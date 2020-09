Che cos’è Amazon Prime Music?

L’evento dedicato allo shopping online più importante dell’anno, l’ Amazon Prime Day 2020 , è ormai alle porte: manca infatti pochissimo al 13 ottobre.

Gli iscritti al noto servizio Amazon Prime avranno l’opportunità di tuffarsi in un mare di offerte uniche e irripetibili. Il programma, lanciato negli Stati Uniti nel 2005 e approdato in Europa nel 2007, vi consente di ottenere vantaggi non solo sulle spedizioni dei prodotti, ma anche per quanto riguarda ambiti come la musica, la lettura e l’intrattenimento.

In questo articolo, ci concentreremo su un servizio in particolare tra quelli a disposizione degli utenti Amazon Prime. Stiamo parlando di Prime Music, che offre un ampio catalogo di brani digitali per soddisfare il palato di tutti gli amanti della musica, abbracciando i generi più disparati.

E per quanto riguarda coloro che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime? Beh, niente paura. Ecco la nostra semplice guida per iscriversi a Prime e poter usufruire di un mese di prova completamente gratuito.

Musica, maestro!

Amazon Prime Music è un servizio di streaming musicale incluso nell'abbonamento Amazon Prime a partire dalla metà del 2014. Prime Music consente di ascoltare un catalogo di due milioni di brani selezionati da curatori esperti. È possibile ascoltare i vostri brani preferiti su vari dispositivi, scaricare la musica per un ascolto offline o utilizzare i comandi vocali di Alexa per gestire a distanza la riproduzione dei brani.

Come già accennato in precedenza, è necessario un abbonamento ad Amazon Prime per poter usufruire del servizio Prime Music. Tra gli utenti idonei rientrano anche coloro che hanno avviato il periodo di prova gratuito di un mese e chi ha sottoscritto un abbonamento al programma Prime Student.

Se il catalogo da due milioni di brani non dovesse soddisfare le vostre esigenze, potete iscrivervi ad Amazon Music Unlimited, un servizio di musica digitale che comprende un database di 50 milioni di brani, playlist e radio (ovvero una playlist "infinita" di titoli relativi a un tema).

Sia che voi stiate cercando la playlist perfetta per un aperitivo tra amici, che vogliate ascoltare i Queen, le ultime uscite di J-Ax o musica Indie non preoccupatevi: su Amazon Music Unlimited troverete tutto ciò che starete cercando.

Tuttavia, Amazon Music Unlimited non è incluso nell’abbonamento Amazon Prime e prevede un costo mensile pari a € 9,99 al mese. I clienti Amazon Prime possono anche sottoscrivere uno speciale abbonamento annuale da €99 (con due mesi in omaggio rispetto alla classica sottoscrizione mensile).

Dunque, cosa aspettate? Se siete amanti della buona musica, non vi resta che iscrivervi al programma Amazon Prime e iniziare immediatamente a usufruire di una marea di vantaggi legati allo shopping e non solo, tra cui spicca il servizio Prime Music.