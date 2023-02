Rivoluzione in casa Marvel: meno serie TV, più qualità

Il presidente della Marvel Kevin Feige ha dichiarato che l'azienda è intenzionata a ridurre il ritmo di uscita delle serie TV e dei film dedicati al MCU per privilegiare la qualità dei contenuti.

In un'intervista con Entertainment Weekly (Si apre in una nuova scheda), Feige ha detto che le serie TV Marvel su Disney Plus sono troppe e che stanno sovraccaricando la piattaforma. Per queste ragioni, lo studio intende apportare cambiamenti radicali al suo programma di lancio, optando per approccio meno forsennato e più orientato alla qualità che al numero.

A Feige è stato chiesto cosa avesse imparato sulla produzione e sul lancio delle serie TV da quando WandaVision, la prima serie televisiva del MCU, ha debuttato nel gennaio 2021. Nella sua risposta, il CEO Marvel ha menzionato brevemente una recente scenetta del Saturday Night Live che ironizzava sul numero di show a tema Marvel, per poi ammettere che stava rivalutando il suo approccio alle serie TV.

"Penso che uno degli aspetti più importanti dell'essere ai Marvel Studios sia quello di far sì che questi film e spettacoli colpiscano lo Zeitgeist", ha detto Feige. "È più difficile colpire lo Zeitgeist quando ci sono così tanti contenuti, come si dice, che è una parola che odio. [Ma vogliamo che i Marvel Studios e i progetti del MCU si distinguano e si elevino. Quindi, la gente se ne accorgerà man mano che ci addentreremo nella Fase 5 e 6. Il ritmo con cui stiamo realizzando gli show di Disney Plus cambierà in modo che ognuno di loro possa avere la possibilità di brillare".

Alla domanda se la Marvel avesse intenzione di scaglionare le sue offerte Disney Plus o di sviluppare meno serie televisive rispetto al passato, Feige ha risposto: "Entrambe le cose, credo".

Analisi: scartare il grasso

I commenti di Feige sono musica per le orecchie dei fan Marvel.

Da quando WandaVision ha dato il via alla Fase 4, i fan e i critici hanno regolarmente criticato la programmazione sempre più ricca di film e show televisivi della Marvel. La Fase 4 comprende 17 progetti - sette film, otto serie e due speciali televisivi - e, vista l'accoglienza contrastante di molte di queste produzioni, molti fan del MCU hanno iniziato a sostenere che Marvel stia privilegiando la quantità rispetto alla qualità.

Con 13 film tra film e serie TV, la Fase 5 della Marvel dovrebbe coprire un arco di tempo che va da febbraio 2023 a settembre 2024. Ci sono già quattro film annunciati per la Fase 6 e, vista la miriade di altri film / serie Tv a tema supereroi prodotte dai Marvel Studio negli ultimi anni, alcuni analisti del settore sostengono che la parabola dei supereroi sia prossima alla fine.

Tuttavia, i commenti di Feige fanno sperare che la Marvel abbia imparato dai suoi errori. Per ora Blade è stata posticipata e la serie standalone di Echo dovrebbe slittare al 2024. AL contempo, alcune serie animate del MCU tra cui Spider-Man: Freshman Year, potrebbero essere accantonate e, secondo alcune voci, la Fase 6 potrebbe essere spostata dal 2025/26 al 2026/27.

Stando alle parole di Feige, altri film e serie TV potrebbero subire dei rinvii diminuendo il ritmo di uscita delle produzioni Marvel. Del resto se Guardiani della Galassia 3, The Marvels, la seconda stagione di Loki e Secret Invasion fossero gli unici progetti in uscita quest'anno andrebbe benone Ironheart, Echo e What If...? stagione 2, anch'essi attesi per il 2023, potrebbero tranquillamente uscire nel 2024 senza lasciare scontento nessuno, ma dando più tempo alla produzione per confezionare un prodotto di qualità.

Il problema di Feige, però, è il desiderio della Disney, o meglio del suo amministratore delegato Bog Iger, di espandere i suoi franchise che fanno soldi a palate. In una recente intervista con CNBC (Si apre in una nuova scheda), Iger ha dichiarato che la Disney "punterà ancora di più" sulle sue IP più redditizie, ovvero MCU, Avatar e Star Wars.

Feige e Iger hanno un rapporto di collaborazione molto stretto: è stato Iger a impedire il licenziamento di Feige nel 2015. Tuttavia, ora che Feige ha suggerito che la Marvel è intenzionata a ridurre gli show in eccesso e Iger spinge per rilasciare più progetti, i due dovranno trovare un terreno comune.

Se volete saperne di più sui film e le serie TV Marvel vi consigliamo la nostra guida: "Film Marvel in ordine cronologico e di uscita: come e dove vederli".