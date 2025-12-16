Netflix ha eliminato Google Cast — ora Apple TV per Android lo ha riportato in auge

L'app Apple TV su Android ora supporta Google Cast

Netflix ha rimosso questa funzionalità poche settimane fa

È un modo semplice per inviare contenuti a grandi schermi compatibili

Con successi come Pluribus, Severance, Ted Lasso e Shrinking, Apple TV è uno dei migliori servizi di streaming in circolazione e, nel bel mezzo delle festività natalizie, sta diffondendo un'ottima notizia per i suoi utenti Android.

L'app Apple TV è stata lanciata su Android nel febbraio 2025 e, sebbene al lancio mancasse il supporto a Google Cast, l'ultimo aggiornamento – in fase di rilascio – non solo risolve questo problema, ma potrebbe anche incoraggiare alcuni utenti Netflix a iscriversi alla piattaforma. Su Android, ora è possibile inviare facilmente il programma o il film che si sta guardando al grande schermo sui TV compatibili con Google Cast.

È semplice come toccare l'icona di Google Cast sullo schermo e selezionare il TV o il display a cui si desidera inviare il contenuto. A questo punto, si connette e la riproduzione inizia, ma i controlli rimangono sul dispositivo Android all'interno dell'app Apple TV.

(Image credit: Apple)

Molto semplice – e non è solo un ottimo modo per portare facilmente i contenuti sul grande schermo a casa, ma è utile anche per gli hotel con TV compatibili e per gli affitti su Airbnb. Puoi guardare facilmente qualcosa in TV senza la seccatura di dover accedere a un servizio su uno schermo che non è permanentemente tuo.

La decisione di Apple di implementare questa funzionalità ora non solo aggiunge una feature che mancava dal debutto di Apple TV su Android, ma arriva anche poche settimane dopo che Netflix ha rimosso gran parte di tale funzionalità dalla sua app – una mossa che non è stata universalmente apprezzata da consumatori e abbonati.

Non so se vedremo mai Netflix reintegrare la funzione, considerando che la rimozione è avvenuta in sordina, ma il fatto che Apple TV abbia ottenuto il supporto Cast è un punto a suo favore. È inclusa nella versione 2.2 dell'app Apple TV e, dopo un rapido aggiornamento, vedrai l'icona di Google Cast apparire durante la riproduzione.

Apple non sta aggiungendo Google Cast all'app iOS per il momento, ma Apple TV su tale piattaforma supporta da tempo AirPlay, che è un altro modo semplice per portare i contenuti sul grande schermo con TV o display compatibili.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tutto sommato, si tratta di un aggiornamento positivo – e fortunatamente ben tempisticamente – da parte di Apple per l'app Apple TV su Android. Fateci sapere nei commenti se avete intenzione di provare questa funzionalità durante le festività natalizie e cosa desiderate guardare su Apple TV.