Kindle Unlimited, libri gratis 3 mesi per chi ha Amazon Prime

Amazon continua con le novità e le offerte in avvicinamento al Prime Day 2019, con un regalo che sarà sicuramente gradito agli amanti dei libri e della lettura.

Il colosso dell'ecommerce infatti offre tre mesi di Kindle Ulimited a tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime - clienti che probabilmente aumenteranno parecchio nel corso dei prossimi mesi.

Kindle Ulimited è un servizio in abbonamento che normalmente costa 10 euro al mese, e permette di leggere qualsiasi libro desiderate sui lettori Kindle o sulle applicazioni per iOS, Android, e browser Web (su desktop). Usarlo gratis per tre mesi, dunque, significa un bonus di 30 euro - il che potrebbe essere una buona ragione per comprarsi un Kindle.

(Image credit: Amazon) Kindle Unlimited gratis per 3 mesi Normalmente costa 9,99 euro al mese, ma per il Prime Day 2019 Amazon offre ai clienti Prime tre mesi di Kindle Unlimited totalmente gratis. Vedi offerta

Come tutte le offerte di questo tipo, allo scadere dei tre mesi l'abbonamento prosegue al prezzo normale, cioè 9,99€ al mese. Chi lo desidera però potrà sempre disdire, con pochi semplici click sul proprio account Amazon, oppure visitando direttamente la pagina specifica.

Chi non è ancora registrato a Prime ma è interessato all'offerta, inoltre, può registrarsi in poche attimi. Anche in questo caso si può approfittare del mese di prova gratuito.

Oltre ai libri, con un abbonamento Amazon Prime avrete accesso ad Amazon Prime Video, con molti film e serie TV, Prime Music, Audible e altri servizi.

Ci sono anche tre mesi di musica gratis

Oltre a Kindle Unilimited, Amazon offre ai clienti Amazon Prime anche quattro mesi di Amazon Prime Music per solo 0,99€. Un servizio simile a Spotify, che potrete avere per quattro mesi praticamente gratis. L'offerta è riservata a chi non è mai stato abbonato a Prime Music.