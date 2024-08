PS5 Pro potrebbe avere 2TB di spazio, ed essere molto più silenziosa

Secondo una nuova indiscrezione, la PS5 Pro potrebbe avere 2 TB di spazio di archiviazione e potrebbe funzionare in modo molto più silenzioso e fresco rispetto alla console di base.

Come riportato da Wccftech, nell'ultimo podcast di Broken Silicon (27 agosto 2024), l'insider Moore's Law is Dead afferma: "Mi è stato mostrato un devkit di PS5 Pro".

Ha poi aggiunto che "ha due terabyte di spazio di archiviazione, ma non posso promettere che si tradurrà in un prodotto al dettaglio", il che ha senso, dato che non c'è modo di essere sicuri che tutto ciò che è contenuto in un devkit arrivi al prodotto di consumo, ma si tratta di una voce promettente come specifica predefinita. Inoltre, si allineerebbe piuttosto opportunamente con il lancio da parte di Microsoft di una Xbox Series X da 2 TB nel corso dell'anno.

Ha poi descritto una caratteristica chiave del devkit in particolare, notando che ha lo "stesso connettore di alimentazione a due poli che aveva la PS5".

Ciò indica che la PS5 Pro non richiederà grandi quantità di energia per funzionare e non dovrebbe essere più assetata del suo predecessore se si accontenta di ricevere la stessa quantità di succo. Moore's Law aggiunge poi la sua opinione su questa chicca, affermando che secondo lui "probabilmente sarà una macchina molto silenziosa e fresca".

Saremmo molto contenti di entrambe le caratteristiche di una PS5 Pro. In primo luogo, 2 TB di spazio di archiviazione darebbero senza dubbio ai giocatori una maggiore libertà di memorizzare molti più giochi di default senza dover ricorrere a mezzi esterni - anche se non sappiamo quanto spazio di archiviazione aggiuntivo potrebbe richiedere qualsiasi "miglioramento della PS5 Pro" dei giochi esistenti e in arrivo. E a proposito di quest'ultimo aspetto, con la PS5 di che notoriamente soffia molto con la sua grande ventola, qualsiasi riduzione del rumore e della temperatura sarà sempre benvenuta.

Questa non è l'unica indiscrezione sulla PS5 Pro che sta circolando in questo momento, poiché altri addetti ai lavori e commentatori hanno parlato di una console che dovrebbe uscire ancora quest'anno e di quale potrebbe essere il suo prezzo.

Aggiungiamo che la PS5 Pro non è ancora stata annunciata ufficialmente e quindi queste informazioni sono ancora voci e non confermate al momento. Vi terremo comunque aggiornati su tutto ciò che riguarda la PlayStation 5 Pro, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni!