Sony ha annunciato le novità del nuovo aggiornamento firmware beta per PlayStation 5, tra cui una funzione molto attesa: la possibilità di associare i controller DualSense e DualSense Edge a più dispositivi contemporaneamente.

Come spiegato sul PlayStation Blog, l’obiettivo è offrire un’esperienza di gioco più flessibile e continua, permettendo agli utenti di passare da un dispositivo all’altro senza dover ripetere l’associazione.

“Con questo aggiornamento è possibile registrare fino a quattro dispositivi simultaneamente e passare da uno all’altro direttamente dal controller,” ha spiegato Sony. In pratica, si potrà usare lo stesso controller su PS5, PC o smartphone per il Remote Play, cambiando piattaforma senza riconnessioni manuali.

Oltre a questo, Sony ha anticipato anche una nuova modalità di risparmio energetico per PS5, pensata per ridurre i consumi e l’impatto ambientale durante l’utilizzo di giochi compatibili. Questa funzione, parte del piano ambientale "Road to Zero", sarà integrata nelle impostazioni della console, ma non sarà inclusa nell’attuale aggiornamento beta, in arrivo nei prossimi mesi a livello globale. Sarà disponibile in un secondo momento con un aggiornamento futuro.