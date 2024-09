Non è la Switch 2, ma c'è un nuovo dispositivo Nintendo in arrivo

Mentre siamo tutti in attesa dell'eventuale presentazione del Nintendo Switch 2, l'azienda sembra essere al lavoro su altro. Un nuovo dispositivo wireless prodotto da Nintendo è stato avvistato mentre si faceva strada attraverso la Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti.

E non si tratta del Nintendo Switch 2, visto che il prodotto è etichettato semplicemente come "dispositivo wireless" e non viene menzionata la parola console. Tuttavia ha un ID simile - CLO-001 - che termina con 001, simile a quello di Nintendo Switch (HAC-001), Switch OLED (HEG-001) e Switch Lite (HDH-001).

Grazie a un diagramma che mostra dove appariranno il numero di modello e l'etichetta FCC, sappiamo che questo gadget avrà la forma di un quadrato arrotondato con un incavo contenente queste informazioni sul retro. All'interno manca una batteria e una marea di connettività, in quanto dispone solo di un sensore mmWave a 24 GHz e di un'antenna Wi-Fi a 2,4 GHz. Inoltre, non dispone di una batteria, il che significa che deve essere collegato alla porta USB-C.

(Image credit: FCC)

Tuttavia, ci restano più domande che risposte, a parte un diagramma che mostra il punto in cui sarà apposta l'identificazione FCC, ovvero un'incisione nella plastica di un gadget di forma quadrata. TheVerge osserva che il sensore mmWAve a bordo "potrebbe essere un sensore radar per tracciare il movimento", il che significa che potrebbe essere più una periferica di accompagnamento.

La loro ipotesi tuttavia, così come la nostra, è valida quanto la vostra, poiché in realtà nessuno è a conoscenza di cosa potrebbe essere questo misterioso dispositivo Nintendo. Potrebbe trattarsi di un nuovo accessorio per un gioco, forse di un'iniziativa per la salute o il fitness come Wii Fit di molti anni fa, o di qualcosa per scopi più interni.

Dopo tutto, Nintendo collabora con Universal per Super Mario World in Giappone e California, e un'altra versione dovrebbe aprire nel 2025 in Florida.