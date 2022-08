Chi è Kang il Conquistatore? Vita morte e miracoli del nuovo cattivo Marvel

Il Marvel Cinematic Universe, almeno nelle sue fasi iniziali, aveva la reputazione di interpretare in modo quasi perfetto gli eroi dei fumetti, ma di non riuscire a fare altrettanto quando si trattava di cattivi.

Negli ultimi anni, tuttavia, personaggi come Erik Killmonger di Black Panther, Hela di Thor: Ragnarok e, naturalmente, Thanos, l'antagonista principale degli Avengers, hanno contribuito a ristabilire l'equilibrio.

Con l'arrivo di Kang il Conquistatore conosceremo uno dei principali villain della storia dei fumetti Marvel.



Interpretato da Jonathan Majors di Lovecraft Country, Kang è pronto a entrare nel MCU facendosi strada nel microscopico mondo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, per poi partire alla conquista del più ampio multiverso Marvel. Questi sforzi culmineranno nel nuovo film degli Avengers che uscirà nel 2025, ovvero Avengers: La dinastia Kang.

Majors è già apparso nei panni di Colui che rimane in Loki, ma ci sono molte domande su come questo personaggio (a quanto pare completamente diverso) si colleghi al suo pericoloso doppelganger.

In questo articolo abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere su Kang il Conquistatore, dalle sue origini nei fumetti, a come potrebbe inserirsi nel contesto del MCU. Trattandosi di un personaggio Marvel, i dettagli sul suo coinvolgimento nei film e nelle serie TV del franchise sono ancora sconosciuti.

Tuttavia, essendo un villain con quasi sessant'anni di storia alle spalle nel mondo dei fumetti di Stan Lee, gli indizi non mancano...

Chi è Kang e perché è un personaggio importante?

Kang sarà il Grande Cattivo nella cosiddetta Fase 5 dei film Marvel che raccontano le vicende del MCU (se volete saperne di più sui film Marvel e come vederli in ordine cronologico vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata).

Prima però, il Conquistatore farà il suo debutto ufficiale sul grande schermo nel febbraio 2023 in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Anche se al momento si sa poco su di lui, Kang è destinato a prendere il posto di Thanos, un cattivo che ha lasciato il segno nel Multiverso Marvel e del quale difficilmente potremo dimenticarci.

Qual è la storia di Kang nei fumetti Marvel?

Kang il Conquistatore è un autentico veterano della Marvel Comics, risalente ai giorni di gloria dei primi anni '60, quando l'azienda sfornava supereroi e supercattivi iconici a un ritmo impressionante. Qualche esempio? Basti pensare ai Fantastici Quattro, Hulk gli X-Men e Thor, tutti nati dallo stesso dream team di scrittori e artisti formato da Stan Lee e Jack Kirby.

Kang ha fatto il suo debutto in The Avengers #8 del 1964; in origine si chiamava Nathaniel Richards, un geniale scienziato nato nel 30° secolo della Terra-6311, alias "Altra Terra". Questa versione della realtà (per comprendere il concetto dovete aver visto gli ultimi film e Serie TV Marvel usciti al cinema e aver compreso il concetto di Multiverso) era più avanzata della Terra-616 della prima linea temporale del MCU.

In pratica, le Epoche Oscure (Dark Ages) non sono mai esistite, ma i conflitti sono proseguiti in modo incessante fino alla tregua stabilita dopo l'arrivo di un altro Nathaniel Richards, un viaggiatore del tempo proveniente dalla Terra-616 che, guarda caso, era il padre del fondatore dei Fantastici Quattro Reed Richards/Mr. Fantastic (e potrebbe anche essere un antenato del suo omonimo della Terra-6311).

Richards-6311, tuttavia, non era esattamente un pacifista e, dopo aver scoperto la tecnologia per i viaggi nel tempo inventata dall'antagonista dei Fantastici Quattro, Victor von Doom (un altro potenziale antenato), decise di utilizzarla per raggiungere i suoi scopi. In seguito, ha usato la sua conoscenza del futuro e la sua padronanza della tecnologia avanzata per conquistare numerosi mondi.





La destinazione originaria di Richards era l'antico Egitto, dove regnava come Faraone Rama-Tut. In realtà, il Rama-Tut Marvel un personaggio Marvel apparso per la prima volta in Fantastic Four #19 del 1963, prima di essere ritrasformato in una precedente incarnazione di Kang. (Gli altri pseudonimi che il personaggio ha adottato durante le sue disavventure temporali sono Iron Lad, Scarlet Centurion, Victor Timely e Immortus).

Alla fine Rama-Tut decise di tornare al suo periodo originale, ma il suo viaggio verso il 30° secolo fu interrotto da una tempesta temporale che lo portò su una Terra del 40° secolo devastata dalla guerra. Gli abitanti del pianeta non sapevano come utilizzare la tecnologia del passato, ancora abbondantemente presente nel loro mondo, e Richards colse l'opportunità di prendere il controllo.

Assumendo il soprannome di Kang il Conquistatore, divenne quindi il sovrano della Terra, prima di muoversi verso il resto della galassia - una linea d'azione che lo portò ripetutamente in conflitto con gli Avengers. Nei fumetti esistono diverse "varianti" di Kang. Il "Primo Kang" ha persino istituito un Consiglio dei Kang con due tra i suoi sé alternativi più spietati, che hanno deciso di eliminare ogni altro Kang "minore" nel multiverso.

Il Primo Kang sostituì poi i Kang deposti con dei duplicati robotici, in modo da poter governare i loro regni a distanza. Le altre varianti di Kang degne di nota sono Kangaroo il Conquistatore di Peter Porker: The Spectacular Spider-Ham, e un Kang donna dell'universo alternativo Ultimate della Marvel.

Quali sono i superpoteri di Kang?

Come Batman o Iron Man, Kang non ha attributi sovrumani oltre al suo intelletto geniale. La capacità di viaggiare nel tempo è la vera fonte del suo potere. Kang può infatti navigare nel continuum spazio-temporale con una nave temporale in grado di spostarsi tra periodi e realtà illimitati.

Il super cattivo Marvel ha un'armatura da battaglia futuristica e può accedere alle armi più potenti che si possano immaginare. In altre parole, c'è una forte possibilità che possa mangiare a colazione anche un Thanos potenziato con la Pietra dell'Infinito.

Quando vedremo Kang in azione?

Kang è stato confermato da tempo come antagonista in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo film della Fase 5 del MCU (che arriverà nelle sale il 17 febbraio 2023).

In occasione della sua comparsa sul palco del Comic-Con di San Diego di quest'anno, Majors ha anticipato che "ci sarà una conquista", mentre il regista Peyton Reed ha detto alle migliaia di spettatori che il film "esplorerà il Regno Quantico, che non è sempre quello che si pensa che sia".

I filmati proiettati al SDCC (anche se non ancora resi pubblici) hanno anche lasciato intendere che questo mondo sub-microscopico - che come sappiamo ha reso possibile il viaggio nel tempo in Avengers: Endgame - sarà il luogo in cui Ant-Man, Wasp e altri eroi si incroceranno con Kang.



Il primo poster del film mostra come il look del Kang di Majors sia fortemente ispirato dalla sua controparte dei fumetti:

Il coinvolgimento di Kang nel MCU, tuttavia, non si limiterà a un ruolo di cattivo occasionale in Quantumania. C'è una forte possibilità che Kang (o un'altra variante di Colui che rimane) compaia nella seconda stagione di Loki.



Nel frattempo, il fatto che Kang sia citato nel titolo del quinto film dei Vendicatori, Avengers: The Kang Dynasty (previsto per il 2025, diretto da Destin Daniel Cretton di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), lascia intendere che sarà il corrispettivo di Thanos che minaccia il multiverso nella Fase 6.

L'uso della parola "dinastia" implica infatti che potrebbero essere coinvolti più Kang. Non è da escludere che l'influenza maligna di Kang si estenda ad Avengers: Secret Wars, la conclusione dell'attuale ciclo narrativo del MCU.

Non ci sarebbe da stupirsi se Kang apparisse anche nella nuova versione dei Fantastici Quattro (prevista per il novembre 2024): dopo tutto, la sua incarnazione originale nei fumetti, Nathaniel Richards, è lontanamente imparentata con Reed Richards dei FF.

Naturalmente, ora che Loki, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia hanno aperto le porte del Multiverso Cinematografico Marvel oltre la consolidata Terra-616, non c'è potenzialmente alcun limite ai luoghi (e ai tempi) in cui Kang, Colui che Resta e le loro varianti potrebbero comparire.