Mark Cerny, architetto principale di PlayStation 5, ha confermato che nel 2026 arriverà un importante aggiornamento grafico per PS5 Pro, pensato per migliorarne le prestazioni grazie a una nuova tecnologia di upscaling sviluppata con AMD nell’ambito dell’iniziativa Project Amethyst.

L’update introdurrà un algoritmo avanzato di super risoluzione che sostituirà l’attuale PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Secondo Cerny, sarà un “drop-in replacement” semplice da implementare per gli sviluppatori, ma in grado di offrire prestazioni superiori e una resa visiva notevolmente più elevata.

Il nuovo sistema, sviluppato in collaborazione con AMD, non sarà una versione ridotta dell’FSR 4, ma una “versione completa co-sviluppata” destinata esclusivamente a PS5 Pro, anche se disponibile per tutti i clienti AMD. “Non è tecnologia proprietaria,” ha sottolineato Cerny, “ma un passo in avanti per l’intera industria”.

Sony e AMD collaborano più strettamente rispetto al passato, condividendo ricerche su scene graficamente complesse e introducendo team di QA dedicati a testare ogni iterazione dell’algoritmo. Jack Huynh, vicepresidente AMD, ha commentato: “Mark ci rende una compagnia migliore. Ci spingiamo a vicenda.”

Project Amethyst, annunciato nel dicembre 2024, mira a sviluppare tecnologie di machine learning per il miglioramento grafico nei videogiochi, inclusi modelli CNN avanzati. Con questo aggiornamento in arrivo nel 2026, PS5 Pro potrebbe segnare un vero salto di qualità visiva nella seconda metà della sua generazione.