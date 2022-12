Hogwarts Legacy è stato rimandato... di nuovo

Il 13 dicembre Warner Bros Interactive Entertainment ha (di nuovo) annunciato ufficialmente che Hogwarts Legacy arriverà in ritardo. Fortunatamente, non tutte le versioni lo saranno: il rinvio riguarda solo le versioni per PS4 e Xbox One, che usciranno il 4 aprile 2023, e quella per Nintendo Switch che arriverà il 25 luglio.

In precedenza, il lancio era previsto per il 10 febbraio insieme alle versioni per PC, PS5 e Xbox Series X / S. Questa è una grande delusione per tutti i fan di Harry Potter che possiedono una delle console più vecchie, ma il lato positivo è che questo inconveniente dovrebbe per lo meno dare agli sviluppatori di Avalanche Software il tempo per perfezionare tutti i dettagli.

C'è da dire che inizialmente Hogwarts Legacy doveva uscire nel 2021 e da allora il gioco è stato rinviato parecchie volte. A partire dal 7 febbraio tutti coloro che compreranno l'edizione Deluxe per PS5, Xbox Series S / X e PC avranno 72 ore di accesso anticipato per iniziare la loro avventura. Naturalmente, le versioni del gioco che arriveranno in ritardo non godranno di questo vantaggio.