Queste app native Apple verranno completamente ridisegnate su iOS 18

iOS 18 si preannuncia come uno dei più grandi e significativi aggiornamenti di iOS nella storia di Apple e, mentre la maggior parte dell'attenzione finora si è concentrata su una serie di interessanti funzioni di intelligenza artificiale, un nuovo rapporto ci dà un'idea di quali app sono destinate a ricevere una revisione dell'intelligenza artificiale.

Mark Gurman di Bloomberg ha delineato una serie di applicazioni che, a suo avviso, dovranno essere aggiornate nella prossima versione del sistema operativo iPhone di Apple. Si tratta delle app Note, Mail, Foto e Fitness, in un'ottica di rinnovamento quasi totale del sistema operativo.

L'indiscrezione, pubblicata nella sezione a pagamento della newsletter Power On di Bloomberg, è poco precisa: Gurman non ha spiegato esattamente cosa cambierà nelle app sopra citate, ma considerando che in precedenza ha parlato di iOS 18 come uno degli aggiornamenti software più consistenti degli ultimi anni, potrebbe esserci molto in ballo. Alcune di queste app sono da tempo in attesa di un rinnovamento, quindi la notizia sarà benvenuta per tutti coloro che le utilizzano regolarmente.

Un grande aggiornamento

L'ultima newsletter di Gurman non è la prima volta in cui ha rivelato alcune chicche interessanti relative a iOS 18. Pochi giorni prima ha riferito che Apple è in trattativa con OpenAI, produttore di ChatGPT, per l'inserimento di funzioni di intelligenza artificiale generativa nei futuri iPhone. Secondo quanto riferito, Apple ha avuto colloqui simili con Google e potremmo scoprire quale sistema verrà inserito in iOS alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple il 10 giugno.

Da tempo si vocifera che Apple stia sviluppando un proprio modello linguistico di grandi dimensioni (i sistemi sottostanti che alimentano i chatbot AI), ma Gurman non crede che questo verrà annunciato alla WWDC. Tuttavia, l'azienda ha inserito l'intelligenza artificiale in molte app e funzioni di iOS e, secondo quanto riferito, questo sarà uno dei temi principali della WWDC di quest'anno.

Sebbene l'ultimo bollettino Power On non contenga dettagli sulle app presenti in iOS 18, le indiscrezioni passate hanno fatto luce su ciò che potremmo vedere. Per esempio, abbiamo sentito che l'app Calcolatrice sarà rinnovata con una nuova barra laterale e una nuova interfaccia utente e che l'app Note sarà in grado di eseguire equazioni matematiche. Apple Maps, che è già un forte concorrente di Google Maps, potrebbe essere aggiornata con mappe topografiche e la possibilità di creare percorsi personalizzati, mentre l'assistente Siri potrebbe ricevere un'importante revisione dell'intelligenza artificiale per renderlo più utile e preciso.

In definitiva, dovremo aspettare la WWDC per scoprire esattamente quali sono gli assi nella manica di Apple. Ma con solo un paio di mesi a disposizione, non manca molto prima che tutto venga svelato.