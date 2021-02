7 giochi Nintendo Switch da finire in fretta

Se volete giocare ai migliori giochi per Nintendo Switch , ma non avete il tempo di esplorare ogni angolo del vasto mondo di Breath of the Wild o per farvi strada attraverso le vite interconnesse di Octopath Traveler, siete nel posto giusto.

Molti titoli per Switch sono completabili in poche ore e non sono meno meritevoli del vostro tempo rispetto ai giochi AAA più venduti.

Uno dei più grandi vantaggi di Nintendo Switch e Switch Lite è la loro portabilità: potete giocarci sul divano, in cucina, a letto o (in tempi normali) durante i viaggi in auto. Queste console sono ideali per brevi sessioni di gioco.

Abbiamo stilato una guida a sette titoli per Nintendo Switch che potete completare in un pomeriggio o nel giro di qualche giorno, e che sono affascinanti quanto IP del calibro di Pokémon Scudo e Spada .

A Short Hike

(Image credit: Adamgryu)

A Short Hike è stato un gioco di spicco per Switch nel 2020. Il titolo vi porterà a vestire i panni di una giovane ragazza uccello di nome Claire, mentre tenta di scalare una montagna in cerca di segnale per il suo telefono cellulare. A Short Hike ha un sistema di progressione appagante, basato sulla ricerca di "piume d'oro" che consentono alla protagonista di volare sempre più in alto. Durante la campagna farete conoscenza di un cast di personaggi eclettico, da sfortunati alpinisti a loschi commercianti di piume che cercano di finanziarsi per il college. L’epilogo è particolarmente interessante.

Durata titolo: 2-4 ore

Florence

(Image credit: IGDB)

Florence è disponibile anche su iOS, ma su Nintendo Switch si gusta meglio. Il videogioco traccia l'inizio, la durata e la fine di una storia d'amore (interattiva) tra una giovane contabile e un musicista sassofonista. Sebbene i suoi meccanismi siano semplici (è giocabile anche su iPhone, dopotutto), avrà un impatto emotivo non indifferente, inoltre le splendide animazioni rendono giustizia ai piccoli momenti della relazione, accompagnate da una colonna sonora molto suggestiva.

Durata titolo: 1 ora

Sayonara Wild Hearts

(Image credit: Simogo)

Sayonara Wild Hearts è un gioco d'azione dal ritmo frenetico, nonché uno dei titoli più eleganti per Nintendo Switch. Il videogioco racconta la vita di una donna che cerca di ricostruire il suo cuore spezzato, mentre corre, salta e si fa strada in motocicletta attraverso appariscenti livelli al neon sulle note della colonna sonora di Sayonara Wild Hearts; è ampiamente rigiocabile.

Durata titolo: 2-3 ore

What Remains of Edith Finch

(Image credit: Giant Sparrow)

Questo pluripremiato simulatore ambientale dello sviluppatore Giant Sparrow è un gioco imperdibile: fonde perfettamente narrazione ambientale e meccanica interattiva. Il titolo racconta la storia di Edith Finch, che è tornata nella sua casa di famiglia "maledetta" per indagare sulla morte dei suoi familiari; ciò la porterà a rivivere molte esperienze e ricordi dolorosi.

Anche nel mezzo di una casa torreggiante e fatiscente trasformata in mausoleo, si percepisce una leggerezza e una giocosità che trasforma le tragedie familiari in racconti fantastici, la cui verità non è mai del tutto scontata.

In ultima analisi, è un gioco incentrato sulle sensazioni di umiltà e meraviglia che si provano di fronte alla vastità e imperscrutabilità del mondo che ci circonda; occorrono 2-3 ore per completarlo.

Se siete interessati a simulatori ambientali “horror”, date un'occhiata anche a Gone Home (The Fullbright Company).

Durata titolo: 2-3 ore

Gris

(Image credit: Nomada Studio)

Gris è un platform 2D animato, con morbide pennellate di acquerello che riempiono lentamente l'ambiente circostante mentre si avanza attraverso rovine, deserti e cieli per cercare di lasciare alle spalle la macchia nera dell'inchiostro del dolore.

Esiste una sorta di sistema di progressione e alcune manovre ingegnose per aiutare l’utente a navigare nei livelli ben organizzati del gioco, ma Gris si occupa principalmente di riportare il colore in un mondo grigio. Tutto, dall'abito mutaforma della protagonista alle statue fatiscenti e maestose vanta un tocco d'artista, ed è qualcosa che ci piacerebbe vedere di più su Nintendo Switch.

Durata titolo: 4-6 ore

Donut County

(Image credit: Ben Esposito / Annapurna Interactive)

No, non si tratta di ciambelle, Donut County è un puzzle intelligente e giocoso che vi farà sorridere e rilassare per un paio d’ore. Si gioca nei panni di un procione dispettoso che controlla una buca ingurgita-spazzatura manovrabile da remoto, che diventa sempre più grande fino ad assorbire auto, edifici e città nel suo vuoto infinito. Esistenziale? Molto. Delizioso? Anche quello.

Durata titolo: 2 ore

Katana Zero

(Image credit: Devolver Digital)

Katana Zero è un platform 2D che vi porterà a vestire i panni di un samurai. Il protagonista ha assunto un particolare farmaco, "Chronos", che gli permette di manipolare il tempo: potrete annullare le vostre azioni al volo e riavvolgere un intero livello, secondo per secondo, per eseguire una prova perfetta. Il titolo presenta anche momenti spassosi: talvolta dovrete mettere fuori combattimento qualcuno con un busto di pietra, discutere della vita con esseri cosmici o fare una seduta dal terapista. Che dire, fantasia all’ennesima potenza.

Durata titolo: 5-6 ore