampia epopea fantascientifica in un bizzarro mondo alieno, non certo una vicenda di piccola criminalità come nei primi due film. Qui ci si giocano le sorti dell'universo, con il Kang di Majors come una forza con cui fare i conti. L'insieme è forse un po' sovraccarico, con i personaggi principali e i loro archi personali persi tra un'ondata di CGI e un'interpretazione di Majors che gira intorno ai suoi partner di scena.

Piccoli eroi, grandi cattivi

La seconda apparizione di Kang nel MCU è un'impostazione ancora più forte per il cattivo generale che sarà. (Image credit: Marvel)

La trama di Ant-Man 3 segue tre generazioni di supereroi che cambiano dimensione: Lo Scott Lang/Ant-Man di Paul Rudd, la Hope Van Dyne/Wasp di Evangeline Lily, l'Hank Pym di Michael Douglas e la Janet Van Dyne di Michelle Pfeiffer, tutti reduci dalle prime due uscite del piccolo eroe. Al quartetto si aggiunge Kathryn Newton nel ruolo di Cassie Lang, la figlia adolescente di Scott che, senza spoilerare troppo, adotta il proprio pseudonimo di supereroe nel corso del film. Il caos si scatena quando tutti e cinque vengono risucchiati nel Regno Quantico subatomico, dove si scontrano con il Kang , un signore della guerra multiversale tecnologicamente avanzato.

Il cuore del film dovrebbe essere il rapporto in evoluzione di Scott con Cassie - all'inizio del film i due litigano per il suo attivismo idealista - e la loro è la principale linea emotiva. Tuttavia, il vero centro del film è Majors e la grande spinta della Marvel a far orbitare la prossima serie di film attorno a lui inizia qui.

L'esecuzione non è all'altezza di film come Avatar: La Via dell'Acqua.

Kang domina ogni scena in cui si trova, è un conquistatore riluttante. La gravitas trasuda da lui, sia che sia sdraiato a terra dopo aver perso la strada, sia che sia disteso sul suo trono della Sedia del Tempo. Senza fare troppi giri di parole, se continuerà a mantenere un'interpretazione poliedrica in tutti i film, Majors diventerà uno dei più grandi attori di supercriminali di tutti i tempi quando avrà finito di combattere gli Avengers.

Il terzo film da solista di Scott Lang è privo di fascino. (Image credit: Marvel Studios)

Rudd e Lily, invece, non sembrano divertirsi altrettanto a recitare contro mostri e sfondi in CGI. Mi ricordano un po' quei video dietro le quinte dei prequel di Star Wars, in cui si vedono gli attori fare del loro meglio nel vuoto. Nessuno dei due sembra essere in grado di evocare molte emozioni una volta arrivati nel Regno Quantico e quando l'azione entra nel vivo. Ci sono alcune scene occasionalmente toccanti tra Cassie, Scott e Hope, ma la recitazione migliore del film si ha quando Pfeiffer e Majors recitano faccia a faccia, o quando il nucleo dei cinque è seduto a tavola con la famiglia. È stata l'emotività personale a rendere così attraenti i primi due film di Ant-Man, ed è un peccato che questo aspetto del franchise sia stato relegato sullo sfondo.

Tutti gli altri se la cavano bene con il materiale a loro disposizione, ma non ci saranno nomination all'oscar Oscar per la recitazione di Quantumania come quella di Angela Bassett in Black Panther: Wakanda Forever.

Kathryn Newton è convincente nel ruolo di Cassie Lang, un personaggio che dovrebbe mostrare una grande evoluzione, all'interno dell'MCU, e aprire al strada a, forse, un film sui Giovani Vendicatori. David Dastmalchian torna in un nuovo ruolo vocale come Veb, l'abitante del Regno Quantico, Corey Stoll torna nel ruolo di MODOK (di cui parleremo a breve) e Douglas è ancora piacevole come sarcastico inventore che cambia dimensioni. Bill Murray ha un piccolo ruolo ma, come tutte le sue interpretazioni più recenti, recita in gran parte se stesso, il che è un po' un ostacolo all'immersione.

Più grande della vita

Quantumania ci fa andare dalla città di San Francisco a qualcosa che si potrebbe vedere in Thor o Guardiani della Galassia. (Image credit: Marvel Studios)

Per quanto riguarda il Regno Quantico, si tratta di un ambiente vorticoso in CGI con un'ampia varietà di biomi bizzarri, da lussureggianti foreste di funghi a treni carovanieri ispirati a Mad Max attraverso pianure desertiche, fino alla quasi obbligatoria scena della cantina presa direttamente da Star Wars: Una nuova speranza. Al suo meglio, l'ambientazione principale di Ant-Man 3 è uno splendido sfondo per un po' di drammi dei personaggi guidati da Kang, e la sua inventiva nel design si ripercuote sulle strane e meravigliose creature che abitano ogni sezione del regno.

Kang domina ogni scena in cui si trova, è il conquistatore riluttante in tutto e per tutto.

Anche i disegni originali più selvaggi, tuttavia, non possono essere paragonati alla pura vertigine che ho provato nel vedere il leggendario cattivo Marvel MODOK sullo schermo in tutta la sua gloria. Una testa gigante con braccia e gambe minuscole su una sedia a rotelle galleggiante: l'MCU è a un punto in cui ormai anche i disegni più stravaganti dei fumetti possono essere strappati dalle pagine con poche modifiche - e MODOK è uno degli aspetti più sciocchi, disgustosi ed esilaranti di tutto il multiverso Marvel. Amo quel testone con tutto il cuore, e Peyton Reed e Kevin Feige mi hanno convinto. Il modo in cui la storia lo ha portato all'ovile è stata una mossa intelligente, anche se si discosta dal materiale di partenza. Non avrei mai pensato di vedere il sederino nudo di MODOK, ma eccoci qua.

Per quanto i disegni siano divertenti, l'esecuzione non è all'altezza di Avatar: La via dell'acqua. Quando il cast interagisce con una bestia aliena, per esempio, la fisica non è neanche lontanamente convincente quanto la mano ripresa nel primo trailer di Avatar: La via dell'acqua, e le battaglie ricordano più la confusione di Aquaman che gli ampi conflitti de Il Signore degli Anelli. La regia di queste scene di combattimento è corretta, quasi a regola d'arte, ma non basta a evitare che la mia attenzione venga distolta. Almeno gli effetti di cambiamento di dimensioni sono interessanti e ci sono un paio di sequenze incentrate sui diversi usi di questo potere che sono piacevolmente inventive.

L'alba di una nuova fase

Non sorprendendo assolutamente nessuno, Michelle Pfeiffer ha alcune grandi scene con Jonathan Majors. (Image credit: Marvel)

Come film di Ant-Man da solo, Quantumania non funziona bene come i primi due. È una mediocre avventura fumettistica incentrata sull'esplorazione di questo nuovo regno - qualcosa che mi sarei aspettato dal prossimo film sui Fantastici Quattro. Ma, nonostante ci porti in nuovi luoghi strani in senso fisico, i personaggi sono in gran parte statici. Nessuno di loro progredisce o si evolve abbastanza da rendere i loro archi narrativi avvincenti, il che potrebbe essere dovuto al tentativo di dare lo stesso spazio a ognuno di essi.

Funziona bene, però, come "mattone" per costruire il franchise. Ant-Man and the Wasp: Quantumania è un'introduzione adeguata al film Avengers del 2025: La dinastia Kang, e prepara Cassie Lang a riprendere il suo ruolo di Stature in, beh, qualsiasi cosa la attenda. Nei fumetti, ha fatto parte dei Giovani Vendicatori insieme al nuovo Occhio di Falco Kate Bishop, al Patriota analogico di Capitan America, ad America Chavez e ai figli di Scarlet Witch, tutti introdotti nell'MCU. Sebbene non sia stato annunciato alcun progetto sui Giovani Vendicatori, sarebbe ingenuo pensare che non ci stiano almeno pensando, in casa Disney. Anche perché Chris Hemsworth e Benedict Cumberbatch non saranno sotto contratto per sempre.

Nonostante alcuni effetti poco convincenti e la sindrome da ambientazione futura, questo film è un'apertura divertente ma imperfetta per la prossima fase dei film Marvel. Ha abbastanza qualità da far sì che i fan sfegatati del MCU lo apprezzino comunque. In un'epoca in cui i fan irriducibili della Marvel e i cinefili in generale hanno messo in discussione la direzione in cui è andata la Fase 4 della Marvel (e dove andranno i suoi prossimi progetti dal punto di vista della storia), però, Ant-Man 3 non è il film trionfale e gigantesco che molti speravano.