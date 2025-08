Monster Hunter Stories 3 annunciato al Nintendo Direct: svelata la finestra d'uscita

Capcom ha annunciato ufficialmente Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il nuovo capitolo della serie spin-off a combattimenti a turni ambientata nell’universo di Monster Hunter.

Svelato durante il Nintendo Direct Partner Showcase del 31 luglio, il gioco arriverà nel 2026 su Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

Capcom definisce il titolo come "la prossima evoluzione della serie RPG a turni ricca di storia". Il trailer d’annuncio ha mostrato un primo sguardo alla trama, con uno stile artistico che richiama The Legend of Zelda: Breath of the Wild, suggerendo un mondo aperto, un nuovo cast di personaggi e il ritorno di Rathalos.

“Due Rathalos gemelli, nati da un capriccio del destino, riaccendono le fiamme di una guerra a lungo sopita tra due nazioni in frantumi: Azuria e Vermeil”, si legge nella descrizione ufficiale del trailer.

In Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, i giocatori vestiranno i panni dell’erede al trono di Azuria e dell’unico Cavaliere di Rathalos del regno. Con il mondo sull’orlo della guerra e strani fenomeni che minacciano l’equilibrio globale, un evento sconvolgente spingerà il protagonista oltre i confini del Meridiano, dando inizio a un viaggio indimenticabile alla ricerca della verità.

Twisted Reflection è il seguito diretto di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, uscito nel 2021, e rappresenta il primo titolo della serie Monster Hunter Stories in arrivo su Nintendo Switch 2.

Sebbene Capcom non abbia ancora annunciato una data di uscita ufficiale, il sito web del gioco è già attivo. Tra le possibilità tecniche per la versione Switch 2, si ipotizza anche il supporto ai 60FPS, ma al momento non ci sono conferme.