Il nuovo Lego Death Star UCS: il set Star Wars più ambizioso

Con l'arrivo di ottobre, sono disponibili numerosi nuovi set Lego – sia digitali che fisici – ma uno spicca per dimensioni e prezzo: il tanto vociferato Lego UCS Death Star, finalmente ufficiale e ora disponibile per l'ordine.

Riprogettare la Death Star è stato meno una ricostruzione di un'icona e più la risoluzione di un puzzle progettuale: come catturare i momenti più significativi avvenuti sulla stazione da battaglia di Star Wars in un'unica struttura.

Il nuovo set – in vendita a €899,99 e parte della Ultimate Collector Series – spinge i limiti dell'ingegneria Lego con oltre 9.000 pezzi e presenta un approccio strutturale completamente nuovo per la stazione da battaglia delle dimensioni di una luna. Per scoprire come è stato realizzato, TechRadar ha parlato con César Soares, Master Model Designer del Lego Group, che ha guidato il progetto.

(Image credit: Lego)

Lego sviluppa da oltre un anno la stazione da battaglia delle dimensioni di una luna nel suo quartier generale a Billund. Soares ha dichiarato di aver preso in carico il modello concettuale alla fine dell'estate 2023 e di averci lavorato per circa 14 mesi – il tempo più lungo che abbia mai dedicato a un singolo modello. "Avevamo un modello concettuale realizzato durante uno dei nostri design boost nell'estate del 2023", ricorda. "L'ho preso in carico a fine estate di quell'anno e ci ho lavorato per circa 14 mesi. È stato di gran lunga il modello a cui ho dedicato più tempo nella progettazione."

Le versioni precedenti – compresa la più recente del 2016 – erano completamente sferiche e significativamente più piccole, mostrando solo poche stanze per livello. Questa volta, Lego ha reimmagginato la Death Star come una sezione trasversale spessa.

Fin dall'inizio, l'idea era quella della sezione trasversale

"Fin dall'inizio, l'idea era quella della sezione trasversale", afferma Soares. "Volevamo che i fan vedessero tutte le stanze e tutti i momenti iconici in un'unica vista – ogni scena interagisce con un'altra." Quella decisione ha richiesto molteplici prototipi e perfezionamenti prima che il team arrivasse alla versione finale. "Ho realizzato forse quattro o cinque iterazioni diverse, ogni volta costruendo tutto da zero ed evolvendo il design", dice Soares. "Una volta raggiunto un punto in cui sei soddisfatto, si tratta di rifinire ogni dettaglio – stanza per stanza, funzione per funzione."

(Image credit: Lego)

Il modello finito misura 52,3 cm in altezza, 48 cm in larghezza e 38,4 cm in profondità, con sei piani dettagliati. Il piano terra presenta un grande hangar, mentre la Sala del Trono dell'Imperatore si trova in cima. Nel mezzo ci sono spazi iconici come il blocco di detenzione, il compattatore, la sala di controllo del superlaser, la camera delle conferenze e il nucleo del reattore – tutti ricchi di riferimenti a entrambe le Death Star. Considerando le sue dimensioni imponenti e la lunga costruzione prevista, il designer ha voluto garantire che il processo rimanesse coinvolgente. Soares ha optato per un approccio di costruzione modulare, dove ogni stanza è costruita separatamente prima di essere fissata alla struttura principale. "Si inizia costruendo stanza per stanza", spiega. "Quindi, costruisci il compattatore all'esterno e, quando hai finito, lo attacchi e passi alla stanza successiva." Ha concluso osservando che questo rende l'esperienza "come l'ultima esperienza di costruzione Lego, perché non ci si annoia mai." Il metodo rispecchia anche come il modello è stato sviluppato internamente. Soares ha iniziato costruendo modelli fisici, mattoncino per mattoncino, partendo dal basso e lavorando verso l'alto, poi ripetendo il processo prima di ricostruirli digitalmente pezzo per pezzo per perfezionare connessioni e dettagli. "Lo ricreiamo fisicamente pezzo per pezzo", dice Soares. "È un processo di andata e ritorno – non si passa mai definitivamente al digitale; è sempre entrambi contemporaneamente."

(Image credit: Lego)

Sparse in tutto il set ci sono riferimenti al brand Lego e alla saga di Star Wars – da un piccolo riferimento Octan nelle fondamenta a una stanza "Stormtrooper nella vasca idromassaggio" vicino alla cima che Lucasfilm ha approvato senza esitazione.

"Abbiamo contattato Lucasfilm a riguardo e sono stati completamente d'accordo", ride Soares. "Hanno pensato che l'idea fosse brillante." Il riferimento, nato nei videogiochi Lego Star Wars, è solo uno dei tanti easter egg nascosti nel set.

Riguardo alla collaborazione con Lucasfilm – il primo set Lego Star Wars è stato rilasciato nel 1999 – Soares ha condiviso che è in corso da quasi tre decenni, con riunioni regolari, scambio di idee e accesso al vasto archivio di riferimenti di Lucasfilm. Questo set probabilmente entrerà in quell'archivio, e potete trovarlo anche in Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, disponibile in streaming su Disney+.

Per Soares, parte di ciò che rende speciale questa Death Star è il modo in cui onora la filosofia progettuale di lunga data di Lego. "Noi designer Lego siamo molto orgogliosi del sistema Lego", dice. "Cerchiamo sempre di usare ciò che abbiamo già a disposizione. Per questa Death Star, abbiamo creato solo un nuovo elemento – il cappello del dignitario imperiale – e ne sono molto orgoglioso." Quel piccolo pezzo era fondamentale per la minifigure del Dignitario Imperiale inclusa, una novità per le Minifigure Lego e una delle 36 incluse nel set.

(Image credit: Lego)

Volevamo la versione definitiva, con tutto in un unico modello

Questa efficienza si estende alla costruzione stessa. L'intero set si basa quasi interamente su elementi standard Lego System, con un'integrazione minima di Technic per il meccanismo dell'ascensore funzionante – prova, dice Soares, che il sistema esistente è ancora capace di nuovi trucchi anche a questa scala massiccia. In definitiva, crede che il progetto rappresenti l'apice di ciò che Lego Star Wars può raggiungere. "Ci sono tutte le stanze o scene principali – da entrambe le Death Star. Volevamo la versione definitiva, con tutto in un unico modello", dice. Anche dopo mesi di progettazione e test, e poi costruzione e ricostruzione, Soares ha notato che "con questa, non vedevo davvero l'ora di costruirla di nuovo", ammette. "Il che dice molto sull'esperienza di costruzione." Ho iniziato il processo di costruzione dell'UCS Death Star personalmente, e sebbene sia impegnativo, non sembra così ripetitivo come temevo inizialmente. Le istruzioni variano fin dall'inizio – dall'assemblaggio di porzioni del pavimento dell'hangar alla costruzione di sezioni speculari – mantenendo interessante anche la base.

(Image credit: Lego)

Se siete interessati, il Lego UCS Death Star è disponibile ora direttamente da Lego a €899,99 – anche se, al momento della pubblicazione, è già in arretrato, quindi aspettatevi di attendere alcune settimane.

Infine, sebbene Soares non possa rivelare cosa ci sia in programma per Lego Star Wars, la sua passione per la galassia lontana lontana rimane evidente. "Sono cresciuto con la trilogia originale", dice. "Quindi tutto ciò su cui posso lavorare dalla trilogia originale mi renderà molto, molto felice."

L'UCS Death Star potrebbe non essere la prima volta che Lego affronta l'arma definitiva dell'Impero – o il set più economico mai rilasciato – ma il suo ambizioso design a sezione trasversale, la costruzione modulare e l'attenzione ai dettagli lo rendono la versione più completa mai realizzata.

