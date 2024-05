Un ricercatore ha confrontato la sicurezza delle app Android e iOS, e c'è un chiaro vincitore

Gli iPhone di Apple hanno la reputazione di essere molto più sicuri delle loro controparti Android, e un ricercatore ha appena dimostrato la netta differenza tra i due. Tuttavia, anche se iOS ha ottenuto un'apparente vittoria, non è stato del tutto rose e fiori.

Ernestas Naprys, giornalista di Cybernews, una pubblicazione online che identifica e riporta le minacce e le vulnerabilità della cybersicurezza, ha condotto un esperimento installando le 100 app più importanti dell'App Store tedesco su un nuovo iPhone e su un nuovo telefono Android. Poi ha lasciato i dispositivi inattivi e ha preso nota della frequenza con cui contattavano server stranieri e della loro ubicazione.

Naprys ha lasciato il telefono Apple inattivo per cinque giorni e ha "tracciato ogni connessione in uscita dell'iPhone ai server esterni". È interessante notare che l'iPhone ha inviato una media di 3.308 query al giorno, rispetto alle 2.323 al giorno di Android.

Ma se pensate che questo renda Android una scelta migliore per la vostra privacy, ripensateci. Sebbene abbia inviato un maggior numero di richieste, l'iPhone è stato molto più accorto nell'inviare tali richieste. Infatti, il 60% delle richieste di iOS è andato ad Apple, rappresentando un'enorme porzione del traffico in uscita. Su Android, solo il 24% delle richieste è andato a Google, mentre la maggior parte è stata inviata ad applicazioni di terze parti.

Ad esempio, mentre iOS ha contattato un server russo in media una volta al giorno, il dispositivo Android lo ha fatto 13 volte più spesso, per un totale di 39 volte in tre giorni. Per quanto riguarda la Cina, l'iPhone non ha mai contattato alcun server del Paese, nonostante avesse installato numerose app cinesi. Il telefono Android, invece, ha contattato i server cinesi in media cinque volte al giorno.

Il dispositivo Apple si è comportato meglio anche quando si è trattato di servizi noti per il loro approccio discutibile alla privacy degli utenti. Ad esempio, l'iPhone ha contattato i server di Facebook in media 20 volte al giorno, contro le quasi 200 di Android. TikTok è stato contattato 36 volte in totale su iOS - e anche in questo caso ha raggiunto un server di ByteDance che non si trovava in Cina - mentre il dispositivo Android ha effettuato il ping di TikTok quasi 800 volte.

Cosa significa tutto questo?

Se un'app contatta un server situato in un paese come la Russia o la Cina, ciò potrebbe significare che i vostri dati sono accessibili alle autorità di altri enti di quelle nazioni. Una volta approdati in un altro Paese, i dati possono potenzialmente rientrare nella sfera di competenza di quello Stato.

Naprys ha suggerito che le differenze tra iOS e Android potrebbero essere dovute a diversi motivi. Innanzitutto, "non c'è una sola app sull'App Store di Apple che possa essere considerata un adware palese", ha spiegato Naprys. "Tutte le app sull'App Store rappresentavano grandi piattaforme ed erano più utili delle torce elettriche alimentate da pubblicità, dei generatori di scherzi o dei dubbi visualizzatori di PDF su Google Play".

Inoltre, "questo potrebbe essere dovuto anche alle politiche Apple più severe per gli sviluppatori nel suo ecosistema chiuso per quanto riguarda la privacy in generale". Apple ha adottato molte politiche per limitare i dati a cui gli sviluppatori possono accedere e ha espresso il timore che l'apertura del suo ecosistema possa essere un disastro per la sicurezza.

Quindi, sebbene né iOS né Android abbiano ottenuto un punteggio perfetto, è chiaro che un iPhone invierà meno richieste a luoghi discutibili rispetto a un dispositivo Android. Se avete a cuore la vostra privacy, vale la pena di prenderne nota.