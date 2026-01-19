Potrebbe essere questo il motivo per cui Netflix ha abbandonato il casting wireless – ma Google continua a puntare su questa tecnologia

Netflix ha rimosso il supporto a Google Cast il mese scorso.

Un nuovo rapporto propone alcune teorie sulle ragioni della scelta.

Google afferma che continuerà a investire in questa tecnologia.

Il mese scorso abbiamo riportato che le app di Netflix hanno ampiamente rimosso la tecnologia Google Cast, che consente di inviare flussi video ai dispositivi Chromecast; sebbene all'epoca Netflix non si fosse espressa sulla decisione, ora potremmo conoscerne le ragioni.

Secondo Janko Roettgers di The Verge, un rappresentante di un servizio di streaming al CES 2026 ha dichiarato che solo il 10% circa degli utenti Android di quel servizio utilizzava le funzionalità di casting per trasmettere contenuti sul grande schermo.

Questo potrebbe spiegare chiaramente perché Netflix abbia abbandonato la funzione. Sebbene sia ancora disponibile per gli abbonati Netflix che non hanno piani con pubblicità e che possiedono vecchi Chromecast senza telecomando, per la maggior parte delle persone e per l'hardware moderno, la funzionalità è scomparsa.

Roettgers ipotizza inoltre che Netflix volesse dare priorità ad altre funzioni, come il cloud gaming e il voto interattivo, e che mantenere anche il supporto al casting fosse semplicemente troppo complesso. Tuttavia, Netflix non ha ancora rilasciato commenti ufficiali in merito.

'C'è dell'altro in arrivo'

Mentre la maggior parte delle smart TV e degli altri dispositivi dispone ormai di tutte le app di streaming necessarie – il che rende il casting dal telefono meno importante – la funzione resta comunque comoda quando si viaggia o si fa visita ad altre persone.

Il report di The Verge prosegue citando la dirigente di Google Neha Dixit, la quale ha affermato che "Google Cast continua a essere un'esperienza chiave su cui stiamo investendo", aggiungendo che gli appassionati del casting dovrebbero "restare sintonizzati per altre novità in arrivo quest'anno".

In effetti, quasi nello stesso momento in cui Netflix ha deciso di rimuovere tale funzionalità dalle sue app, Apple ha aggiunto il supporto a Google Cast per l'app Apple TV su Android. Sembra che, per chi si affida a questa tecnologia, essa rimarrà in circolazione ancora per un bel po'.

In realtà, in futuro potrebbero esserci ulteriori opzioni: il Matter Casting, che fa parte dello standard per la smart home Matter, è ancora in fase di sviluppo e vede Amazon tra i suoi sostenitori. Resta da vedere se sarà qualcosa che Netflix deciderà o meno di adottare.