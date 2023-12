House of the Dragon 2: quando esce e dove vederla in streaming

Rhaenyra is going to war with her former best friend in House of the Dragon's second season.

House of the Dragon 2 - Uscita prevista a metà del 2024

- Non è ancora stata rivelata la trama

- Uscirà su Sky e NOW

- Le riprese non hanno subito ripercussioni nonostante gli scioperi di Hollywood del 2023

- Il primo trailer è apparso online a dicembre

- Previsto il ritorno dei membri chiave del cast

- Rivelati nuovi dettagli sui personaggi

- Altre stagioni in arrivo

La seconda stagione di House of the Dragon non è lontana dalla data di uscita. Secondo le informazioni contenute nel primo teaser della serie TV, House of the Dragon 2 arriverà a metà del 2024.

La trama continuerà a seguire il contenuto del libro spin-off di George R.R. Martin Fuoco e sangue, che racconta della guerra civile che ha travolto la Casa Targaryen 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Dato che la seconda stagione darà ufficialmente il via alla Danza dei Draghi, ci si può aspettare episodi più brutali dei precedenti.

Di seguito abbiamo raccolto tutte le informazioni da sapere su House of the Dragon 2, compresa la possibile data di uscita, i membri del cast confermati, le indiscrezioni sulla trama e altro ancora.

House of the Dragon 2: data di uscita

(Image credit: Theo Whitman/HBO)

La seconda stagione di House of the Dragon non ha ancora una data di uscita confermata, ma è prevista per la metà del 2024. Secondo Variety, l'amministratore delegato della HBO Casey Bloys aveva già rivelato questa finestra di lancio, ma il primo teaser della seconda stagione (di cui si parlerà a breve) ha ribadito che uscirà tra la prossima estate e l'inverno.

Mentre molte produzioni sono state colpite dagli scioperi di Hollywood del 2023, le riprese della seconda stagione di House of the Dragon sono potute continuare. Questo perché la serie è stata girata nel Regno Unito e comprende un cast prevalentemente britannico, molti dei quali non sono membri della Screen Actors Guild of America. Le riprese principali sono iniziate ad aprile e si sono concluse a fine settembre.

A differenza della prima stagione, che comprendeva 10 episodi, la seconda stagione avrà solo 8 puntate. Non è chiaro perché la prossima stagione sia più corta della precedente, ma è probabile che sia dovuta alla storia più coesa e potenzialmente meno estesa geograficamente che verrà raccontata.

House of the Dragon 2: trailer

Il primo trailer della seconda stagione di House of the Dragon è stato rilasciato all'inizio di dicembre 2023 e lascia presagire un inizio infuocato e sanguinoso per la Danza dei Draghi.

In effetti, pur essendo breve, il teaser promette più draghi, una guerra in corso tra le ex migliori amiche Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower (e i loro vari alleati), molti spargimenti di sangue e un ulteriore approfondimento delle intense e complicate relazioni tra i numerosi personaggi della serie.

Da qui all'uscita effettiva della seconda stagione possiamo aspettarci il rilascio di altri trailer.

House of the Dragon 2: cast

(Image credit: Ollie Upton/HBO)

Ecco chi tornerà per House of the Dragon 2:

Emma D’Arcy - Rhaenyra Targaryen

Olivia Cookie - Alicent Hightower

Matt Smith - Daemon Targaryen

Rhys Ifans - Otto Hightower

Steve Toussaint - Corlys Velaryon

Eve Best - Rhaenys Targaryen

Sonoya Mizuno - Mysaria

Fabien Frankel - Criston Cole

Graham McTavish - Harrold Westerling

Matthew Needham - Larys Strong

Jefferson Hall - Jason e Tyland Lannister

Harry Collett - Jacerys 'Jace' Velaryon

Tom Glynn-Carney - Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell - Aemond Targaryen

Phia Saban - Helaena Targaryen

Bethany Antonia - Baela Targaryen

Phoebe Campbell - Rhaena Targaryen

Dato il salto temporale a metà della prima stagione, non è chiaro se vedremo ancora le versioni più giovani dei personaggi Rhaenyra e Alicent tornare nelle sequenze flashback della seconda stagione. Ci sono però alcuni volti che non torneranno, come il secondogenito di Rhaenyra, Lucerys, ucciso da Aemond e dal suo drago Vhagar nel finale della prima stagione.

Ma ci sono molti altri personaggi che si uniranno al cast nella seconda stagione. Secondo un comunicato stampa di Max, ecco gli attori da tenere d'occhio:

Abubakar Salim - Alyn of Hull, un marinaio della flotta di Velaryon che ha prestato servizio nella Guerra per le Stepstones

Gayle Rankin - Alys Rivers, guaritore e residente di Harrenhal, appartenente alla fazione Verde dei Targaryen.

Freddie Fox - Ser Gwayne Hightower, il figlio di Otto Hightower, fratello della regina Alicent

Simon Russell Beale - Ser Simon Strong, il Castellano di Harrenhal e prozio di Lord Larys Strong.

Clinton Liberty - Addam of Hull

Jamie Kenna - Ser Alfred Broome

Kieran Bew - Hugh Hammer, un seme di drago

Tom Bennet - Ulf the White, un seme di drago di Roccia del drago

Tom Taylor - Lord Cregan Stark, Lord di Grande Inverno

Vincent Regan - Ser Rickard Thorne

House of the Dragon 2: trama

(Image credit: Ollie Upton/HBO)

Seguono spoiler sulla prima stagione di House of the Dragon

La storia della seconda stagione di House of the Dragon riprenderà sicuramente da dove la prima stagione si era interrotta e da dove ci aveva lasciato.

La prima stagione si proponeva di spiegare ed esplorare la vera natura della rivalità tra i Verdi (guidati da Alicent Hightower) e i Neri (guidati da Rhaenyra Targaryen), nonché il modo in cui la loro faida è realmente iniziata.

Il finale della prima stagione ha preparato gli spettatori a una discesa nella guerra civile, con l'imminente conflitto impostato in modo aggressivo e sbalorditivo con Lucerys, il secondo figlio di Rhaenyra, ucciso da Aemond e dal suo drago Vhagar.

Non sorprende che Rhaenyra voglia vendicarsi. Parlando con Entertainment Weekly, D'Arcy ha dichiarato: "Nel momento in cui riceve la notizia della morte di Luke, il tentativo di mediazione [con Alicent] si sgretola. Non credo che ci sia più la possibilità di sopprimere e reprimere la sua natura... Sono entusiasta di scoprire cosa accadrà quando Rhaenyra si troverà ad agire di più sui suoi istinti e desideri. Per tante ragioni molto legittime, ha le mani legate praticamente per tutta la prima stagione. Ho la sensazione che per la seconda stagione non sarà più così".

(Image credit: Ollie Upton/HBO)

Il conflitto su chi ha diritto al Trono di Spade, e su chi eventualmente vi regnerà, si accende anche nella seconda stagione. Come abbiamo visto nell'episodio 9 della stagione 1, il principe Aegon II - fratellastro di Rhaenyra, secondogenito di Alicent - è il nuovo sovrano di Westeros. Tuttavia, se da un lato ci sono due parti chiare nella lotta, dall'altro la lealtà di molte figure e giocatori chiave, in vero stile Martin, è sicuramente confusa, quindi aspettatevi un sacco di pugnalate alle spalle, voltafaccia e cambi di schieramento.

In modo entusiasmante e in linea con il nome della serie, lo showrunner Ryan Condal ha dichiarato a Deadline che cinque nuovi draghi si uniranno alla seconda stagione. Sì, non li abbiamo menzionati nell'elenco del cast, ma sono comunque protagonisti della serie!

(Image credit: HBO)

Nel frattempo, Martin ha dichiarato di aver trovato "fantastiche" tutte le "stranezze" che Condal e la troupe hanno inserito nella serie, mentre Condal ha riferito a The Hollywood Reporter che i fan possono aspettarsi ancora di più, con i loro personaggi preferiti che "cospirano ai tavoli del consiglio, marciano con i loro eserciti e cavalcano i loro draghi in battaglia".

Con cinque nuovi draghi, nuovi membri del cast e una trama in grado di dipanare un filo di inganni, discordia e guerra, la seconda stagione di House of the Dragon sarà davvero epica. In effetti, visto il teaser della seconda stagione, sappiamo che quasi certamente si sta preparando una guerra tra parenti, mentre entrambe le casate radunano eserciti e draghi per combattere per il Trono di Spade.

House of the Dragon 2, dove vederla in streaming

(Image credit: Ollie Upton/HBO)

Se avete intenzione di rivedere la stagione 1 di House of the Dragon (o di guardarla in streaming per la prima volta) prima dell'arrivo del suo successore, tutti i 10 episodi sono disponibili su Sky, Sky Go e NOW.

Anche tutte le otto stagioni de Il Trono di Spade sono disponibili su queste piattaforme.

Will House of the Dragon: prossime stagioni

(Image credit: Ollie Upton/HBO)

La seconda stagione di House of the Dragon non sarà l'ultima della famosa serie. Non sorprende che questo prequel de Il Trono di Spade abbia in serbo molti altri episodi, e Martin ha recentemente condiviso alcune eccitanti notizie sulla terza stagione. Parlando con BangCast, ha rivelato che il team esecutivo dello show "pianificherà presto la terza stagione". Una notizia piuttosto positiva, quindi.

Questa notizia si affianca a quella riferita da Deadline, secondo cui la terza stagione è stata "pianificata e potrebbe avere il via libera", quindi sembra che sia solo questione di tempo prima che HBO confermi un rinnovo.