I migliori accessori per Nintendo Switch del 2020

La gamma di accessori di Nintendo Switch non ha eguali: certo, potete acquistare un fantastico volante per Xbox Series X o PS5 , ma la Switch ha un intero set di auto da corsa, un anello per il fitness (Ring Fit) e un kit di cartone che trasforma la console in un pianoforte (Nintendo Labo). In termini di creatività, Sony e Microsoft sono molto indietro.

In questa guida, abbiamo inserito tutti i migliori accessori per Nintendo Switch disponibili sul mercato: controller, dock di ricarica, custodie, ecc.

(Image credit: Nintendo)

Mario Kart Live: Home Circuit Quando la realtà aumentata e Mario Kart diventano un tutt'uno 109,99 € Vedi Da Unieuro IT Uso ingegnoso della realtà aumentata Molto divertente Potete creare piste personalizzate Non va d'accordo con i tappeti spessi o la moquette Una configurazione multiplayer diventa costosa

Mario Kart Live: Home Circuit è uno dei più interessanti giochi AR mai prodotti: consente di trasformare casa in un circuito e usare dei kart radiocomandati.

Il veicolo ha una piccola telecamera che trasmette le riprese sulla console Nintendo Switch; non dovete far altro che posizionare gli archi del checkpoint intorno alla stanza e guidare attraverso questi ultimi per creare la pista. Più spazio avete a disposizione, quanto più elaborato potrà essere il percorso.

Durante la gara, vedrete i vostri rivali sullo schermo, proprio come in un normale videogioco della linea Mario Kart; è molto divertente e il piccolo kart si collega alla console tramite Wi-Fi, per una connessione veloce e affidabile.

Ovviamente, non è tutto oro quel che luccica: i kart necessitano di pavimenti duri o potrebbero bloccarsi su tappeti e moquette, poiché non hanno la trazione o l'altezza da terra necessaria per oltrepassare tali ostacoli.

Detto ciò, se avete un ampio spazio inutilizzato, Mario Kart Live: Home Circuit è un titolo affascinante e rallegrerebbe qualsiasi Natale o compleanno. I kart sono personalizzabili con quattro velocità, quelle più lente sono utili per i giocatori più giovani e la batteria dura circa 90 minuti se si utilizza la modalità "150cc" (velocità media).

È possibile giocare con un massimo di quattro utenti, ma avranno bisogno del loro kart e il kit ne include solo uno.

(Image credit: Nintendo)

Ring Fit Adventure Un gioco e molto altro ancora Prime 79,90 € Vedi Da Amazon Monitoraggio dell'attività in due parti Potete allenarvi e giocare contemporaneamente Prezzo

Ring Fit Adventure è il successore di Fit Board, il classico accessorio Nintendo per il fitness dei giocatori; il dispositivo contiene dei minigiochi completabili mediante esercizi.

L'hardware extra è il motivo per cui Ring Fit Adventure è relativamente costoso: una metà dei Joy-Con si inserisce in un anello di resistenza da tenere con entrambe le mani, mentre l'altra metà si attacca a una fondina da legare intorno alla coscia.

Grazie ai sensori dei Joy-Con, i vostri movimenti saranno rilevati e potrete così interagire con il vostro personaggio su schermo. Ring Fit Adventure è un’ottima soluzione per allenarsi, se siete stufi delle classiche video-lezioni; tuttavia, ve ne sconsigliamo l’acquisto se possedete solo un Nintendo Switch Lite: il gioco è interessante solo se riprodotto sul TV.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Pro Controller Quando i Joy-Con non bastano 54,90 € Vedi Da eBay Italy Eccellente D-Pad Autonomia Supporto a NFC e ingresso USB-C Prezzo I trigger potrebbero avere una maggiore leva

Se i controller Joy-Con non vi hanno colpito e desiderate una periferica più tradizionale, dovreste acquistare il controller Nintendo Switch Pro.

I controller Joy-Con possono essere staccati dal display per formare un unico dispositivo, ma non sono dotati del classico D-pad e non sono ergonomici quanto un controller tradizionale. Nintendo Switch Pro presenta tasti direzionali, supporta la vibrazione “Rumble HD” e gli Amiibo; se siete disposti a spendere un po' di più sono disponibili anche opzioni a tema Xenoblade Chronicles, Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Controller I controller standard di Nintendo Switch 69,99 € Vedi Da Unieuro IT Si possono collegare a Switch o usare come controller individuale Sono perfetti per le mani di un bambino... … meno per le mani di un adulto Prezzo

Nella confezione del Nintendo Switch Pro, è incluso un solo controller Joy-Con… purtroppo, se volete giocare in multiplayer con un amico, dovrete acquistarne un altro. Il dispositivo è disponibile in diverse colorazioni, dal neon rosso al blu e grigio, dall’arancione neon e viola, al rosa neon a tema Splatoon, ecc.

I controller Joy-Con sono venduti sia in coppia che separatamente, tuttavia il pacco “completo” costa meno.

(Image credit: Future)

Brook Power Bay Il miglior dock di ricarica per Nintendo Switch Prime 47,99 € Vedi Da Amazon Porte GameCube integrate Supporto audio Bluetooth per due dispositivi Conveniente Nessun alimentatore incluso Il connettore di alimentazione sembra instabile In realtà sarebbe meglio se fosse più grande!

Brook Power Bay ricorda un piccolo GameCube (ah, quanti ricordi), supporta numerose funzionalità e costa poco; può ricaricare il Nintendo Switch e trasmettere i contenuti in riproduzione via cavo HDMI al TV.

Brook Power Bay presenta anche due porte per controller GameCube per i fan di Super Smash Bros, il supporto per cuffie wireless ed è dotato di una batteria interna. Non è un prodotto ufficiale Nintendo e ha un design economico, ma costa poco ed è molto utile.

Custodia da viaggio SHareconn per Nintendo Switch Una spaziosa custodia da viaggio per la console Check Amazon Struttura rigida in EVA Tanto spazio per la maggior parte dei giochi Poche colorazioni e temi disponibili

La custodia da viaggio SHareconn è ideale per trasportare e proteggere la console e tutti i suoi accessori; è un case rigido di colore nera con dettagli rossi o blu e presenta spazi dedicati per Joy-Con, accessori, cartucce (fino a 10 unità) e ha anche un morbido rivestimento interno. Insomma, è il case ideale per mantenere la console e le periferiche al sicuro durante i viaggi o semplicemente per tenerle in ordine.

Nella confezione è inclusa anche una protezione in vetro temperato per lo schermo della console: è persino resistente alle impronte digitali.

Se ciò non bastasse, potreste optare per la valigetta SHareconn, che può ospitare fino a 18 cartucce, oltre al dock di ricarica, al cavo di ricarica e al controller Pro.

(Image credit: HORI)

HORI Game Card Case Organizzate le vostre cartucce Prime 10,99 € Vedi Da Amazon Compatto e portatile Case rigido Vani dedicati per due schede di memoria Può contenere 24 cartucce Probabilmente non entrerà in una custodia per il trasporto di Switch

Se preferite i prodotti fisici ai download, questo è l'accessorio che fa per voi: un porta-cartucce da viaggio per i giochi Nintendo Switch.

Il case è utile anche per riporre e proteggere i giochi, piuttosto che lasciarli dentro un cassetto o rischiare di perderli. Il porta-cartucce HORI può ospitare fino 24 schede di gioco Switch e due schede microSD, inoltre è un prodotto ufficiale Nintendo.

(Image credit: HORI)

HORI Switch LAN Adapter È ora di connettersi 25,08 € Vedi Da eWeki IT Licenza ufficiale Nintendo Prezzo Le prestazioni dipendono dalla connessione Internet

Se volete organizzare un party LAN con i vostri amici, avrete bisogno di un adattatore, poiché Nintendo Switch non dispone di una porta Ethernet. Potete collegare fino a 10 console Nintendo Switch in un dock da collegare a sua volta all’adattatore, senza dovervi preoccupare di connessioni wireless poco affidabili.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Charging Grip Una base di ricarica per i Joy-Con 26,57 € Vedi Da eWeki IT Consente di caricare i Joy-Con mentre giocate Comodo Non necessario, a meno che non avete intenzione di giocare per più di 20 ore di seguito

Come avrete notato, il Joy-Con Grip incluso nella confezione della console non ricarica il controller. Considerato che i Joy-Con hanno un’autonomia di circa 20 ore, ciò non è un grosso problema.

Detto questo, qualora dimentichiate di ricaricarli, il Joy-Con Charging Grip potrebbe rivelarsi molto utile e salvarvi la seccatura di tenere la periferica collegata alla console.

(Image credit: PDP)

Venom Switch Starter Kit Utile durante i viaggi Migliori offerte Venom Nintendo Switch Starter Kit di oggi Reduced Price Venom Switch Tempered Glass... Amazon Prime 18,99 € 12,99 € Vedi Licenza ufficiale Nintendo Viene fornito con molti accessori Disponibile in modelli speciali La qualità non è premium

Considerato che si acquistano accessori protettivi per smartphone, tablet e notebook, vale la pena acquistarli anche per il vostro Nintendo Switch.

Venom Switch Starter Kit include una protezione per schermo, auricolari, Joy-Con, tappi per i pollici, panno per la pulizia e applicatore.

Consigliamo vivamente di prendere questo kit soprattutto per la protezione dello schermo: sostituire il display di Switch costa molto più di questo kit.

Scheda microSDXC SanDisk Le schede di memoria a marchio Nintendo sono una scommessa sicura Storage: 64GB, 128GB | Velocità in lettura: fino a 100MB/s | Garanzia: Lifetime (or 30 years) | SD Reader: No | Ultra High Speed: UHS-3 Migliori offerte Sandisk Ultra microSDXC di oggi Professionale ultra SanDisk... Amazon Prime 55,01 € Vedi Scheda di memoria ufficiale Marchio affidabile Alta velocità

Sandisk è uno dei più importanti produttori di schede di memoria al mondo, e la scheda in esame può raggiungere una velocità di lettura di circa 100 MB/s per caricamenti fulminei; inoltre, il prodotto vanta il marchio ufficiale Nintendo e una garanzia minima di 30 anni.

Sono persino personalizzate: il modello da 128 GB presenta il simbolo del fungo della linea Mario, mentre quella da 64 GB presenta il simbolo Triforce.

(Image credit: HORI)

HORI Switch Compact PlayStand Per il gioco da tavolo Prime 12,99 € Vedi Da Amazon Conveniente e portatile Licenza ufficiale di Nintendo È personalizzabile su più angolazioni Consente di giocare, mentre la console viene ricaricata Nessun caricatore integrato

Pensate di giocare molto a Nintendo Switch in modalità da tavolo? In tal caso, vi consigliamo l'acquisto del supporto HORI.

Nintendo Switch è dotato di un supporto estraibile sul retro, tuttavia non lascia spazio per collegare il cavo di ricarica alla porta USB-C.

Il playstand HORI è stato progettato per superare questo inconveniente, sollevando la console dalla superficie su cui state giocando, oltre a offrire più angolazioni per un maggior comfort. Sono disponibili anche delle edizioni di Legend of Zelda e Mario.

Image Credit: Anker

Anker PowerCore 20,100 power bank Un’ottima powerbank Prime 44,99 € Vedi Da Amazon Ottima capacità Ricarica ad alta velocità Pesante

Ecco un accessorio ideale per coloro che intendono giocare anche quando sono in viaggio: questa powerbank è robusta e ha un’eccellente capacità.

L’autonomia di Nintendo Switch è buona, ma non eccezionale, e nel caso in cui dobbiate affrontare un lungo viaggio, questa powerbank potrebbe tornarvi molto utile (assicurati di avere un cavo USB-C per collegarlo).

Probabilmente, avete già sentito parlare di Anker e questo è uno dei migliori caricabatterie portatili dell'azienda: presenta una batteria da ben 20,100 mAh, quindi consente di ricaricare la console più volte con unica carica.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Wheel Pair Ideali per i giochi di guida 12,99 € Vedi Da Unieuro IT Include due Joy-Con Wheels Pulsanti grandi e comodi Perfetti per giocare a Mario Kart I “volanti” sono piccoli

Se amate i giochi della serie Mario Kart, dovreste considerare l’acquisto di un volante Joy-Con. Questo accessorio sfrutta i sensori di movimento dei Joy-Con per muovere il veicolo su schermo e portano a un’esperienza più coinvolgente.

Occorre del tempo per sfruttarli a dovere, ma le risate sono assicurate. La buona notizia è che nella confezione ne sono inclusi due; sono disponibili anche nelle edizioni Mario e Luigi.

HyperX Cloud Alpha Una cuffia conveniente Connessione: cablata (jack da 3,5 mm) | Funzionalità: audio a 7.1 canali, microfono direzionale con cancellazione del rumore, driver da 50 mm, LED 89,75 € Vedi Da ePrice Mezzi toni definiti Bassi potenti... … ma poco definiti

Questa non è la migliore cuffia da gioco al mondo, ma vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo; HyperX Cloud Alpha è un ottimo prodotto per coloro che non sono troppo esigenti.

Il prodotto è il migliore nella sua fascia di prezzo; offre un audio stereo di prim'ordine, inoltre i driver a doppia camera producono bassi poderosi e un suono più nitido.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Labo Divertimento in cartone per la famiglia Check Amazon Toy-Con Garage ha un grande potenziale Le istruzioni per la costruzione sono buone Nessun pezzo di ricambio Ingombro

In parte software, in parte hardware, Nintendo Labo è uno degli accessori per Switch più interessanti sul mercato.

Se l’idea di usare periferiche di cartone vi sembra un'idea brillante, allora dovete assolutamente acquistare Nintendo Labo; è una soluzione divertente per bambini e adulti che amano costruire, creare e armeggiare con la tecnologia, inoltre Nintendo distribuisce regolarmente nuovi kit.

HORI Nintendo Switch Pikachu Alumi Case (Gold) Uno shock al sistema? Prime 24,99 € Vedi Da Amazon Design straordinario Pokemon! Più stile che funzionalità

Questa è la custodia per Nintendo Switch dall'aspetto più appariscente sul mercato; è un case in metallo con la licenza ufficiale Nintendo, ed è a tema Pikachu, il pokemon più rappresentativo del brand.

Il metallo lucido e la colorazione dorata sono sufficienti ad attirare gli appassionati, ma non è tutto oro quel che luccica: il case può ospitare la console, cinque cartucce di gioco e… basta. È un prodotto di design, non è stato progettato per la funzionalità; carina l’imbottitura interna con i fulmini. Sulla pagina di acquisto di Amazon, sono disponibili anche altri due modelli a tema: una versione Mario e una Zelda.

(Image credit: Nintendo)

Joy-Con Charging Dock Per coloro che dimenticano di ricaricare Prime 19,99 € Vedi Da Amazon Ricarica fino a 4 controller Joy-Con contemporaneamente I singoli LED indicano il livello di carica per ogni Joy-Con Utile solo se possedete più Joy-Con

Se siete soliti dimenticare di ricaricare la batteria del Nintendo Switch o vi piace l’idea di avere un paio di Joy-Con extra sempre pronti all’uso, allora vale la pena acquistare il Nintendo Switch Joy-Con Charging Dock.

Non solo è utile per riporre i vostri controller di riserva, ma è anche un prodotto ufficiale Nintendo. Il dock di ricarica può essere usato anche per il controller Nintendo Switch Pro.