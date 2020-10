Amazon Prime, cinque vantaggi che potreste non sapere di avere

Amazon ha da poco ufficializzato la data del Prime Day 2020, che sarà il 13 e 14 ottobre 2020. Si tratta di un evento speciale, con sconti e offerte dedicate ad Amazon Prime.

Ogni anno, di conseguenza, qualcuno si chiede come iscriversi ad Amazon Prime, e perché lo si dovrebbe fare. Tutti, più o meno, sanno che con Amazon Prime le spedizioni sono sempre gratuite a prescindere dall'ammontare dell'ordine. I clienti non Prime, invece, devono pagare i costi di spedizione.

E probabilmente sapete già che la consegna veloce e Prime Video rientrano nell'abbonamento. Ma ricevere gli ordini rapidamente e vedere serie TV come The Boys non sono gli unici vantaggi.

I vantaggi Prime variano a seconda dei paesi, ma di seguito ne riporteremo cinque che potete sfruttare in Italia e di cui potreste non essere a conoscenza.

Amazon Prime, l'iscrizione è gratis per i primi 30 giorni Se volete provare i molti vantaggi di Amazon Prime potete iscrivervi gratuitamente e provarlo per 30 giorni. Scaduto il tempo potrete confermare l'abbonamento oppure disdirlo. Vedi offerta

1. Twitch Prime

Twitch è una piattaforma di streaming in diretta, che ha portato al successo moltissime persone. Una moderna forma di televisione che, tra le altre cose, permette agli spettatori di sostenere economicamente gli streamer. Ciò che forse non sapete è che Twitch è proprietà di Amazon, e che se siete clienti Prime potete finanziare uno streamer senza spendere un centesimo.

Usando Twitch Prime, inoltre, gli appassionati di videogiochi possono ottenere qualche vantaggio, come sconti sui videogiochi, giochi gratis e molto altro. Comprese skin, oggetti in game: ogni mese Amazon offre vantaggi diversi, e se siete giocatori è sicuramente un motivo in più per iscriversi ad Amazon Prime.

2. Amazon Prime Music

(Image credit: Amazon)

Amazon Music Unlimited è simile a Spotify e contiene 50 milioni di brani, ma viene fornito con una quota di abbonamento separata. Tuttavia, esiste Amazon Music Prime, che offre un catalogo più piccolo di 2 milioni di tracce, ed è gratuito se avete l’abbonamento Prime, il che è davvero fantastico.

Proprio così, potrete ascoltare moltissima musica per decine di ore al mese, ed è tutto incluso nell'abbonamento Prime.

Probabilmente non troverete tutte le canzoni, ma il catalogo rimane comunque piuttosto grande e senza costi aggiuntivi. Potete ascoltare la musica senza pubblicità sull'app Amazon Music, disponibile per qualsiasi dispositivo mobile.

3. Amazon Photos

(Image credit: Amazon)

Se siete abbonati a Prime, avete un archivio fotografico illimitato che potete condividere insieme ad altre cinque persone. Potete caricare le vostre foto e visualizzarle su quasi tutti i dispositivi, come uno smartphone o tablet. Anche se non siete abbonati a Prime, avete comunque 5 GB di spazio di archiviazione gratis.

Amazon Photos funziona dunque in modo molto simile a Google Photos o all'archivio online di Apple. Una volta installata l'applicazione sul telefono, basterà attivare il backup automatico e le fotografie si caricano "da sole". Dopodiché potrete anche cancellarle dal telefono, per liberare spazio, e rivederle su tutti i vostri dispositivi, dopo aver effettuato l'accesso con l'account Amazon.

4. Prime Reading

(Image credit: Amazon)

Kindle Unlimited è il servizio mensile completo di Amazon per gli ebook e, proprio come Music Unlimited, ha un costo di abbonamento separato per accedere a una gamma molto più ampia di libri, fumetti e riviste.

Tuttavia, se siete utenti Prime e avete un qualsiasi dispositivo in grado di scaricare l'app Kindle, Amazon offre un interessante catalogo di libri da leggere, tra cui molti classici e fumetti.

Amazon chiama queste letture "prestiti". Potete in effetti prendere fino a 10 libri Amazon Prime Reading, e leggerli su Kindle, tablet o PC. Raggiunto tale limite, dovrete restituirne almeno uno prima di poterne prendere un'altro. Proprio come in biblioteca, poi, questi prestiti sono a scadenza; dopo un po' di tempo (dipende da un libro all'altro), non potrete più leggere il libro che avrete preso in prestito.

Incluso con l'abbonamento Amazon Prime, quindi, ci sono un gran numero di libri che potrete leggere come e quando volete, senza costi aggiuntivi.

5. Sconto su Amazon Audible

(Image credit: Getty images)

Tra i suoi molti servizi Amazon conta anche Audible, il più famoso servizio per la distribuzione di audiolibri. Audibile ha un catalogo molto vasto, che oramai include anche molti libri in italiano.

Di base costa 10 euro al mese, ma se siete iscritti Amazon Prime potete averlo a €7,99 per 12 mesi, prima di passare al prezzo pieno. E inoltre avrete un buono da €5 da spendere su Amazon come meglio credete. Sono quasi trenta euro di vantaggi, il che non è niente male!