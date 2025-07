Sony accusa Tencent: Light of Motiram è un clone di Horizon Zero Dawn

Sony ha intentato una causa contro Tencent per presunta violazione di copyright e marchio legata a Light of Motiram, il gioco open-world survival dell’azienda cinese che presenta molte somiglianze con Horizon Zero Dawn.

Come riportato da Reuters, Sony ha depositato una denuncia accusando Tencent di aver creato un titolo che sarebbe una copia del franchise Horizon di proprietà di Guerrilla Games. Secondo l’azienda giapponese, il gioco in uscita Light of Motiram, sviluppato da Polaris Quest, sarebbe un “clone servile” del titolo del 2017, riprendendo numerosi elementi caratteristici di Horizon, tra cui il gameplay, lo stile artistico, le tematiche post-apocalittiche, la protagonista giocabile Aloy e altri dettagli.

La denuncia cita anche i numerosi paragoni del pubblico, inclusi titoli di articoli pubblicati da Kotaku e GameRant, oltre a commenti apparsi su IMDB.

“La copia di Horizon da parte di Tencent è così palese che il pubblico l’ha definita ‘folle’, ‘assurda’ e ‘spudorata’,” si legge nel testo della causa.

(Image credit: Tencent / Polaris Quest)

Sony ha inoltre accusato Tencent di aver utilizzato una copia dell’iconica protagonista di Horizon, Aloy, come elemento centrale della sua strategia di marketing e promozione pre-lancio. Secondo l’azienda giapponese, ciò avrebbe deliberatamente portato numerosi giocatori a confondere Light of Motiram con un nuovo capitolo della serie Horizon, guardando i video di gameplay promozionali e i contenuti pubblicati sui social media di Tencent.

La causa sostiene inoltre che le illustrazioni promozionali e gli screenshot del gioco avrebbero “appropriato in maniera significativa elementi protetti dal copyright della saga di Horizon”, includendo anche musiche e voci che richiamerebbero fortemente quelle del franchise originale.

Sony afferma che questa scelta sia stata intenzionale, sottolineando che Tencent avrebbe assunto un compositore che aveva già lavorato alla colonna sonora di Horizon Forbidden West con l’obiettivo di “replicare il suono unico” della serie per Light of Motiram.

(Image credit: Guerrilla Games)

La causa afferma inoltre che Tencent avrebbe chiesto a Sony di collaborare su un nuovo gioco della serie Horizon, proposta che l’azienda giapponese avrebbe rifiutato. Secondo Sony, Tencent avrebbe iniziato lo sviluppo di Light of Motiram dopo il rifiuto dell’offerta.

“Sulla base delle informazioni in nostro possesso, a un certo punto del 2023 (all’insaputa di Sony) Tencent ha iniziato a sviluppare un videogioco chiamato Light of Motiram che – proprio come Horizon – presenta una giovane protagonista dai capelli rossi e tribù impegnate a sopravvivere in un mondo post-apocalittico popolato da grandi animali robotici,” si legge nella causa.

*“Nel marzo 2024, durante una conferenza videoludica a San Francisco, i dirigenti di Tencent si sono avvicinati a Sony con una proposta: sviluppare un nuovo titolo di Horizon in collaborazione con SIE. Sony ha rifiutato l’idea e considerato chiusa la questione.

A quanto pare, Tencent non si è lasciata scoraggiare dal rifiuto di SIE di concedere in licenza la proprietà intellettuale di Horizon. Tencent ha continuato a sviluppare segretamente Light of Motiram, annunciando poi il gioco. Il materiale promozionale di Tencent mostrava una forte somiglianza con quello utilizzato da SIE per Horizon.”*

Sony sta chiedendo un risarcimento danni non specificato e un’ordinanza che impedisca a Tencent di violare i diritti di proprietà intellettuale legati al franchise Horizon.