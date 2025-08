Kirby: il nuovo trailer svela tre trasformazioni tutte nuove

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer panoramico per Kirby e la terra perduta – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World, in vista del lancio del gioco previsto per la fine del mese.

La versione per Nintendo Switch 2 era stata annunciata ufficialmente durante la presentazione della console, confermando diversi miglioramenti tecnici, nuove funzionalità e l'arrivo del DLC Star-Crossed World.

Il nuovo filmato offre un primo sguardo alle Starry Stages, ambientazioni inedite che saranno aggiunte insieme al contenuto scaricabile della storia. Dopo l’impatto di un meteorite nella Terra Perduta, numerosi luoghi familiari subiranno mutazioni, aprendo la strada a nuovi percorsi ed aree da esplorare.

Già durante l’annuncio della Switch 2 Edition era stato mostrato Spring Mouth, una nuova trasformazione di Kirby. Il trailer appena pubblicato rivela altre due nuove trasformazioni della Boccomorfosi: Gear Mouth e Sign Mouth, che arricchiranno ulteriormente il gameplay dell’iconico platform Nintendo.

Le nuove trasformazioni promettono di arricchire ulteriormente il gameplay: con Gear Mouth, Kirby potrà agganciarsi alle pareti e rotolare in verticale, mentre Sign Mouth gli consentirà di scivolare lungo le pendenze, effettuare salti acrobatici per raggiungere zone elevate e persino eseguire un attacco rotante contro i nemici. Con Spring Mouth, invece, sarà possibile colpire i nemici dall’alto con l’abilità Smash Down.

Non mancheranno nuove attività opzionali. I giocatori potranno raccogliere le Starry Coins all’interno dei livelli e spenderle presso il Gotcha Machine EX gestito da Astronomer Waddle Deeto, per sbloccare nuove figure collezionabili.

Il Colosseo ospiterà una sfida tutta nuova chiamata The Ultimate Cup Z EX, pensata per i giocatori più esperti: un boss rush ancora più impegnativo per mettere alla prova le proprie abilità.

La Nintendo Switch 2 Edition include miglioramenti tecnici su tutta la linea, con grafica migliorata e frame rate più elevati sia per il gioco base che per il DLC Star-Crossed World.

Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World sarà disponibile dal 28 agosto. I giocatori che possiedono già Kirby e la terra perduta su Nintendo Switch potranno acquistare un pacchetto di upgrade digitale, che darà accesso al nuovo DLC e a tutte le migliorie della versione per Switch 2.