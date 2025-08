Square Enix: in arrivo due grandissimi GDR su Switch 2

Square Enix ha chiuso il Nintendo Direct Partner Showcase del 31 luglio con l’annuncio di due nuovi RPG in stile HD-2D: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales e Octopath Traveler 0.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è un action-RPG completamente inedito, attualmente previsto per il 2026, in arrivo su Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC.

Sebbene l’uscita sia ancora lontana, i possessori di Switch 2 possono già scaricare una demo gratuita chiamata Debut Demo, che offre un primo assaggio del gioco.

Sviluppato dal Team Asano, lo stesso dietro Octopath Traveler e Bravely Default, il titolo segue le avventure di Elliot, giovane esploratore alle prese con un viaggio veloce e ricco di azione in tempo reale ed esplorazione profonda.

L’avventura è ambientata nel mondo di Philabieldia, dove l’ultima roccaforte dell’umanità è il Regno di Huther, protetto dalle sue imponenti mura e dalla magia della Principessa Heuria.

"Quando viene scoperto un misterioso complesso di rovine, un giovane avventuriero di nome Elliot e la sua compagna fata Faie vengono inviati a indagare. Quella che sembra una missione semplice – seppur pericolosa – si trasforma presto in una grande saga che si intreccerà attraverso tempo e spazio", spiega Square Enix nella presentazione ufficiale.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – Nintendo Direct: Partner Showcase 7.31.2025 - YouTube Watch On

Nei panni di Elliot, i giocatori esploreranno un mondo vasto e dinamico, utilizzando diverse tipologie di armi come spade, archi, catene e falci, tutte personalizzabili per potenziarne le statistiche. La sua compagna Faie potrà sfruttare l’abilità Sprint per permettere a Elliot di muoversi rapidamente nell’ambiente.

A chiudere il Nintendo Direct Partner Showcase è stato l’annuncio di Octopath Traveler 0, nuovo capitolo della serie Octopath Traveler, in arrivo il 4 dicembre 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

“Parti da zero e scopri il nuovo capitolo della serie OCTOPATH TRAVELER. Vivi una storia di ricostruzione e vendetta legata agli anelli divini — un’epica saga che si dipana nel regno di Orsterra”, si legge nella descrizione ufficiale.

Questo nuovo episodio introduce funzionalità inedite pur mantenendo gli elementi cardine della serie, tra cui la grafica HD-2D che fonde pixel art rétro e scenari in 3D, le Azioni Percorso, il sistema di combattimento Break & Boost, e molto altro.

Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno impersonare un protagonista personalizzabile e intraprendere un’avventura per ricostruire la propria città natale, devastata da un misterioso disastro.

I preordini della versione fisica di Octopath Traveler 0 sono già disponibili, mentre quelli digitali arriveranno prossimamente.