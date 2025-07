Giochi gratuiti del PlayStation Plus: ecco i titoli del mese di agosto

I giochi gratuiti di PlayStation Plus cambiano all’inizio di ogni mese e, inclusi senza costi aggiuntivi per gli abbonati PS Plus, rappresentano un modo efficace per ampliare la propria libreria a basso costo o provare titoli che inizialmente si sarebbero potuti ignorare.

Nella maggior parte dei casi, ogni mese vengono proposti tre giochi – disponibili su PS5 e PS4 (utile anche per chi non è ancora passato all’ultima generazione) – sebbene talvolta possano esserci variazioni con uno o due titoli in meno o in più. Inoltre, è probabile che un numero crescente di giochi per PSVR entri nel catalogo dei titoli gratuiti di PS Plus.

Per gli abbonati che non riscattano regolarmente i giochi gratuiti, conviene farne un’abitudine: una volta aggiunti alla libreria, resteranno accessibili finché l’abbonamento rimane attivo. Considerando che i migliori giochi PS5 possono avere prezzi elevati, questa è una modalità utile per valorizzare la console senza acquistare ogni mese le nuove uscite.

La nuova selezione di agosto 2025 include un eccellente action in stile soulslike e un apprezzato MMO survival. Di seguito l’elenco completo.

PS Plus giochi gratis di agosto 2025

(Image credit: Bohemia Interactive)

Lies of P - PS5, PS4

Questo cupo soulslike trae ispirazione da una fonte inaspettata: Le avventure di Pinocchio. In questa rilettura oscura del celebre racconto di Carlo Collodi, Pinocchio è alla ricerca del misterioso signor Geppetto. Il viaggio lo porta a Krat, una città ispirata alla Belle Époque, dove l’umanità è caduta preda della follia e di marionette assassine. Per sopravvivere, Pinocchio dovrà affrontare numerosi nemici utilizzando un’ampia varietà di armi e bracci Legion intercambiabili con abilità speciali. Lungo il cammino incontrerà anche personaggi non ostili, ma per realizzare il suo sogno di diventare umano dovrà imparare a mentire.

DayZ - PS4

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

DayZ è un survival hardcore in cui fino a 60 giocatori devono cercare di sopravvivere in un mondo post-apocalittico popolato da infetti fuori controllo e altri superstiti. Il titolo include la mappa iconica originale di Chernarus e Livonia, una fitta area di 163 km² che consente di vivere l’esperienza survival in un ambiente completamente nuovo. Senza checkpoint o salvataggi, ogni morte comporta la perdita totale dell’equipaggiamento e la necessità di ricominciare da zero.

My Hero One’s Justice 2 - PS4

My Hero One’s Justice 2, seguito dell’acclamato picchiaduro 3D arena My Hero One’s Justice, fa il suo debutto con scontri ancora più spettacolari. I giocatori possono sfruttare appieno le Unicità dei personaggi per affrontare battaglie epiche in arene di grandi dimensioni.

Tutti i giochi saranno disponibili a partire dal 5 agosto.