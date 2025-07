Mario Kart World: disponibile un grande aggiornamento!

È disponibile la nuova patch per Mario Kart World, esclusiva per Nintendo Switch 2, e si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo.

L’update 1.2.0 introduce numerose novità. Tra le più rilevanti, una nuova funzionalità pensata per chi punta al completamento al 100%: ora, durante l’esplorazione in modalità libera, quando tutti gli oggetti collezionabili come interruttori P, pannelli “?” o medaglioni di Peach sono stati raccolti, il colore dei numeri sullo schermo cambierà, indicando che non ne restano altri da trovare. Una soluzione utile per monitorare i progressi in modo più immediato.

L’aggiornamento riduce inoltre l’efficacia del Boomerang, diminuendone la capacità di inseguimento. Anche gli avversari controllati dalla CPU sono stati leggermente indeboliti al di fuori della modalità Battaglia, rendendo le gare standard più gestibili.

Tra le altre novità, viene introdotta la possibilità di selezionare la regola “solo funghi” nelle gare VS, oltre alla visualizzazione dei replay dei dati fantasma scaricati delle prove a tempo.

L’update include infine un ampio numero di correzioni, che riguardano sia la modalità online sia quella per giocatore singolo.

Nella modalità "Gara VS" per Giocatore singolo , è stata aggiunta l’opzione "Nessun COM" tra le regole dei COM.

per , è stata aggiunta l’opzione tra le regole dei COM. Nella modalità "Gara VS" per Giocatore singolo e Multigiocatore , è stata aggiunta l’opzione "Solo funghi" tra le regole degli oggetti.

per e , è stata aggiunta l’opzione tra le regole degli oggetti. Nella modalità "Prove a tempo" , dopo aver scaricato i dati fantasma, è ora possibile selezionare "Guarda replay" .

, dopo aver scaricato i dati fantasma, è ora possibile selezionare . Durante le partite in modalità "Knockout Tour" e "Battaglia palloncini" (in Gioco online , Gioco in wireless e Gioco in LAN ), è ora possibile scegliere chi osservare mentre si è in modalità spettatore.

e (in , e ), è ora possibile scegliere mentre si è in modalità spettatore. In Gioco online , Gioco in wireless e Gioco in LAN , è ora possibile visualizzare il tempo di attesa prima dell’inizio della prossima gara o battaglia.

, e , è ora possibile visualizzare prima dell’inizio della prossima gara o battaglia. Usando CameraPlay nelle modalità Multigiocatore e Gioco online , il gioco ora memorizza la posizione e la dimensione del cursore della fotocamera finché non viene chiuso.

Se si modifica il numero di giocatori, la posizione e la dimensione del cursore tornano alle impostazioni iniziali.

nelle modalità e , il gioco ora memorizza finché non viene chiuso. Se si modifica il numero di giocatori, la tornano alle impostazioni iniziali. Nella mappa di "Esplorazione libera" , quando si raccolgono tutti gli interruttori P , pannelli “?” e medaglioni di Peach , i colori dei numeri cambiano per indicare che non ne restano altri.

, quando si raccolgono tutti gli , e , i colori dei numeri cambiano per indicare che non ne restano altri. Gli avversari controllati dalla CPU (COM) sono stati indeboliti in tutte le modalità tranne "Battaglia" .

sono stati indeboliti in tutte le modalità . È stata ridotta la capacità di inseguimento del Boomerang .

. È stata ridotta la probabilità di ottenere un triplo fungo turbo nelle posizioni basse, quando le regole oggetti non sono impostate su "Caos" .

nelle posizioni basse, quando le regole oggetti non sono impostate su . È stata aumentata la probabilità di ottenere un Blocco “?” rispetto al passato, quando le regole oggetti non sono impostate su "Caos" .

rispetto al passato, quando le regole oggetti non sono impostate su . Ora, se si preme il tasto A (accelerazione) troppo presto all’inizio della gara, compare un’animazione di slittamento delle ruote , ma non si perde velocità .

troppo presto all’inizio della gara, , ma . È stata aumentata la frequenza con cui compaiono tracciati a giri durante la selezione del percorso successivo nelle modalità "Gara VS" e gare in wireless.

Nella modalità "Gara VS" per giocatore singolo , è stata aggiunta l'opzione "Nessun COM" tra le regole per i personaggi controllati dalla CPU.

per , è stata aggiunta l'opzione tra le regole per i personaggi controllati dalla CPU. Nella modalità "Gara VS" per giocatore singolo e multigiocatore , è stata aggiunta l'opzione "Solo funghi" tra le regole degli oggetti.

per e , è stata aggiunta l'opzione tra le regole degli oggetti. Nella modalità "Prove a tempo" , è ora possibile selezionare "Guarda replay" dopo aver scaricato i dati fantasma.

, è ora possibile selezionare dopo aver scaricato i dati fantasma. Nelle modalità "Knockout Tour" e "Battaglia palloncini" , in Gioco online , Gioco wireless e Gioco LAN , è ora possibile scegliere quale giocatore osservare durante la visione da spettatore.

e , in , e , è ora possibile scegliere durante la visione da spettatore. In Gioco online , Gioco wireless e Gioco LAN , viene ora mostrato il tempo di attesa prima dall’inizio della prossima gara o battaglia.

, e , viene ora mostrato prima dall’inizio della prossima gara o battaglia. Usando CameraPlay nelle modalità multigiocatore e online , il gioco ora memorizza la posizione e la dimensione del cursore della fotocamera finché il gioco non viene chiuso.

nelle modalità e , il gioco ora finché il gioco non viene chiuso. Se viene modificato il numero di giocatori, la posizione e la dimensione del cursore tornano alle impostazioni iniziali .

. Nella mappa di "Esplorazione libera" , una volta raccolti tutti gli interruttori P , i pannelli “?” e i medaglioni di Peach , il colore dei numeri sullo schermo cambierà .

, una volta raccolti tutti gli , i e i , . I personaggi COM sono stati resi più deboli in tutte le modalità tranne che in “Battaglia” .

sono stati resi . È stata ridotta la capacità di inseguimento del Boomerang .

. È stata ridotta la probabilità di ottenere un triplo fungo turbo nelle posizioni basse, quando le regole degli oggetti non sono impostate su “Caos” .

nelle posizioni basse, quando le regole degli oggetti non sono impostate su . È stata aumentata la probabilità di ottenere un Blocco “?” , rispetto al passato, quando le regole degli oggetti non sono impostate su “Caos” .

, rispetto al passato, quando le regole degli oggetti non sono impostate su . È stata aggiunta un’animazione di slittamento delle ruote se il giocatore preme il tasto A (accelerazione) troppo presto all’inizio della gara.

se il giocatore preme il tasto troppo presto all’inizio della gara. Non si perde velocità anche nel caso di slittamento delle ruote.

anche nel caso di slittamento delle ruote. È stata aumentata la frequenza con cui compaiono circuiti a giri durante la selezione del tracciato successivo nelle modalità "Gara VS" e gare wireless.

Fixed Issues:

Corretto un problema per cui le fluttuazioni del punteggio venivano a volte visualizzate in modo errato nelle gare wireless.

Corretto un problema per cui il veicolo rimaneva sospeso in aria dopo un salto da una mezza rampa.

Corretto un problema per cui, se un giocatore si schiantava durante una planata e utilizzava un Bullet Bill, finiva fuori dal tracciato.

Corretto un problema per cui, se un giocatore usciva da un Rewind mentre stava correndo su una parete, la postura del pilota non tornava a quella originale.

Corretto un problema per cui l’oggetto mostrato nello slot cambiava in un altro al momento dell’utilizzo.

Corretto un problema per cui, nella modalità Gioco online , il giocatore non partiva velocemente nemmeno passando su un pannello turbo.

, il giocatore non partiva velocemente nemmeno passando su un pannello turbo. Corretto un problema per cui i punti in una gara a squadre nella modalità Gioco wireless venivano visualizzati in modo errato.

venivano visualizzati in modo errato. Corretto un problema per cui i comandi a volte non rispondevano nel menu dopo che il giocatore veniva eliminato nella modalità Battaglia palloncini in Gioco wireless .

in . Corretto un problema per cui un medaglione di Peach scompariva a volte durante un Rewind nella modalità Esplorazione libera .

scompariva a volte durante un Rewind nella modalità . Corretto un problema per cui i comandi a volte non rispondevano se il giocatore selezionava il proprio personaggio o percorso e premeva A sulla mappa della Esplorazione libera .

. Corretto un problema per cui i comandi a volte non rispondevano se il giocatore usciva da una missione in Esplorazione libera poco prima di entrare in un tubo.

poco prima di entrare in un tubo. Corretto un problema per cui il giocatore attraversava i blocchi di ghiaccio vicino a Sky-High Sundae .

. Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato all’esterno di un corrimano ai lati della partenza in Airship Fortress .

. Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva bloccato contro una recinzione e non poteva avanzare in Castello di Bowser .

. Corretto un problema per cui, usando un Bullet Bill in Castello di Bowser , il giocatore non riusciva a planare e cadeva nel vuoto.

, il giocatore non riusciva a planare e cadeva nel vuoto. Corretto un problema per cui il giocatore usciva dal tracciato usando un Mega Fungo all’ultima curva di Whistlestop Summit .

all’ultima curva di . Corretto un problema per cui, con Guida assistita attiva, il giocatore non riusciva a uscire dalla zona in cui era caduto dai binari in Whistlestop Summit .

attiva, il giocatore non riusciva a uscire dalla zona in cui era caduto dai binari in . Corretto un problema per cui il giocatore attraversava il terreno su una rampa vicino al traguardo di Choco Mountain .

. Corretto un problema per cui il giocatore restava bloccato su un blocco usando un Bullet Bill sulla strada che porta a Choco Mountain .

. Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva incastrato su una tavola di legno lanciando un guscio verde tra DK Spaceport e Whistlestop Summit .

e . Corretto un problema per cui l’ultima posizione veniva visualizzata in modo errato nelle gare wireless di Dino Dino Jungle .

. Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva bloccato dietro una foglia usando un Bullet Bill in Acorn Heights .

. Corretto un problema per cui non era possibile attraversare un vaso posizionato sulla strada in Shy Guy Bazaar utilizzando un Boo.

utilizzando un Boo. Corretto un problema per cui il giocatore attraversava il soffitto in Dry Bones Burnout .

. Corretto un problema per cui il giocatore colpiva una recinzione lanciando un guscio rosso alla prima curva in Moo Moo Meadows .

. Corretto un problema per cui un effetto visivo della trasformazione del ponte in direzione di Rainbow Road non veniva mostrato.

non veniva mostrato. Corretto un problema per cui il giocatore attraversava il terreno tra Starview Peak e Sky-High Sundae .

e . Corretto un problema per cui alcune scatole oggetto non apparivano in Wario Shipyard .

non apparivano in . Corretto un problema per cui il giocatore attraversava il fondo di una roccia vicino al traguardo in Wario Shipyard .

. Corretto un problema per cui, usando un Mega Fungo su una curva interna in Wario Stadium , il giocatore usciva dal tracciato.

su una curva interna in , il giocatore usciva dal tracciato. Corretto un problema per cui, con la Guida assistita attiva, il giocatore rimaneva incastrato contro un albero nel mezzo di una scorciatoia passando da Starview Peak a Dandelion Depths , nella modalità Ice Rally del Knockout Tour .

attiva, il giocatore rimaneva incastrato contro un albero nel mezzo di una scorciatoia passando da a , nella modalità del . Risolti diversi altri problemi per migliorare l’esperienza di gioco.