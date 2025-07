Netflix ha confermato l’arrivo di una serie TV live-action basata sul celebre franchise Assassin’s Creed. Dopo anni di attesa e sviluppo, il progetto è stato finalmente approvato e descritto come un thriller ad alta tensione, incentrato sull’eterna guerra segreta tra due fazioni nell’ombra.

La serie è in lavorazione da quasi cinque anni, ma al momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama o sul cast. Tuttavia, la scelta di portare il brand su una delle piattaforme streaming più seguite rappresenta un nuovo tentativo di adattare con successo il mondo dei videogiochi al piccolo schermo.

Il precedente tentativo cinematografico risale al 2016, con un film interpretato da Michael Fassbender che ricevette critiche molto negative, arrivando a totalizzare un 18% di valutazione su Rotten Tomatoes.

Ora, però, il contesto è cambiato: negli ultimi tempi le trasposizioni videoludiche stanno vivendo un momento positivo, grazie ai successi di produzioni come Fallout di Prime Video o The Last of Us su HBO. Netflix spera di seguire lo stesso percorso anche con Assassin’s Creed.

Cosa sappiamo sulla serie Netflix di Assassin’s Creed

Al momento, non sono stati diffusi trailer né annunciati i membri del cast, ma Netflix ha rivelato chi guiderà il progetto. A occuparsi della serie saranno Roberto Patino (Westworld) e David Wiener (Halo), entrambi candidati agli Emmy, in qualità di creatori, showrunner e produttori esecutivi. La loro esperienza con serie di grande impatto rappresenta un segnale positivo.

L’adattamento televisivo di Halo, a cui ha lavorato Wiener, ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica, arrivando all’80% su Rotten Tomatoes, e si è guadagnato un posto tra i titoli più apprezzati su Paramount+.

Per quanto riguarda la trama, l’unica informazione arriva da Tudum, il sito ufficiale di Netflix, che descrive la serie come “un thriller ad alta tensione incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni: una determinata a controllare e manipolare il futuro dell’umanità, l’altra impegnata a difendere il libero arbitrio.”

Il comunicato aggiunge: “La serie seguirà i personaggi attraverso eventi storici cruciali mentre combattono per determinare il destino dell’umanità.”

I dettagli sono ancora scarsi, ma il pubblico dei videogiochi conosce già bene l’universo narrativo di Assassin’s Creed. Sarà interessante capire quanto la serie sarà fedele alla saga originale e in che modo potrebbe distaccarsene per proporre una nuova visione del franchise.