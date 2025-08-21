PS5 più cara, ma non da noi

Sony ha annunciato un aumento del prezzo consigliato di PlayStation 5 negli Stati Uniti.

In un post sul PlayStation Blog, la compagnia ha spiegato che «un contesto economico complesso» l’ha portata alla «difficile decisione» di aumentare di 50 dollari il prezzo di tutte le console PS5.

A partire dal 21 agosto, il prezzo della PS5 standard passerà da 499,99 a 549,99 dollari, mentre la PS5 Digital Edition aumenterà da 449,99 a 499,99 dollari. Anche la nuova PS5 Pro subirà un rialzo, passando da 699,99 a 749,99 dollari.

C’è però una nota positiva: il prezzo degli accessori PlayStation 5 rimarrà invariato. DualSense Controller, Vertical Stand e tutti gli altri dispositivi ufficiali manterranno i prezzi attuali.

Sony ha inoltre chiarito che non sono previsti aumenti in altri mercati: gli incrementi riguarderanno esclusivamente gli Stati Uniti e sembrano legati al caos derivante dai dazi commerciali USA.

Sony non è l’unico produttore a muoversi in questa direzione: all’inizio di agosto anche Nintendo ha aumentato i prezzi delle console Switch, con rincari fino a 50 dollari per i modelli originali, Lite e OLED. La nuova Nintendo Switch 2 è rimasta esclusa, anche se alcuni accessori hanno subito rialzi minori.

Naturalmente, i rivenditori hanno un certo margine di scelta sull’applicare subito i nuovi prezzi delle PS5, ma considerando la rapidità con cui hanno reagito agli aumenti Nintendo, è probabile che li vedremo quasi ovunque fin da subito. In pratica: chi vuole risparmiare dovrebbe acquistare ora, visto che i prezzi attuali potrebbero tornare solo con le offerte del Black Friday.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

L’aumento arriva a quasi cinque anni dal lancio della PS5 originale, e un rincaro così netto a questo punto del ciclo vitale di una console è praticamente senza precedenti. Normalmente, ci si aspetterebbe il contrario: che le console diventino più economiche col tempo. Ma, come osserva la stessa community, questi sono tempi insoliti.