State of Play, quando ci sarà il prossimo evento PlayStation?

Sony ha appena trasmesso uno State of Play interamente dedicato a 007: First Light, ma non sarà certo l’ultimo appuntamento del 2025. Come da tradizione, la compagnia giapponese continuerà a sfruttare questo format per svelare novità legate al mondo PlayStation, e i prossimi mesi potrebbero riservare aggiornamenti su alcuni dei progetti più attesi in assoluto. Dopo il lancio della nuova PS5 Pro, l’attenzione dei giocatori si è infatti spostata di nuovo sui contenuti, perché un hardware aggiornato ha bisogno di titoli capaci di valorizzarne le potenzialità.

L’ultimo evento, andato in onda il 3 settembre 2025, ha avuto come protagonista assoluto il nuovo gioco dedicato all’agente segreto più famoso del cinema, con ben trenta minuti di gameplay mostrati per la prima volta. In quella sede è stata confermata la data di uscita, fissata al 27 marzo 2026, e sono stati aperti i preordini nelle tre edizioni disponibili: Standard, Specialist e Legacy, con la possibilità di ottenere l’upgrade gratuito alla Deluxe Edition prenotando il gioco in anticipo. Un focus completo, insomma, che ha permesso ai fan di James Bond di iniziare a farsi un’idea precisa su cosa aspettarsi dalla produzione firmata IO Interactive.

Per quanto riguarda il prossimo State of Play, al momento non ci sono annunci ufficiali né una finestra temporale definita, ma i fan sperano che Sony possa finalmente mostrare qualcosa di più su Marvel’s Wolverine, titolo presentato ormai da tempo e ancora avvolto dal mistero. Grande curiosità anche attorno a Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto di Naughty Dog di cui si sa ancora pochissimo, mentre Saros è considerato uno dei giochi più affascinanti all’orizzonte, descritto come erede spirituale di Returnal.

Se da un lato Sony non ha ancora chiarito quando sarà il prossimo evento, dall’altro è ormai chiaro che il 2025 si concluderà con altri appuntamenti dedicati alle novità in arrivo su PS5. Gli State of Play si confermano così un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole essere aggiornato sulle esclusive PlayStation, con la possibilità di scoprire in anteprima i titoli che accompagneranno la console nella sua fase di metà generazione.