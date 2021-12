Amazon Prime Gaming, cos'è, come funziona, quanto costa

Amazon Prime Gaming, precedentemente noto come Twitch Prime, è un servizio incluso del pacchetto Amazon Prime che offre contenuti per vari videogiochi, come skin, bonus di punti esperienza o valuta di gioco, l'abbonamento mensile gratuito a un canale Twitch (il servizio Amazon di dirette streaming, principalmente a tema gaming), ma soprattutto giochi da scaricare gratuitamente ogni mese.

Stranamente, questo servizio, non riceve la stessa attenzione di altri benefit inclusi con Prime, come il più blasonato Prime Video, tuttavia rappresenta un'ottima ragione per valutare un abbonamento a Prime.

Ecco tutto quello che dovete sapere su Prime Gaming.

Amazon Prime Gaming - Come ottenere giochi gratis ogni mese

Per accedere ai vantaggi offerti da Amazon Prime Gaming, occorre sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime, che ha un costo di €3,99 al mese o €36 all'anno.

I principali vantaggi di Prime sono le spedizioni gratuite e veloci per tutti i prodotti, indipendentemente dalla fascia di prezzo, l'accesso a Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, ricchissima di contenuti originali, film e serie TV. Poi avrete accesso alla libreria di Prime Music, con un catalogo comprendente due milioni di brani, nonché quella di Prime Reading, che vi permette di accedere a una libreria composta da centinaia di eBook e fumetti in formato digitale dal vostro dispositivo Kindle o attraverso l'app di Kindle per iOS e Android.

Con Prime Gaming, invece, avrete accesso a una serie di contenuti per i vostri giochi preferiti, ad esempio skin per Warframe, bundle per Apex Legend, pacchetti aggiuntivi per Geshin Impact, contenuti bonus per Far Cry 6 e molto altro.

Inoltre, ogni mese, Prime Gaming vi regala una serie di giochi, che spaziano da prodotti tripla A a titoli indipendenti, dalla qualità media molto elevata, che rimangono a vostra disposizione anche se decidete di annullare l'abbonamento a Prime.

Infatti, Prime Gaming vi mette a disposizione un client da installare sul vostro PC per gestire comodamente download e installazione dei vari giochi della vostra libreria. Accederete con il vostro account Amazon e i titoli della libreria, ovvero quelli che riscatterete ogni mese sul sito di Amazon Prime Gaming, resteranno a vostra disposizione, un po' come accade su Steam.

Inoltre, da alcuni mesi, i giochi più importanti, ad esempio Alien Isolation e Ghostrunner a ottobre 2021, Control e Rise of the Tomb Raider a novembre 2021 e Football Manager 2021 e Need For Speed Hot Pursuit a dicembre 2021, vengono regalati sotto forma di chiavi da riscattare su altre piattaforme, come Epic Games Store, Origin e GOG/Galaxy.

I titoli regalati nel corso dei mesi sono sempre di rilievo, con piccoli gioielli come le vecchie e care avventure LucasArts, oppure titoli più indipendenti come Minit o Automachef. Tra i titoli più importanti non possiamo dimenticare l'ottimo Star Wars Squadrons.

All'inizio del mese, vengono inseriti i nuovi titoli da riscattare, quelli del mese precedente spariscono e non saranno più richiedibili, pertanto avrete 30 giorni di tempo per aggiungerli alla vostra libreria, dopodiché potrete scaricarli e installarli quando lo desiderate.

La ricca selezione di giochi di dicembre 2021 (Image credit: Amazon)

I giochi gratis di Amazon Prime Gaming - Dicembre 2021

Il mese di dicembre 2021 è stato particolarmente interessante, con titoli che spaziano da giochi sportivi a strategici, passando per la meravigliosa saga "finale" di Monkey Island a opera di Telltale Games.

Ecco i giochi arrivati dicembre 2021:

Need for Speed Hot Pursuit: riscattabile su Origin

Frostpunk: riscattabile su GoG

Journey to the Savage Planet: riscattabile su GoG, con DLC incluso

Football Manager 2021: riscattabile su Epic Store

Ed ecco i titoli riscattabili direttamente sul client di Prime Gaming

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack, comprendente tutti e 5 gli episodi della serie scaricabili singolarmente.