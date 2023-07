Prime Day 2023, PS5 + Final Fantasy XVI praticamente regalato

Ebbene sì, è proprio vero: per la prima volta la PS5 è stata scontata in occasione del Prime Day, in bundle con il nuovissimo gioco Final Fantasy XVI.

Grazie a questa imperdibile promo, porete acquistare la console PS5 Standard Edition e ricevere l'ultimo Final Fantasy praticamente gratis, con uno sconto di 70€.

Non perdetevi questa e altre delle migliori offerte del Prime Day, avete tempo fino alla mezzanotte del 12 luglio!

PS5 + Final Fantasy XVI a 549,99€ invece che 619,99€ Questa è un'occasione imperdibile per portarsi a casa la console di ultima generazione Sony a un prezzo decisamente conveniente, in bundle con Final Fantasy XVI.

Final Fantasy XVI è ambientato nel magico mondo di Valisthea, oppressa da un'oscura maledizione che viene tenuta a bada soltanto grazie alla forza del Cristallo Madre. La storia è incentrata sulla figura di Clive Rosfield, impegnato in un epico viaggio di vendetta.