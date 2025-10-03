Peacemaker 2: James Gunn promette un finale più lungo

• James Gunn afferma che l'episodio 8 della stagione 2 di Peacemaker sarà il più lungo

• Gli spettatori hanno criticato la durata sempre più breve degli episodi

• Escludendo il recap dell'episodio 6 e i titoli di coda, l'episodio 7 dura solo 28 minuti

James Gunn ha rassicurato i fan che l'episodio finale di Peacemaker stagione 2 sarà molto più lungo dei precedenti.

Nelle ultime settimane, gli spettatori si sono lamentati sempre più della brevità degli episodi di questa stagione. La durata degli episodi più recenti dello show HBO Max è diminuita con il passare delle settimane, con il settimo episodio, intitolato 'Like a Keith in the Night', che dura appena 28 minuti. Questo escludendo il recap dell'episodio precedente, la sigla iniziale e i titoli di coda.

Per fortuna, il finale della stagione 2 di Peacemaker risponderà a queste critiche e sarà quasi il doppio rispetto all'ultimo episodio del DC Universe (DCU).

DC Studios co-chief James Gunn says next week's finale will run for almost an hour (Image credit: James Gunn/Threads)

Non è chiaro se Gunn intenda che questi 57 minuti siano interamente dedicati a concludere una delle migliori serie di HBO Max. È possibile che la durata dell'episodio 8 della stagione 2 includa il recap dell'episodio 7, i titoli di coda e l'ultima apparizione della fantastica sigla iniziale di Peacemaker stagione 2.

Confuso? Gunn aveva già indicato che la stagione 2 di Peacemaker potrebbe essere l'ultima. Io e molti altri fan speriamo non sia così, ma è una possibilità concreta.

Che sia o no l'ultima stagione, vedremo il cast in altri film e serie TV del DCU Chapter One - Gunn ha detto a Collider che ci sono piani per far apparire i suoi personaggi in altri progetti degli DC Studios. Dovremo aspettare il finale della stagione 2, intitolato 'The Full Nelson', per vedere cosa riserva il destino all'antieroe e ai suoi alleati.

