Con Android 15 arriva una funzione che renderà molto difficile staccarsi dal telefono

Stiamo sentendo parlare sempre più spesso di Android 15 e delle sue caratteristiche, comprese quelle che Google non ha ancora annunciato, e nuove fughe di notizie indicano cambiamenti nelle impostazioni del display e nella gestione delle notifiche.

Alcune indagini nel codice effettuati da Mishaal Rahman di Android Authority hanno rivelato una nuova impostazione di luminosità extra, extra per lo schermo. In teoria questo renderebbe più confortevole guardare il telefono a letto di notte o in qualsiasi altro ambiente particolarmente buio.

Android è già in grado di adattare la luminosità dello schermo ai livelli di luce dell'ambiente circostante ed esiste già una funzione di accessibilità chiamata “extra dim” che riduce il bagliore dei colori brillanti e che può essere attivata e disattivata.

La nuova funzione “even dimmer” si aggiunge a questa e forse è progettata per essere attivata in modo permanente. Secondo il codice nascosto, serve a “estendere la luminosità al di sotto della gamma tradizionale”. L'idea è che possa funzionare in tandem con la luminosità adattiva per quelle volte in cui ci si trova in situazioni con poca luce ambientale.

Le notifiche

Per quanto riguarda le notifiche, ancora una volta dobbiamo a Mishaal Rahman di Android Authority la scoperta di una nuova impostazione per nascondere i canali di notifica non utilizzati, che dovrebbe rendere più facile la gestione degli avvisi ricevuti dalle app.

Attualmente in Android è possibile impostare le app in modo che mostrino alcune notifiche ma non altre: ad esempio, potreste voler sapere delle chiamate WhatsApp ma non dei messaggi WhatsApp. Tuttavia, la granularità di queste opzioni dipende in parte dagli sviluppatori.

Sembra che Android 15 nasconda i canali di notifica non utilizzati, in modo da evitare di dover scorrere a lungo i canali meno importanti per trovare l'impostazione di notifica desiderata. Non si tratta di un cambiamento enorme, ma rende la vita un po' più semplice agli utenti.

Ci aspettiamo anche di vedere un controllo dello stato di salute dello storage, la ricarica wireless NFC e miglioramenti alla messaggistica satellitare quando apparirà Android 15 - e potete provare la beta ora. È probabile che Google ci dica molto di più sul prossimo aggiornamento software durante l'evento Google I/O 2024, che inizierà il 14 maggio.