Sucker Punch ha confermato che Ghost of Yōtei richiederà lo stesso impegno in termini di tempo del suo predecessore, Ghost of Tsushima.

A rivelarlo è Jason Connell, direttore creativo del gioco, che in un’intervista a VGC (ripresa da GamesRadar) ha spiegato come il team abbia scelto di mantenere una scala simile a quella del primo capitolo. “Abbiamo progettato il gioco tenendo a mente numeri simili, in termini di dimensioni e contenuti. Questo approccio ci è sembrato molto soddisfacente e ci ha fornito una buona base da cui partire”, ha dichiarato Connell.

Ha poi aggiunto: “Crediamo che l’esperienza di gioco di Ghost of Yōtei – che si tratti di seguire solo la storia principale, esplorare liberamente il mondo o puntare al platino – sarà comparabile a quella di Ghost of Tsushima per quanto riguarda l’impegno richiesto.”

Secondo i dati di How Long to Beat, completare la sola trama di Ghost of Tsushima richiede in media 25 ore, mentre arrivare al 100% con tutte le attività secondarie e l’esplorazione può richiedere fino a 62 ore. Le parole di Connell indicano che Ghost of Yōtei si manterrà su tempistiche analoghe.

Ghost of Yōtei uscirà il 2 ottobre 2025, in esclusiva per PS5 e PS5 Pro. I preordini sono già disponibili, inclusi il bundle PS5 dedicato e l’edizione limitata del controller DualSense Ghost of Yotei.