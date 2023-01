Hogwarts Legacy, i duelli mi hanno fatto sentire un vero imbranato

Il sistema di combattimento di Hogwarts Legacy è semplice, almeno in teoria. Basta colpire i maghi avversari con gli incantesimi giusti finché la loro barra della salute non arriva a zero, e ripetere il procedimento finché non ci sono più maghi in piedi. Per quanto facile possa essere, questo non mi ha impedito di essere brutalmente sconfitto nella mia prima battaglia, nella seconda, e anche nella terza. Ho fatto fatica persino a mettere insieme le combo contro il manichino per l'addestramento.

In Hogwarts Legacy, il nuovo gioco open-world ambientato nell'universo di Harry Potter, si entra nella scuola di magia come studenti del quinto anno. Il mio saggio tutor, il professor Fig, mi ha fatto presente che nessun altro studente è mai stato ammesso così avanti a Hogwarts, anche se non mi spiega come mai ho ricevuto un trattamento preferenziale, né vedo come sono andati i miei primi giorni nella scuola e come gli altri studenti reagiscono al mio arrivo. A giudicare dalla durezza con cui mi affrontano nell'arena dei duelli, direi che non sono miei grandi fan.

(Image credit: Warner Bros)

I duelli di addestramento si svolgono in una torre nascosta, fuori dalla vista dei professori. Gli studenti si radunano, aspettando il loro turno per colpirsi a vicenda con potenti incantesimi. Alcuni sono in attesa di combattere proprio contro di me.

Come ci si può aspettare, gli avversari non se ne stanno certo con le mani in mano. Spesso si proteggono dietro uno scudo di bolle colorate che li protegge da tutti i danni eccetto quelli dati da un incantesimo specifico. Se un mago si trova in una bolla gialla va affrontato con un Wingardium Leviosa, incantesimo che si può lanciare facilmente tenendo premuto il grilletto destro e premendo il tasto quadrato del mio controller PS5. Gli scudi viola necessitano di un Accio sul pulsante a croce, e quelli rossi di un Expelliarmus sul pulsante a cerchio. Una volta disarmato uno scudo, il nemico rimarrà in piedi barcollando (o levitando in uno stato di stordimento) e sarà possibile colpirlo con attacchi generici, lanciati con un tocco di R1.

Quando si combatte bene, si riesce a identificare il tipo di scudo dei nemici, stordirli, aumentare i danni e controllare gli attacchi in arrivo, segnalati da un simbolo posizionato sopra la testa. Premendo il triangolo al momento giusto, si attiva il proprio scudo e si rispediscono al mittente gli incantesimi.

Spesso non ho dato il meglio di me durante i duelli, ma non solo perché sono un mago un po' imbranato.

(Image credit: Warner Bros.)

Spesso ho lanciato l'incantesimo sbagliato contro gli scudi dei miei avversari, non arrecando loro alcun danno e facendo la figura dell'imbranato agli occhi di tutti gli studenti di Hogwarts. Inoltre, preso dal pieno dell'azione, talvolta ho dimenticato di prestare attenzione al simbolo che rivela che sto per essere colpito. Così, invece di bloccare, contrastare o anche solo schivare un attacco nemico, mi sono beccato una bella scarica di incantesimi in piena faccia. Ma mi consolo, pensando che migliorerò con la pratica. Speriamo in tempo per gli esami.

I miei errori non sono però aiutati dal sistema per prendere la mira di Hogwarts Legacy. Mentre scorro con la telecamera sui miei nemici, un'icona a forma di cerchio appare sul petto dello studente che sto guardando, indicandomi che ogni attacco che sferrerò sarà diretto al suo volto compiaciuto. Pur essendo un buon sistema, almeno in teoria, i miei nemici spesso si accalcano disordinatamente nell'arena dei duelli. Più volte mi è capitato di lanciare un Wingardium Leviosa a uno studente protetto dalle bollicine gialle, ma nel frattempo il suo amico protetto dalle bollicine rosse si mette in mezzo, cambiando il bersaglio automatico e facendomi inevitabilmente sprecare un incantesimo contro lo scudo sbagliato.

Niente di male, in questi casi è sufficiente aspettare il breve tempo di cooldown prima di poterli usare di nuovo. Eppure, quando dovrò affrontare duelli seri, magari fronteggiando un grande gruppo di bracconieri di creature magiche, ogni attacco mancato aumenterà la possibilità che io venga ridotto in poltiglia.

(Image credit: Warner Bros.)

Il progredire della storia e della difficoltà dei duelli rappresenterà un'ardua sfida per un mago imbranato come me, soprattutto quando si dovrà utilizzare la rotazione per gli incantesimi multipli.

Mentre il vostro attacco standard è mappato su R1, potete passare da un gruppo all'altro di incantesimi mappati sui pulsanti principali tenendo premuto R2 e scegliendo una direzione sul D-pad. Per ogni direzione è possibile accedere a un diverso gruppo di incantesimi mappati sui pulsanti principali. Ciò significa che, in qualsiasi momento, è possibile accedere a più di 20 incantesimi.

Nella foga di un duello concitato, ho trovato davvero impossibile padroneggiare la rotazione degli incantesimi, non riuscendo a ricordare quali sono gli incantesimi mappati in quale sottomenu.

Bisogna ammettere che nel gioco completo gli incantesimi vengono sbloccati gradualmente e spero che, giocando regolarmente alla versione finale di Hogwarts Legacy, piuttosto che saltare limitatamente tra le sezioni proposte nella versione di prova, diventerò un mago più competente. Tuttavia, tutto ciò che posso dire della mia esperienza finora è che sono sempre riuscito a vincere, ma mai in maniera aggraziata e padroneggiando correttamente gli incantesimi e il meccanismo di combattimento.

Il mio posto negli annali di Tassorosso è praticamente assicurato.