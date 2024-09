AMD Threadripper 9000, prime informazioni sul chip più potente del 2025

VideoCardz ha individuato, tramite Olrak29 su X, la comparsa della prossima serie Threadripper 9000 di AMD su NBD (un sistema di aggregazione e interrogazione dei manifesti di spedizione). Con il nome in codice "Shimada Peak", le informazioni fornite posizionano questa serie non ancora annunciata come il processore più potente di AMD per il mercato prosumer.

La prima SKU identificata è un componente a 96 core, che potenzialmente rappresenta la configurazione completa della prossima generazione di Threadripper. La CPU è basata sull'architettura Zen5 di AMD, l'ultima della sua linea di core ad alte prestazioni. Questa variante di Threadripper apparterrà al pacchetto Genoa basato su Zen5, disponibile in due configurazioni: una con core Zen4 e un'altra con core Zen4c più densi. È probabile,secondo VideoCardz , che si tratti di 12 CCD, ciascuno con otto core Zen5 classici.

Threadripper 9000 dovrebbe supportare lo stesso socket dell'attuale piattaforma "Storm Peak", sTR5. AMD offrirà due schede madri: WRX90 e TRX50, destinate rispettivamente al mercato delle workstation e dei desktop di fascia alta (HEDT).

Lancio imminente?

Nonostante l'inevitabile interesse suscitato da questa fuga di notizie, l'uscita della serie Shimada Peak non è prevista a breve. La generazione precedente, Threadripper 7000, è stata lanciata nel quarto trimestre del 2023 dopo un lungo ritardo, e AMD non ha rivelato una tempistica specifica per il Threadripper 9000. VideoCardz ipotizza che AMD potrebbe annunciare questo nuovo processore in occasione del prossimo evento stampa di ottobre o, in alternativa, al CES 2025 del prossimo gennaio, ma non c'è ancora nulla di ufficiale.

Sebbene l'elenco esatto dell'evento stampa di AMD del 10 ottobre rimanga segreto, si prevede che l'azienda presenterà la sua linea di server e data center di prossima generazione, tra cui Ryzen AI 300 PRO, EPYC Turin basato su Zen5 (versioni classica e densa) e il processore Instinct MI325X AI.

VideoCardz sottolinea che il Threadripper 9000 sarebbe un'aggiunta azzeccata alla lineup dell'evento di ottobre e lo metterebbe in ottima compagnia, ma solleva la domanda fondamentale: "AMD è pronta?". Al momento AMD non si esprime, ma scopriremo i suoi piani a tempo debito.

