I migliori giochi per il fitness del 2021, allenatevi giocando

I migliori giochi per il fitness sono in grado di farvi sudare e allenarvi senza farvene sentire troppo il peso. Infatti, possono rendere il fitness addirittura divertente.

Che il vostro buon proposito per il 2021 sia tornare in forma oppure volete distrarvi un po' dalle ansie e dalle preoccupazioni che la pandemia di coronavirus portano con se, ecco le nostre scelte fra i giochi per il fitness disponibili che potrebbero fare al caso vostro.

In questo elenco, troverete giochi per varie piattaforme e con diversi tipi di esercizi, dunque che vogliate solo tirare qualche jab in VR o imparare a ballare tramite la vostra console senza accessori extra, troverete di certo qualcosa di interessante. Se al momento non trovate nulla che vi ispira, tornate a visitarci, dato che aggiorneremo l'elenco con tutte le nuove uscite degne di nota.

Ma senza ulteriore indugio, ecco a voi i migliori giochi per il fitness che vi aiuteranno ad allenarvi e a mantenere una buona frequenza cardiaca nel 2021!

Ring Fit Adventure

(Image credit: Nintendo)

Ring Fit Adventure viene commercializzato prima come gioco e solo dopo come strumento di fitness, ma di sicuro vi farà sudare.

In questo action RPG, dovrete fare squat, piegamenti e flessioni per andare avanti nell'avventura, con l'obiettivo di sconfiggere il perfido drago palestrato vostro antagonista. E questa è la modalità storia principale, ma potrete affrontare sfide, minigiochi e allenamenti individuali per concentrarvi su parti specifiche del vostro corpo.

Per giocare con Ring Fit Adventure, vi occorrerà il dispositivo Ring Fit (simile all'anello usato nel pilates), fortunatamente incluso nella confezione.

Piattaforme: Nintendo Switch

Periferiche richieste: Ring Fit

Fitness Boxing

(Image credit: Nintendo)

Se Ring Fit Adventure non fa per voi, Nintendo Fitness Boxing è un'ottima alternativa. Questo gioco per Switch vi consente di fare esercizio sotto la supervisione di un allenatore virtuale, utilizzando i controller di movimento Joy-Con per sferrare pugni ed eseguire schivate. Nel tempo, avrete anche la possibilità di aumentare il livello di sfida.

Il gioco utilizza il vostro peso e la vostra altezza per stimare il livello di esercizio e le calori bruciate, definire una routine, nonché la durata e l'intensità degli allenamenti. In ogni caso, potrete personalizzare il tutto a vostro piacimento. Si tratta di un ottimo strumento per chi vuole allenarsi praticando la boxe, ma senza tutte le complicazioni del caso.

Piattaforme: Nintendo Switch

Periferiche richieste: nessuna

Beat Saber

(Image credit: Beat Games)

Beat Saber non viene promosso come gioco per il fitness, ma dovrebbe esserlo. Questo rhythm game in VR vi richiede di abbassarvi e schivare mentre agitate le braccia per affettare i blocchi che vengono verso di voi, il tutto con una colonna sonora fantastica. D'altronde, c'è un motivo per qui si tratta di uno dei migliori giochi VR sul mercato.

Il bello di Beat Saber è che non vi accorgerete nemmeno di allenarvi, perché sarete troppo presi dal divertimento. Certo, l'indomani ve ne accorgerete eccome...

Piattaforme: PS4 e PC

Periferiche richieste: occorre un visore VR compatibile. Sono necessari anche controller di movimento con tracking, in base alla piattaforma su cui giocate.

Zumba: Burn It Up

(Image credit: Kuju)

Ecco un altro gioco di fitness offerto da Nintendo. Zumba: Burn It Up è l'ultimo arrivato della serie di videogiochi Zumba. Burn It Up offre lezioni di Zumba gratuite direttamente a casa vostra, con 30 corsi ad alta energia che vi faranno aumentare le pulsazioni, con brani di accompagnamento che vi aiuteranno a prendere il giusto ritmo.

Si tratta di un prodotto Zumba ufficiale con istruttori reali, inoltre potrete unirvi a un massimo di tre amici.

Piattaforme: Nintendo Switch

Periferiche richieste: nessuna

Wii Fit Plus

(Image credit: Nintendo)

Sappiamo già che ci direte: "ma Wii Fit è vecchio!". Ma abbiamo deciso di includere qualche titolo meno recente perché magari potreste tirar fuori le vostre console dall'armadio e allenarvi senza dover acquistare nuovi giochi e periferiche.

Wii Fit Plus è la versione avanzata di Wii Fit, che offre i giochi originali insieme ad alcuni nuove modalità per aiutarvi negli allenamenti aerobici, aumentare la forza, l'equilibrio e praticare lo yoga. Potete giocare, creare i vostri programmi di allenamento o seguire routine specializzate. Inoltre ci sono delle attività multigiocatore che vi consentiranno di giocare e allenarvi con gli amici.

Wii Fit Plus è ormai un classico e, anche se non lo avete già, ormai potete recuperare una Wii Fit Balance Board per pochi spiccioli.

Piattaforme: Wii

Periferiche richieste: Wii Balance Board

Wii Sports

(Image credit: Nintendo)

Certo, Wii Sports non è allo stesso livello della Zumba in termini di allenamento, ma è sempre un gioco dedicato al fitness. Wii Sports offre cinque sport da provare: baseball, bowling, tennis, golf e boxe. Usando i Wiimote, eseguirete le varie azioni richieste dallo sport scelto.

Inoltre, sono disponibili le modalità allenamento e fitness che monitorano i progressi dei giocatori. E non sarete costretti a giocare da soli! Tutte le attività sono disponibili in modalità multigiocatore, quindi potrete sfidare gli amici senza dover noleggiare un campetto da tennis!

Piattaforme: Wii

Periferiche richieste: nessuna

Just Dance 2020

(Image credit: Ubisoft)

Preferite allenandovi danzando? Allora Dance 2020 fa al caso vostro. L'ultimo arrivato della longeva serie dedicata al ballo include brani di Billie Eilish, Lil Nas X e Ariana Grande che vi faranno seguire il ritmo per ore, sudando e allenandovi allo stesso tempo.

Non vi servono controller di movimento o una fotocamera per console, dato che scaricando l'app Just Dance Controller potrete monitorare i movimenti tramite lo smartphone. Bella mossa!

Piattaforme: Nintendo Switch, Wii (incredibilmente), PS4, Xbox One e Stadia

Periferiche richieste: PS Move e PlayStation Camera, Xbox Kinect o l'app Just Dance Controller

Knockout League

(Image credit: Grab Games)

Un altro gioco per il fitness in VR che vi farà sudare parecchio è Knockout League, un gioco di boxe arcade che vi farà... immergere negli incontri. Il gioco sfrutta il tracking 1:1 di testa e mani, per tanto dovrete abbassarvi e schivare ogni pugno sferrato contro la vostra persona, mentre assesterete i vostri colpi.

Tuttavia il gioco non è proprio l'emblema della serietà, dato che alcuni avversari saranno alquanto bizzarri. Preparatevi a incrociare i guantoni contro un polpo baffuto, un pirata e molti altri lottatori quantomeno bislacchi.

Piattaforme: PS4 e PC

Periferiche richieste: occorre un visore VR compatibile. Sono necessari anche controller di movimento con tracking, in base alla piattaforma su cui giocate.

BoxVR

(Image credit: FitXR)

BoxVR è un incrocio fra Beat Saber e Fitness Boxing. Viene descritta come "app di allenamento in VR" e offre allenamenti di boxe a ritmo di musica, in cui dovrete colpire i bersagli e schivare vari ostacoli.

BoxVR offre vari allenamenti, da brevi sessioni di tre minuti a sedute di resistenza di oltre 20, ottime per aumentare le pulsazioni cardiache. Inoltre, gli allenamenti vengono aggiornati in modo costante, per rendere il titolo sempre interessante.

Piattaforme: PS4 e PC

Periferiche richieste: occorre un visore VR compatibile. Sono necessari anche controller di movimento con tracking, in base alla piattaforma su cui giocate.

Acquistate BoxVR da PlayStation Store o Steam

Sports Champions 2

(Image credit: Sony)

Ecco un altro classico: Sports Champions 2 è un po' la versione Sony di Wii Sports. Questo gioco per il fitness vi consente di scegliere fra sei attività: sci, tennis, boxing, golf, bowling e tiro con l'arco. Proprio come su Wii, utilizzerete il controller PlayStation Move per mimare i movimenti degli sport scelti.

Piattaforme: PS3

Periferiche richieste: PlayStation Move e PlayStation Camera