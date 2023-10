Apple TV Plus aumenta i prezzi del 30%: può davvero permetterselo?

Brutte notizie: Apple TV Plus, uno degli ultimi baluardi dei servizi di streaming senza pubblicità, sta per subire un forte aumento di prezzo.

Come riportato da Bloomberg, Apple sta per applicare un aumento di prezzo che riguarderà i suoi piani d'abbonamento a livello globale. Il problema è che non si tratta di un piccolo incremento di prezzo: il servizio costerà quasi il doppio di quanto costa attualmente.

Come ha sottolineato Mark Gurman su X (ex Twitter), il costo mensile di Apple TV Plus passerà da 6,99€ a 9,99€, un aumento del 31% rispetto a quanto pagano attualmente gli utenti. Anche l'abbonamento annuale costerà 30 euro in più, poiché passerà da 69 a 99 euro.

NEW on @TheTerminal: Apple is raising the price of Apple TV+ from $6.99 to $9.99 (and $69 to $99 annually), Apple Arcade from $4.99 to $6.99 and News+ from $9.99 to $12.99. Apple One bundle prices also going up + hikes are coming internationally.October 25, 2023 See more

Peccato, perchè la piattaforma streaming di Apple era uno dei servizi più economici in circolazione nonostante possa contare alcune delle migliori serie televisive di fantascienza lanciate negli ultimi mesi e anni, come Foundation, Severance e Silo. Anche le serie non fantascientifiche acclamate e premiate dalla critica, come Ted Lasso e Blackbird, sono fenomenali. Peccato davvero.

Inoltre, la piattaforma avrà l'esclusiva su alcuni film del 2023 acclamati dalla critica e molto attesi, come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Napoleon di Ridley Scott. Del resto le esclusive hanno un prezzo e sembra che, come sempre, saranno gli utenti a pagarlo.

Dato che ora gli spettatori dovranno sborsare di più per abbonarsi ad Apple TV Plus, è possibile che i clienti - soprattutto i potenziali nuovi utenti - rinuncino a iscriversi al servizio a favore dei suoi maggiori rivali, come Netflix e Prime Video.

In effetti, il piano con pubblicità di Netflix costa solo 7,99 euro al mese e, pur dovendo sopportare gli spot, consente l'accesso a una libreria di titoli enorme rispetto alla selezione molto più ridotta di Apple TV Plus.

In un'epoca in cui le piattaforme streaming stanno aumentando arbitrariamente i prezzi dei loro abbonamenti, Apple TV Plus era una delle poche realtà rimaste accessibili a tutti. Purtroppo non è più così e sorge il dubbio che Apple potrebbe aver commesso un grave errore nell'aumentare il prezzo di Apple TV Plus poiché, a differenza delle piattaforme della concorrenza, non dispone di un numero di spettacoli tale da valere il prezzo del biglietto.

Tuttavia, se siete interessati a sottoscrivere l'abbonamento, indipendentemente dal costo, date un'occhiata alla nostra recensione di Apple TV Plus per vedere se ne vale la pena.