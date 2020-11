I migliori giochi per Nintendo Switch Online da giocare in multiplayer

Volete giocare online ai vostri giochi preferiti per Nintendo Switch? Il servizio online di Nintendo è stato lanciato su Switch nel 2018 e consente ai giocatori di accedere a una serie di funzionalità come le sessioni di gaming online, i salvataggi sul cloud e gli emulatori di giochi retrò. Il tutto in cambio di una piccola tariffa mensile (o annuale).

Non avete bisogno di un abbonamento per giocare in modalità giocatore singolo ai vostri titoli preferiti su Nintendo Switch . Tuttavia, quando si tratta di giocare con un amico (o, semplicemente, con chiunque possieda il vostro stesso gioco), potreste necessitare di un ripasso dei migliori giochi per Nintendo Switch da giocare in multiplayer online o offline.

In questa guida troverete i dieci migliori giochi disponibili su Nintendo Switch da giocare in co-op locale o in modalità multigiocatore online.

Se avete letto le nostre recensioni di Nintendo Switch o della più piccola Nintendo Switch Lite e avete già acquistato una delle due console, ecco la vostra opportunità di conoscere i motivi principali per iscrivervi al servizio online di Nintendo.

Nel caso in cui abbiate bisogno di più spazio di archiviazione prima di acquistare nuovi giochi, non perdetevi la nostra selezione delle migliori schede micro SD per Nintendo Switch.

1. Super Smash Bros. Ultimate

(Image credit: Nintendo)

Facile da giocare, ma difficile da padroneggiare. Super Smash Bros è sempre stata una delle pietre miliari di Nintendo: un folle picchiaduro che mette i personaggi più iconici dell'ampio catalogo di videogiochi Nintendo uno contro l'altro in battaglia. Pikachu contro Luigi. Kirby contro Ice Climbers. Toon Link contro Samus. Il caos non conosce fine.

Super Smash Bros Ultimate presenta un roster completo di tutti i personaggi che hanno fatto la storia del franchise, con alcune nuove e divertenti aggiunte, tra cui Ridley di Metroid e King K. Rule di Donkey Kong Country. Inoltre, è presente una folta schiera di personaggi DLC , mentre c’è chi spera di poter combattere con il mitico Doomguy ...

Aggiungete all’equazione oltre cento livelli, un gameplay notevolmente migliorato rispetto al passato e una marea di nuove modalità di gioco e vedrete che Smash Bros rappresenterà un più che valido motivo per iscrivervi a Nintendo Switch Online.

Modalità disponibili: multiplayer online, co-op locale

2. Emulatore NES e SNES

(Image credit: Nintendo)

Uno dei principali punti di forza di Nintendo Switch Online è rappresentato dal suo catalogo, che può vantare i migliori titoli per NES e SNES.

Si tratta di versioni rimasterizzate di grandi classici, con una piccola aggiunta di caratteristiche moderne tra cui la possibilità di mettere in pausa, salvare e ricaricare ogni gioco NES in qualsiasi momento vogliate. Sono anche presenti varie interfacce di visualizzazione, in modo da farvi rivivere una sensazione di console arcade il più fedele possibile alla realtà.

I titoli da giocare in compagnia di un amico sono Ice Climbers e Balloon Fight, perfetti per intraprendere un viaggio nostalgico. I giochi single player, come Donkey Kong, The Legend of Zelda e così via, includono novità molto interessanti, tra cui la possibilità di alternarvi nel gioco con un vostro amico (scambiandovi il controller Joy-Con) o sfruttare la chat vocale dell’app Switch disponibile su smartphone.

Il catalogo di titoli NES e SNES è molto ampio: tra i tanti citiamo Soccer, Tennis, Super Mario Bros 3, Ghosts 'n Goblins, Excitebike, Tecmo Bowl, Star Fox 2, Kirby Super Star e The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Modalità disponibili: co-op locale

3. Splatoon 2

(Image credit: Nintendo)

Nella lista dei migliori giochi online, non si può non inserire un capolavoro come Splatoon 2: si tratta di uno sparatutto a squadre che vede come protagonisti dei calamari umanoidi armati di strane armi che sparano inchiostro.

Il divertimento, lo stile artistico fumettistico e il gameplay fluido sono da sempre le carte vincenti di Nintendo. Splatoon 2 è un titolo che vi terrà incollati allo schermo, anche per brevi sessioni di gioco. L’uscita del primo capitolo nel 2015 ha contribuito a risollevare le sorti della console Wii U in difficoltà e, a distanza di anni, il gioco è caratterizzato ancora da un elevato tasso di divertimento.

La modalità giocatore singolo si è ampliata con la recente espansione Octo. Occhio a non fare confusione, però: Splatoon 2 è un gioco multiplayer di ottima fattura in tutto e per tutto. È possibile giocare in co-op locale se avete più di una console Switch a portata di mano, ma non è supportata alcuna modalità a schermo condiviso su un solo televisore.

Modalità disponibili: co-op locale (più console Switch, no schermo condiviso), multiplayer online

4. Lovers in a Dangerous Spacetime

Armi, scudi, motori e... amore?

Lovers in a Dangerous Spacetime è uno sparatutto in 2D che consiste nel pilotare un'astronave attraverso la galassia per cercare di riportare l'amore nell'universo. La grafica fuori dal comune e la colonna sonora sopra le righe sono gli elementi di forza di questo gioco. La modalità cooperativa risulta praticamente indispensabile: avrete bisogno dell’aiuto di altri giocatori per portare a termine la vostra missione.

È presente una modalità giocatore singolo ma, dopotutto, si tratta di un gioco indie basato sull’amore e vi consigliamo di trovare qualcuno con cui condividere questo sentimento.

Modalità disponibili: co-op locale

5. Mario Kart 8 Deluxe

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart 8 Deluxe è il remake dell’originale Mario Kart 8 lanciato nel 2014 per console Nintendo Wii U. Nonostante ciò, il gioco vale il vostro tempo e il vostro denaro.

Grazie alla miriade di modalità di gioco, veicoli e acrobazie in pista disponibili, l'iconico titolo Nintendo dedicato alle corse arcade è uno dei migliori giochi multiplayer in circolazione. La versione Deluxe include diversi nuovi personaggi inediti e tutti i DLC usciti in concomitanza con il capitolo originale.

Mario Kart 8 Deluxe supporta la modalità cooperativa a schermo condiviso fino a quattro giocatori. È possibile collegare fino a otto console in modalità wireless e giocare online contro i giocatori di tutto il mondo.

Modalità disponibili: multiplayer online o co-op locale

6. Rocket League

(Image credit: Psyonix, Panic Button Games)

Si parla tanto di "bel gioco" nel calcio, ma come è possibile migliorarlo? Ovviamente, sostituendo gli umani con le auto.

Rocket League è basato su un’idea estremamente semplice: correre a zonzo su un campo di calcio per cercare di spedire una palla gigante nella porta avversaria. Il gioco è ora distribuito gratuitamente sulle varie piattaforme (PC, Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One) e rappresenta ormai un must che tutti i giocatori dovrebbero avere.

Modalità disponibili: multiplayer online e co-op locale

7. Overcooked! 2

(Image credit: Team17 Digital Limited,)

Overcooked! 2 è un gioco che vi catapulta direttamente nella cucina del ristorante più stressante che si possa immaginare.

Overcooked! 2 può essere giocato fino a quattro giocatori in co-op comodamente sul divano, anche se sarà necessario un Joy-Con per ognuno di voi. I giocatori dovranno tagliare, cuocere gli ingredienti, impiattare e mettere in ordine la cucina a lavoro ultimato. Attenzione, però: i ritmi si faranno sempre più frenetici.

Dovrete fare i conti con clienti spazientiti e scenari variegati, in modo da ricreare (più o meno) fedelmente lo stress di un vero chef in carne e ossa. Overcooked! 2 è il passatempo perfetto per passare una serata in compagnia, magari dopo aver preparato la cena...

Modalità disponibili: co-op locale o multiplayer online

8. Fortnite

(Image credit: Epic Games)

Fortnite non richiede Nintendo Switch Online ma, proprio come nel caso di Rocket League e altri giochi free-to-play per console, è un must per chiunque sia appassionato ai giochi competitivi online.

Fortnite è il rappresentante più illustre dei titoli di genere battle royale e vede 100 giocatori sfidarsi all’interno di una mappa che si rimpicciolisce sempre più con l’avanzare delle fasi di gioco. Nel regno creato da Epic Games regnano il caos e l’irriverenza. La casa di sviluppo aggiorna e migliora costantemente il gioco, introducendo modalità e oggetti inediti per tenere sempre alto il livello di divertimento.

Fortnite è giocato praticamente da tutti: si parte dai bambini di 10 anni per arrivare agli adulti, passando per celebrità e vip (come il noto rapper canadese Drake). Inoltre, Fortnite è un titolo cross-play, ovvero vi offre la possibilità di competere con altri giocatori che utilizzano console differenti dalla vostra o su dispositivi mobili.

Le più grandi fortune di Fortnite derivano dalla vendita di oggetti extra in game per personalizzare il vostro personaggio. Tuttavia, l’uso delle microtransazioni non è obbligatorio. La versione per Nintendo Switch supporta anche i comandi di movimento, per innalzare ulteriormente il livello di sfida nell’arena virtuale.

Modalità disponibili: multiplayer online

9. Minecraft

(Image credit: Microsoft/Mojang)

Minecraft su Nintendo Switch? Il secondo videogioco più venduto di tutti i tempi (dopo Tetris) ne ha fatta di strada da quando ha fatto il proprio debutto, in versione beta, nel 2011. Tra picconate e costruzioni, le possibilità di creazione sono pressoché infinite, consentendo la perfetta unione tra divertimento e fantasia.

Realizzate il castello dei vostri sogni, create repliche in scala del Millennium Falcon o visitate le innumerevoli creazioni realizzate da amici o sconosciuti in tutto il mondo.

Minecraft si sposa alla perfezione con la console Nintendo Switch, ma ormai è giocabile praticamente su qualsiasi piattaforma, anche con un visore VR . Il cross-play è supportato. È possibile cimentarsi in più stili di gioco differenti: la modalità Creativa vi consente di concentrarvi sulle costruzioni, mentre la modalità Avventura è più orientata all’esplorazione di mappe e aree create da altri utenti.

Modalità disponibili: multiplayer online o co-op locale

10. Super Mario Party

(Image credit: Nintendo)

Siamo di fronte al miglior party game mai realizzato per Nintendo Switch? Il franchise di Mario Party è attivo ormai da venti anni e consiste nel mettere i giocatori l’uno contro l'altro in una serie di sfide che vedono come protagonisti i personaggi del vastissimo universo di Mario.

Super Mario Party è l’undicesimo capitolo della serie e va a eliminare alcuni passi falsi compiuti negli ultimi anni. Sono state introdotte nuove modalità, minigiochi inediti e livelli aggiuntivi, per un divertimento destinato a non terminare mai. Se avete a disposizione due console Switch, potete persino “fondere” entrambi gli schermi, con oggetti che passano da un lato all’altro. Ciò dimostra ulteriormente l’enorme potenziale di cui dispone la console Nintendo Switch.

Tra le varie modalità presenti, la nostra preferita da giocare online è senza dubbio la Rec Room di Toad, dove potete competere in minigiochi a gruppi di quattro persone e guadagnare preziosi punti in classifica. D’altronde, scegliendo altre modalità, non avrebbe molto senso rischiare che estranei abbandonino sul più bello un gioco da tavolo della durata di venti turni. Se amate cimentarvi nel gioco online o semplicemente rilassarvi sul divano con i vostri amici, Super Mario Party dovrebbe essere in cima alla vostra lista dei giochi da possedere a ogni costo.

Modalità disponibili: multiplayer online o co-op locale