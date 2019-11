Amazon Kindle Unlimited gratuito per tre mesi

Se non vi siete mai abbonati ad Amazon Kindle Unlimited prima d’ora, questo è il momento giusto per farlo. Amazon offre ai clienti tre mesi gratuiti per provare il loro miglior servizio di lettura digitale prima che inizi il Black Friday.

Il servizio offre accesso illimitato a 1 milione di titoli della libreria Kindle, compresi gli audiolibri. Potrete anche abbonarvi a una serie di riviste popolari, anche se il costo non è incluso nel prezzo dell'iscrizione o in questa prova gratuita.

La serie di titoli Kindle di Amazon offre 1 milione di libri che includono anche i best-seller appena usciti e i classici senza tempo, tant’è vero che questo servizio è stato ribattezzato il Netflix dei libri.

Questa promozione è fantastica, quindi vi consigliamo di aderire a questa offerta prima che scada (8 dicembre).

Amazon Kindle Unlimited 3 mesi | Gratuito su Amazon italia Potete usufruire di tre mesi gratuiti di Kindle Unlimited grazie ad Amazon. Avrete accesso gratuito a oltre 1 milione di titoli, compresi gli audiolibri. Se non desiderate spendere 10 euro al mese al momento del rinnovo, vi basterà annullare l'abbonamento.

Vedi offerta

Kindle Unlimited funziona su qualsiasi dispositivo su cui è installata l'app Kindle, ma se desiderate un’esperienza autentica potreste acquistare uno dei dispositivi Kindle in vendita su Amazon.