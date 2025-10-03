Hulu arriva a livello globale: Disney+ annuncia 3 cambiamenti

• Disney ha annunciato che Hulu sarà presto disponibile a livello globale

• Hulu sostituirà Star nell'app Disney+, un cambiamento che verrà implementato a livello internazionale dall'8 ottobre

• Questa mossa segue un periodo di polemiche da parte degli abbonati, che hanno recentemente cancellato i loro abbonamenti criticando gli aumenti di prezzo della piattaforma

Se temevate che Hulu potesse scomparire con la nuova app Disney+ "unificata" in arrivo nel 2026, state tranquilli: anzi, sta per diventare ancora più importante.

Dopo l'annuncio di agosto secondo cui Hulu e Disney+ sarebbero stati integrati in un'unica app nel 2026, The Walt Disney Company ha svelato i piani per portare la piattaforma Hulu a livello globale invece di eliminarla.

Dall'8 ottobre, Hulu diventerà il "brand globale di intrattenimento generale" su Disney+. Sostituirà Star, un hub interno all'app che offre agli abbonati non statunitensi contenuti di intrattenimento provenienti da altre piattaforme di proprietà Disney.

Quando l'integrazione tra i due servizi è stata annunciata inizialmente, il CEO di Disney Bob Iger ha accennato alla sostituzione di Star con Hulu in Disney+, affermando che "sostituirà la sezione Star su Disney+ a livello internazionale" e che il cambiamento sarebbe stato accompagnato da "numerosi miglioramenti all'interno dell'app Disney+". Ebbene, questi cambiamenti sono ora arrivati.

Sebbene questa mossa significhi un aumento dell'esposizione internazionale di Hulu, Disney+ stesso ha recentemente attraversato un periodo difficile. Ha perso un numero significativo di abbonati e ha scatenato frustrazione con i suoi ultimi aumenti di prezzo, che si applicano sia ai piani individuali che alle offerte bundle con Hulu e HBO Max.

Non solo Hulu ottiene uno spazio dedicato nell'ecosistema Disney+, ma è anche accompagnato da una serie di nuovi aggiornamenti di design per la schermata iniziale, a partire da una nuova barra di navigazione.

In cima alla pagina iniziale troverete una nuova barra di navigazione con quattro schede, con la scheda "Per te" che sarà la prima cosa che vedrete quando lancerete l'app Disney+. A seconda del vostro piano di abbonamento, ci saranno anche schede per Disney+, Hulu ed ESPN, rendendo più facile esplorare le librerie di ciascuna piattaforma. Disney sta anche aggiungendo nuove etichette come "Finale di stagione", "Nuova serie" e "Nuovo film" per identificare i contenuti più recenti.

Quali altre novità?

Ci saranno anche nuovi elementi visivi sulla homepage, che Disney descrive come "più moderni e intuitivi". Troverete un nuovo display video nel carosello che evidenzia le nuove uscite di ciascun brand, oltre a nuove immagini dei poster nelle collezioni di contenuti – ma Disney sta anche aggiornando l'esperienza iOS.

I widget sono diventati molto popolari dal lancio delle nuove impostazioni di personalizzazione in iOS 26, e presto Disney+ lancerà il proprio per "aggiungere un'altra porta d'ingresso che porta gli utenti direttamente alla nostra programmazione con un solo clic". La piattaforma di streaming ha anche anticipato esperienze esclusive per dispositivi mobili che arriveranno nel corso dell'anno, con cui Disney spera di coinvolgere nuovo pubblico.

