Non vedi l'ora di vedere Frankenstein? Guillermo Del Toro afferma che ci sono "accenni" al nuovo film Netflix nei suoi film precedenti

• Il Frankenstein di Guillermo Del Toro arriva su Netflix il 7 novembre

• Il regista ha rivelato che i suoi film precedenti contengono elementi della sua visione dell'adattamento

• Pinocchio, La forma dell'acqua e Il labirinto del fauno presentano tutti tracce del nuovo film

Non posso sottovalutarlo: il Frankenstein di Guillermo Del Toro non è solo uno dei migliori film Netflix dell'anno, è uno dei migliori film dell'anno in assoluto.

Abbiamo visto innumerevoli adattamenti del celebre romanzo gotico di Mary Shelley, ma questi spesso riportano agli stessi punti di ispirazione. Ad esempio, la creatura (che non si chiama Frankenstein, come ci siamo spesso convinti) è tipicamente rappresentata con la pelle verde e bulloni nella testa, mentre lo scienziato squilibrato Victor Frankenstein ride sguaiatamente mentre la sua creazione prende vita.

Niente di tutto questo accade nella visione di Del Toro... anzi, è quasi l'opposto. Tutta la paura e l'odio in cui siamo stati condizionati a credere si trasformano in amore e intimità, e tutto questo grazie a quanto il regista sia infatuato della storia stessa.

Ma se vi dicessi che questa prospettiva su Frankenstein – per non parlare della sua squisita maestria visiva – è qualcosa che avete già visto? Parlando durante una Q&A pre-lancio del BAFTA, Del Toro ha rivelato che il nuovo film Netflix ci è stato davanti agli occhi per anni... solo che non ce ne siamo accorti.

Il film Netflix Frankenstein è il 'sogno che si avvera' di Del Toro, ma ne abbiamo già visto alcune parti

Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix - YouTube Watch On

"In tutta la mia carriera, in ogni film (se lo guardate), da Cronos fino a Pinocchio, ci sono tracce di Frankenstein", ha spiegato.

"Sono molto grato, perché quando ho incontrato [il CEO di Netflix] Ted Sarandos, mi ha detto: 'cosa c'è nella tua lista dei desideri che nessuno ha mai voluto realizzare?' E io ho detto: Pinocchio e Frankenstein. E lui ha risposto: 'Facciamoli entrambi'."

Del Toro ha visto Frankenstein per la prima volta a 7 anni mentre cresceva come cattolico in Messico. Più tardi, ha letto tutto il possibile su Shelley e il movimento romantico, sognando di realizzare proprio questo film se avesse "risparmiato abbastanza bobine" per la sua Canon 1014 XL.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Mettete tutto insieme e potete capire come siamo arrivati al prodotto finale che sta per arrivare su Netflix il 7 novembre. Se non volete aspettare, Pinocchio è disponibile in streaming sulla piattaforma in tutte le regioni, ma dovrete cercare altrove per vedere gli altri film di Del Toro dato che sono disponibili su diversi migliori servizi di streaming a livello globale.

Va bene se non avete più abbonamenti, però, perché Pinocchio è sicuramente la corrispondenza tonale più vicina a Victor e la sua creatura, e questo viene da qualcuno che non pensava che nessuno dei due avrebbe funzionato sul piccolo schermo. In realtà, devo ringraziare Sarandos per averli resi entrambi possibili.

Ma che dire di tutti gli eventuali detrattori che pensano che il nuovo Frankenstein sia un adattamento di troppo?

"Ho sempre pensato [che] nessuno abbia fatto [un adattamento come] questo", ha detto Del Toro. "Dico sempre che adattare un libro è come sposare una vedova. Rispetti la memoria del defunto marito, ma devi andare avanti." Non è la cosa più bella che abbiate mai sentito?

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie, recensioni e opinioni nei tuoi feed. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui!

E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni e unboxing in formato video, e ricevere aggiornamenti regolari da noi anche su WhatsApp.

Potrebbe interessarti anche