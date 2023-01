Avatar 2, quando esce in streaming su Disney+?

(Immagine:: © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

Attualmente, non ci sono certezze circa l’uscita di Avatar 2 su Disney Plus , ma ci sono buone ragioni per sospettare che il film sarà disponibile tra febbraio e marzo 2023.

Disney Plus è una delle migliori piattaforme di streaming in circolazione e ospita molti film tra le ultimissime uscite nei cinema. Di seguito, proveremo a prevedere l’uscita di Avatar 2 prendendo ad esempio lo schema seguito per altri contenuti.

Quando esce Avatar 2 su Disney Plus?

Avatar 2 non ha al momento una data di uscita ufficiale su Disney Plus. Il film è uscito nei cinema italiani il 14 dicembre 2022 e ci sono buone ragioni per pensare che arriverà sulla piattaforma Disney circa a marzo 2023.

Seguendo l'esempio dei nuovi film arrivati sulla piattaforma Disney, possiamo delineare un periodo in cui è probabile che Avatar 2 faccia il suo ingresso nel catalogo Disney Plus.

Innanzitutto, i film non diventano disponibili su Disney Plus subito dopo l’uscita al cinema. L'azienda ha stabilito una finestra di 45 giorni in cui questi sono disponibili solo nelle sale, vale a dire un periodo di sei settimane. Se Avatar 2 arrivasse sul piccolo schermo allo scadere dell’esclusività per il cinema, il giorno sarebbe sabato 28 gennaio.

Tuttavia, questa data è altamente improbabile, infatti Disney ha la tendenza a prolungare questo periodo di 45 giorni a seconda del successo ottenuto dai film. Dato il successo di Avatar 2, senz'altro il destino di questo film sarà diverso.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, Avatar 2 uscirebbe in home-video 4K ad aprile 2023, ma non c'è ancora nulla di confermato. Nel frattempo potete godervi il rewatch del primo film Avatar, già disponibile sulla piattaforma streaming Disney.