Peaky Blinders: in arrivo sia un sequel che un film

• Una serie sequel di Peaky Blinders è in lavorazione presso Netflix e BBC

• Sono state commissionate due stagioni da sei episodi ciascuna, con Cillian Murphy come produttore esecutivo

• La serie segue una nuova generazione di Shelby nel 1953 durante la ricostruzione di Birmingham dopo la Seconda Guerra Mondiale

Non solo Netflix ci darà il film di Peaky Blinders The Immortal Man, ma la piattaforma ha annunciato (in collaborazione con la BBC) una serie sequel, già confermata per due stagioni.

Come spiega la sinossi della BBC: "Gran Bretagna, 1953. Dopo essere stata pesantemente bombardata nella Seconda Guerra Mondiale, Birmingham sta costruendo un futuro migliore con cemento e acciaio. In una nuova era di Peaky Blinders di Steven Knight, la corsa per gestire il massiccio progetto di ricostruzione di Birmingham diventa una brutale competizione dalle dimensioni mitiche."

"Questa è una città di opportunità e pericolo senza precedenti: con la famiglia Shelby al centro del suo cuore insanguinato."

Per parafrasare i giovani, sono così presa che mia madre mi chiede di alzarmi dal divano. Ma non dovremmo essere troppo sorpresi; Knight ha già confermato che "il mondo continuerà" dopo il film, e un'altra serie da guardare in maratona nel franchise ha più senso.

Se non altro, è il cambiamento di ruolo di Cillian Murphy ad essere più sorprendente. Essendo stato il protagonista nella serie originale e pronto a riprendere il ruolo nel film, in realtà non apparirà sullo schermo nel sequel - e questo potrebbe decretarne il successo o il fallimento.

Opinione: Il sequel di Peaky Blinders può avere successo senza Cillian Murphy? Non ne sono sicura

Cillian Murphy in Peaky Blinders. (Image credit: BBC)

Originariamente, Murphy interpretava Tommy Shelby, patriarca della famiglia Shelby e leader della gang Peaky Blinders (da cui deriva il titolo). Shelby ha servito nella Prima Guerra Mondiale, ha affrontato la mafia di New York e è diventato un parlamentare laburista dopo la serie. Ma nelle stagioni sequel, Murphy non riprenderà il suo ruolo – sarà produttore esecutivo.

Potremmo davvero aspettarci di vederlo quasi 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale? Francamente, penso sarebbe un miracolo se fosse ancora vivo. Dobbiamo ancora scoprire quando è ambientato The Immortal Man, ma immagino che il nuovo film sia molto più vicino nel tempo alla serie principale.

Logicamente, ha perfettamente senso che Murphy non sia protagonista, ma è così sinonimo dello show che non sono sicura se l'uno funzioni senza l'altro. È uno dei personaggi principali per cui abbiamo sintonizzato, e non è che abbiamo molto del passato a cui aggrapparci (RIP, Helen McCrory).

Ci sono però due aspetti positivi: Murphy come produttore significa che le due nuove stagioni avranno un buon senso di continuità, poiché il suo coinvolgimento lega naturalmente i due show – anche se non è più sullo schermo.

Abbiamo anche il potenziale successo del film. Se The Immortal Man ha successo, c'è la possibilità che i suoi nuovi personaggi vengano ripresi nelle stagioni sequel (a seconda di quando è ambientato). Sappiamo che Barry Keoghan sarà uno di questi, e non è affatto male averlo coinvolto in un progetto (tranne forse quelli di Sabrina Carpenter).

Sto davvero tirando a indovinare, visto che tutto ciò che sappiamo sul sequel di Peaky Blinders è limitato. Ma per i fan di Murphy c'è speranza – e se tutto va storto, almeno abbiamo la sua apparizione in 28 Years Later: The Bone Temple.

