Il futuro di PS5 sono i giochi "live service": ecco perché

PlayStation Studios è intenzionata ad ampliare la sua offerta di giochi "live service" per PS5 con 10 nuovi titoli. Questa categoria di giochi, anche detti "games as a service", è caratterizzata da un supporto duraturo nel tempo, con contenuti e aggiornamenti che vengono rilasciati anno dopo anno incrementandone la longevità e rafforzando la community.

In una recente intervista con Gamesindustry.biz (Si apre in una nuova scheda), il responsabile dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha spiegato che: "PlayStation Studios sta realizzando una serie di nuovi giochi appartenenti a generi diversi che potrebbero essere definiti live service...". Attualmente non sappiamo molto sui titoli in arrivo, ma tra questi dovrebbero esserci giochi del calibro di The Last of Us: Factions sviluppato da Naughty Dog.

Tra le ultime acquisizioni dei PlayStation Studios troviamo i Firewalk Studios, già "al lavoro sul suo primo gioco multiplayer AAA originale per PlayStation". La notizia segue la scia dell'acquisizione di Savage Game Studios nell'agosto 2022 che secondo quando riportato sul blog PlayStation: "stanno già lavorando a un nuovo gioco d'azione mobile live service AAA non ancora annunciato".

Gli investimenti di PlayStation sono culminati con l'acquisizione di Bungie per 3.700.000.000 di dollari. L'ex sviluppatore della serie Halo ha realizzato il famosissimo sparatutto/MMO Destiny 2, che continua a prosperare a distanza di oltre sei anni ed è uno dei giochi live service più popolari di sempre.

Nella stessa intervista, Hulst afferma che: "La priorità per ogni studio è quella di realizzare il proprio progetto, cioè di fare il miglior gioco possibile". Vista la rilevanza degli studios che stanno lavorando ai nuovi titoli per PS5 e PC, ci aspettiamo che i giochi live service in arrivo siano qualcosa di davvero sensazionale.

Non tutti i titoli live service sono andati bene in passato

(Image credit: Square Enix)

Finora, fatta eccezione per qualche titolo fortunato, i giochi live service non hanno avuto una grande resa dal punto di vista critico e commerciale. Non c'è bisogno di andare troppo a ritroso per ricordare i fallimenti di titoli come Anthem e Marvel's Avengers, entrambi spariti in poco tempo dai radar nonostante si trattasse di giochi con budget elevati.

In questo caso, BioWare ed Eidos-Montréal non sono riusciti a portare a concretizzare quello che avrebbe potuto essere un successo facile per entrambi gli studios: uno sparatutto su larga scala e un gioco basato sul franchise più imponente della storia.

Tuttavia questi giochi, quando sono fatti bene, riescono ad ottenere risultati incredibili. Basta vedere il successo di Fortnite che è free-to-play, disponibile su tutte le piattaforme e altamente accessibile.

Un gioco live service gestito dai PlayStation Studios potrebbe (ipoteticamente) avere un potenziale enorme, ma per ora sono solo ipotesi, pareri personali. Bisognerà attendere l'arrivo dei primi titoli per poter tirare le somme.