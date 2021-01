I migliori SSD portatili del 2021

Se volete avere i vostri file importanti sempre a portata di mano custoditi in totale sicurezza, vi consigliamo vivamente di optare per un buon SSD portatile. A differenza dei classici hard disk, gli SSD portatili sono privi di parti mobili, quindi meno soggetti a malfunzionamenti e danneggiamenti. Ovviamente sono anche più veloci, affidabili e consumano meno energia, ed è proprio per questo che molti professionisti che lavorano in ambito creativo li preferiscono alle loro controparti tradizionali.

Dato che sono concepiti per viaggiare, molti dei migliori SSD portatili dispongono di una protezione rugged che li mette al sicuro da cadute, urti e li rende resistenti al contatto con i liquidi. Queste caratteristiche consentono di portarli con se durante i viaggi o gli spostamenti senza aver costantemente paura di perdere i propri file.

Gli SSD portatili hanno diversi punti a favore rispetto ai tradizionali HDD portatili. Se avete qualche euro extra da spendere, vale la pena di prenderli seriamente in considerazione come supporto esterno ai vostri PC o laptop. In questa classifica trovate la nostra selezione dei migliori modelli disponibili sul mercato abbinati al nostro motore di ricerca dei prezzi, che vi consente di trovare le migliori offerte disponibili su tutti i prodotti in lista.

Accedi ai tuoi dati quando e dove vuoi con le soluzioni cloud di IDrive Anche se gli SSD portatili vi permettono di portare i vostri dati ovunque andiate, ci sono altri modi di accedere ai propri file senza bisogno di alcun hardware supplementare. Uno di questi è il servizio di cloud storage di iDrive .

1. Samsung T5 SSD Il miglior SSD portatile in commercio Capacità: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Interfaccia: USB Type-C Prime 74,15 € Vedi Da Amazon Incredibilmente veloce Compatto Costoso

Samsung è tra i migliori produttori di SSD e, non a caso, in questa lista sono presenti diverse proposte dell'azienda coreana. Tra queste Samsung Portable SSD T5 è la nostra prima scelta. Con un bel design e le ottime prestazioni garantite dalla connessione USB Type-C, Samsung T3 offre velocità di trasferimento dati estremamente elevate. Ovviamente è retrocompatibile anche con gli ingressi USB 3.0 e USB 2.0 per permettere il collegamento con PC che non dispongono di porte USB Type-C. Il prezzo di lancio è piuttosto alto, ma trattandosi di un modello uscito più di due anni fa si trovano delle ottime offerte.

2. Seagate Fast SSD Uno dei migliori nel rapporto qualità prezzo Capacità: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB | Interfaccia: USB Type-C Prime 102,80 € Vedi Da Amazon Ottime prestazioni Prezzo Cavo corto

Seagate è un'azienda molto conosciuta nel settore, e negli anni ha prodotto ottimi SSD portatili come il qui presente Seagate Fast SSD. Questo SSD esterno è incredibilmente compatto e misura solo 9mm di spessore con un perimetro totale di 94 x 79mm. Se non bastasse il prezzo è davvero conveniente nonostante le prestazioni elevate, il design curato e una garanzia di tre anni. Se state cercando un SSD portatile non potete escluderlo dalla vostra lista dei candidati.

3. Samsung X5 Portable SSD Thunderbolt 3 e NVMe per offrire il massimo delle prestazioni Capacità: 500GB, 1TB, 2TB | Interfaccia: Thunderbolt 3 Prime 189,99 € Vedi Da Amazon Prestazioni eccezionali Crittografia hardware Costoso Ingombrante e non resistente agli schizzi

Se quello che cercate sono le prestazioni pure e non avete problemi di budget Samsung X5 è l'SSD portatile che fa per voi. Dispone di tre connessioni Thunderbolt 3 che sfruttano al meglio il potenziale dell'ottimo Samsung 970 Evo NVMe SSD che custodisce al suo interno. Tuttavia quando si cerca il massimo delle prestazioni bisogna scendere a compromessi. Tra questi troviamo un prezzo elevato, una costruzione piuttosto massiccia che ne limita la portabilità (pesa 150g, il triplo di Samsung T5) e la mancanza di resistenza all'acqua. Nel complesso però, se siete in cerca di un SSD portatile velocissimo per trasferire dati pesanti (come ad esempio i file RAW delle macchine fotografiche o i video in 4K) Samsung X5 è tra le migliori opzioni a vostra disposizione.

4. Adata SE730H External SSD Ottimo rapporto prestazioni/dimensioni Capacità: 256GB, 1TB | Interfaccia: USB 3.1 (Gen 2) Prime 103,95 € Vedi Da Amazon Piccolo Ottime prestazioni Costoso Poche colorazioni disponibili

Questo SSD portatile, oltre a essere piccolo e compatto, offre delle prestazioni davvero incredibili e vanta una costruzione solida che lo rende resistente a acqua, urti e cadute. INon sarà l'SSD più veloce in assoluto dato che utilizza ancora la tecnologia SATA, ma pe quello che costa le prestazioni rimangono davvero ottime. Adata afferma trattarsi dell'SSD più compatto in assoluto, con delle dimensioni davvero ridotte di 72.7 x 44 x 12.2mm e un peso di appena 37g,più leggero e compatto persino dei Samsung T3 e T5. Non è nemmeno l'SSD più economico in lista, ma considerate che ha un grado di resistenza militare MIL-STD-810G 516.6.

5. WD My Passport Wireless SSD Il miglior SSD portatile per i fotografi Capacià: 250 GB, 500GB, 1TB, 2TB | Interfaccia: USB 3.0 Prime 240,52 € Vedi Da Amazon Protezione in gomma anti caduta Ottima velocità di trasferimento USB Prezzo elevato

WD My Passport Wireless dispone della tecnologia di trasferimento wireless di WD, che consente di visualizzare e trasferire file tramite la connessione Wi-Fi, piuttosto che con il cavo. Del resto se scegliendo questa modalità di trasferimento si sacrificano le prestazioni. La connessione tramite USB 3.0 offre ottime velocità, anche se non raggiunge il livello di trasferimento delle soluzioni che supportano la connettività USB Type-C o Thunderbolt. I punti forti di WD My Passport Wireless sono senza dubbio la sua grande flessibilità d'uso e la durabilità, oltre al lettore di schede SD integrato che lo rende una delle migliori soluzioni per i fotografi.

(Image credit: Samsung)

6. Samsung T7 SSD Il miglior SSD portatile per chi cerca la sicurezza Capacità: 50GB, 1TB or 2TB | Interfaccia: USB 3.2 Gen2 96,99 € Vedi Da Monclick Sensore di impronte digitali integrato Veloce Compatto Costoso Poco resistente

Se state cercando un SSD portatile con un sacco di funzioni, dovreste dare un'occhiata a Samsung T7 SSD. Questa unità esterna non è solo veloce (con velocità di lettura e scrittura fino a 1,050 e 1,000 MB/s) ma dispone di alcune funzioni esclusive in un formato davvero compatto. Tra queste spiccano il sensore di impronte digitali integrato e la protezione crittografica AES 256-bit. In termini di sicurezza è difficile trovare di meglio.

7. Adata SD700 Uno dei migliori SSD portatili economici Capacità: 256GB, 512GB or 1TB | Interfaccia: USB 3.0 Prime 61,50 € Vedi Da Amazon Ottime prestazini Protezione IP68 Niente USB Type-C

Adata SD700 è l'ideale per chi cerca un SSD portatile rugged che abbia al contempo delle prestazioni valide e un prezzo contenuto. Le velocità di lettura e scrittura sono ottime, è certificato IP68 e disponibile in diversi formati fino a 1TB. Manca la connessione USB Type-C, quindi non aspettatevi prestazioni estreme, ma a questo prezzo rimane un'ottima opzione.

(Image credit: LaCie)

8. LaCie Portable High Performance External SSD Leggero e semplice Capacità: 500GB, 1TB, 2TB | Interfaccia: USB-C, USB 3.0 Prime 103,99 € Vedi Da Amazon Peso ridotto Resistente agli urti Ci sono opzioni più economiche

C'è un motivo se LaCie è tra i brand più utilizzati in assoluto da chi si sposta molto. Gli SSD portatili dell'azienda sono concepiti per viaggiare, grazie a un'ottima resistenza agli urti e a un design leggero e compatto. LaCie Portable High Performance External SSD non è il migliori quando si parla di robustezza rispetto a altri prodotti dall'azienda, ma rimane un ottimo compagno di viaggio, versatile e compatto. Non dispone di una connessione USB-C (ideale per MacBook e Dell XPS) ma ha una porta USB 3.0 che garantisce ottime velocità di trasferimento.

(Image credit: G-Technology)

9. G-Technology 1TB G-DRIVE Keep your files safe and secure Capacita: 500GB, 1TB, 2TB | Interfaccia: USB-C, USB 3.0 and Thunderbolt 3 compatibility View at Amazon Rugged Compatto Veloce Costoso Si scalda molto

Se volete il meglio per la sicurezza dei vostri dati gli SSD G-Technology sono la scelta giusta. L'SSD G-Technology G-DRIVE dispone di una certificazione IP67, è resistente a polvere e acqua e può sopportare cadute fino a 3 metri grazie a una costruzione estremamente solida. Non vi basta? La velocità di trasferimento raggiunge 560MB/s e il supporto per le connessioni USB 3.0 e Thunderbolt 3 è un pro da tenere in considerazione. Ovviamente la qualità ha un prezzo, quindi preparatevi a sborsare una bella cifra se volete portarvelo a casa.

(Image credit: GNARBOX)

10. GNARBOX 2.0 SSD Il migliore per fotografi e videomaker Capacità: 256GB, 512GB, 1TB | Interfaccia: 2 x USB-C, SD and Micro HDMI ports 679 € Vedi Da Amazon Incredibilmente comodo da usare Costruito per durare Molto costoso Non per tutti

Gnarbox 2.0 è un SSD destinato a un uso professionale. L'unità è pensata per fotografi e videomaker che cercano un disco per effettuare il backup dei propri file in alta risoluzione nel bel mezzo di uno shooting. Certo, non è un prodotto che ci sentiamo di consigliare per un uso standard, ma è una soluzuione geniale per chi lavora nell'ambito del content creation. Ovviamente trattandosi di un prodotto di fascia alta questo SSD resiste a acqua, polvere e urti, rivelandosi un compagno ideale per le attività outdoor.